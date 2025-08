Thú cưng kiếm tiền ra sao cho các hiệu sách Mỹ?

Thú cưng đang trở thành những nhân viên bán hàng ăn khách tại nhiều hiệu sách trên khắp nước Mỹ, theo New York Times và Chron.

Lạc vào hiệu sách Wild Rumpus ở Minneapolis, độc giả có thể bất ngờ vì số thú cưng có mặt tại đây. Ngoài một chú mèo màu nâu vàng đang ngủ trưa bên cửa sổ, nơi đây còn có một chú vẹt hồng rực như màu san hô thư thái trong lồng, một chú chim bồ câu đang đậu yên bình trong lồng ở khu sách giảm giá, một cặp sóc chinchilla hiền lành, một chú mèo đen nhánh đang cuộn tròn lại gần thùng thư và thậm chí có cả bể 10 con cá.

Thú cưng trở thành thương hiệu

Một vườn thú cỡ nhỏ đã trở thành dấu ấn của Wild Rumpus kể từ khi cửa hàng mở cửa vào năm 1992. Khi chủ sở hữu ban đầu bán cửa hiệu cho bốn nhân viên vào năm 2024, những sinh vật này đã trở thành một phần của thỏa thuận chuyển nhượng.

"Chúng là điểm nhấn thu hút khách. Chúng tôi có rất nhiều độc giả, nhưng nhiều người thực sự đến chỉ để ngắm các con vật", Anna Hersh, đồng sở hữu kiêm điều phối viên chăm sóc động vật tại hiệu sách, cho biết.

Thế giới thú cưng nhỏ tại Wild Rumpus. Ảnh: NYT.

Sự kết hợp giữa sách và thú cưng dường như rất hợp lý: Chúng đều mang đến niềm vui, kết nối tình bạn và mở ra cánh cửa dẫn đến những thế giới khác.

Tại hiệu sách Bear Pond Books ở Montpelier, Vermont, một chú rùa sa mạc Nga tên là Veruca Salt trở thành điểm thu hút độc giả nhí. Hiệu sách tổ chức tiệc sinh nhật thường niên cho Veruca, khoảng 35 tuổi, với các trò chơi, bánh ngọt và kể chuyện. Trong đó, truyện Rùa và Thỏ là một trong những câu chuyện được yêu thích nhất.

Giống như nhiều sinh vật nhút nhát khác, Veruca tìm thấy "tiếng nói" của mình trên Instagram, nơi Veruca có hơn 2.000 người hâm mộ. Thật khó để nói liệu động vật có ảnh hưởng đến doanh số hay không, nhưng chúng chắc chắn giúp thu hút khách hàng: "Có những người đến và nói, 'Tôi biết nơi này có một chú rùa tôi đang theo dõi trên mạng'", Benedict chia sẻ.

Tại Scattered Books ở Chappaqua, New York, ba chú thỏ được huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ, Moo, Chuck và Chip, được tự do đi lại trong cửa hiệu. Laura Schaefer, người đã khai trương Scattered Books vào năm 2017, cho biết: "Những chú thỏ mang đến một bầu không khí hài hước và dễ chịu. Chúng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng chúng vẫn tạo ra sự giao tiếp".

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng là những câu chuyện vui. Gần đây, Scattered Books đã tạm biệt chú thỏ đầu tiên của mình, Acorn, 14 tuổi. “Rất khó để thông báo tin tức về cái chết của một chú thỏ cho cộng đồng. Nhân viên khóc, các em nhỏ cũng khóc”, Schaefer nói.

Kết hợp hiệu sách và hỗ trợ thú cưng

Còn tại Literary Cat ở Pittsburg, Kansas, độc giả có cơ hội nhận nuôi thú cưng khi đến hiệu sách. Cửa hiệu hợp tác với một tổ chức cứu hộ địa phương để nuôi dưỡng khoảng bảy chú mèo cùng với ba "nhân viên" mèo cố định: Hank, Scarlett Toe'Hara và Mike Meowski.

Jennifer Mowdy, chủ cửa hiệu, đã mô tả vai trò, tính cách và nguồn gốc của từng chú mèo với vẻ mặt của một người mẹ đang khen ngợi những đứa trẻ thành đạt trong nhà.

Mowdy cũng đã tạo ra một khu riêng cho khách hàng bị dị ứng và một phòng dành cho mèo, nơi để khay vệ sinh. Cửa hiệu cũng dọn dẹp thường xuyên, trang bị bốn máy lọc không khí và xịt khử khuẩn hàng ngày, điều giúp cửa hàng không có mùi khó chịu.

Trong một năm rưỡi qua, Literary Cat đã hỗ trợ 50 trường hợp nhận nuôi. "Chúng tôi chỉ có một trường hợp không được nhận nuôi do nó quá hiếu chiến", Mowdy nói.

Những người yêu chó cũng được đáp ứng nhu cầu. Rất nhiều hiệu sách phục vụ cho cộng đồng này, trong đó có hiệu sách Parnassus Books ở Nashville, Tennessy. Tại đây, nhân viên được phép mang theo cún cưng của mình đến làm việc. Danh sách cún cưng được mang đến thường xuyên hiện bao gồm Miller, một chú chó bulldog Pháp, Barnabus, một chú chó săn cừu, Winnie, một chú chó lai chó săn cỡ nhỏ và Nemo, một chú chó lai Bichon và Poodle.

Chú cún Sir Benedict tại hiệu sách Murder By The Book ở Houston. Ảnh: Chron.

Tiểu thuyết gia Ann Patchett, chủ sở hữu hiệu sách cho biết quy tắc dành cho các chú chó rất đơn giản: "Không sủa. Không cắn. Phải yêu trẻ con và kiên nhẫn, đồng thời không được chạy ra khỏi cửa trước".

Với hiệu sách Murder By The Book ở Houston, yêu cầu với các chú chó có thể nhiều hơn. "Chúng phải thật điềm tĩnh... Bạn không thể nuôi một chú chó quá năng động, đặc biệt là với trẻ em... Cũng rất hữu ích nếu chúng dễ thương và tạo dáng đẹp với sách. Đối với mạng xã hội, điều đó không bao giờ là thừa", McKenna Jordan, chủ hiệu sách Murder By The Book, chia sẻ.

Trong khi mèo, chim, thỏ hay thằn lằn có thể được để lại một mình qua đêm, thì chó thường không thể, điều này khiến chúng trở nên phức tạp hơn khi làm thú cưng ở hiệu sách. Nhưng chó có thể là những người lắng nghe tuyệt vời. Như Patchett đã chỉ ra, những người mới bắt đầu đọc sách cảm thấy thoải mái khi thử nghiệm các kỹ năng của mình với một chú chó.