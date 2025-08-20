Khách hàng mua 56 triệu đồng tiền sách, hóa đơn dài 4 m

Người phụ nữ ngoài 40 tuổi cùng con trai đến nhà sách Fahasa Phú Nhuận, chọn 418 đơn vị hàng hóa trong 2 giờ tối 18/8, đại diện đơn vị cho biết.

Bé trai 14 tuổi được mẹ dẫn đi mua hơn 400 tựa sách vào tối 18/8 tại phường Cầu Kiệu (TP.HCM).

Trường hợp khách hàng chi mạnh tay để mua sách trực tiếp tại nhà sách vừa được ghi nhận tại TP.HCM, tổng giá trị đơn hàng lần này gần 56 triệu đồng.

Đại diện Công ty CP Phát hành Sách TP.HCM (Fahasa) cho biết tối 18/8, một khách hàng đã đến nhà sách của đơn vị ở Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) và mua 418 tựa sách, gồm sách giáo khoa, sách tiếng Anh, kinh tế, tâm lý, và văn phòng phẩm. Tổng giá trị đơn hàng gần 56 triệu đồng, hóa đơn dài hơn 4 m.

Khách hàng là một phụ nữ trên 40 tuổi cùng con trai 14 tuổi. Cả hai dành gần 2 tiếng đồng hồ để chọn sách cho bản thân và gia đình. Theo nhân viên nhà sách, khách hàng xem khá nhanh, ban đầu có nhờ tư vấn nhưng sau đó chủ động chọn sách.

Sau khoảng một tiếng rưỡi, khách đề nghị quét thử số lượng sách đã chọn để tính sơ tổng tiền, ước tính khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục chọn thêm một số đầu sách tâm lý, hóa đơn cuối cùng chốt ở mức gần 56 triệu đồng.

Các đầu sách được mua chủ yếu là sách giáo khoa, sách tiếng Anh và sách kinh tế, tâm lý.

Ngoài các sản phẩm phục vụ năm học mới, phần lớn sách được chọn là sách đọc dành cho người lớn, thiên về các chủ đề phát triển cá nhân và kinh doanh.

“Nhà khách hàng có một tủ sách gia đình nhưng không đủ trưng bày. Một năm họ mua một lần, kết hợp đi mua sách cho con và mua sách về đọc", đại diện đơn vị chia sẻ.

Trường hợp khách hàng đến mua trực tiếp lượng sách lớn không phải lần đầu được ghi nhận. Tháng 2 năm nay, một khách hàng tại nhà sách Fahasa Sala (phường An Khánh, TP.HCM) mua đơn hàng gần 48 triệu đồng.