Bill Gates đã nói gì mà Sam Altman quyết định ra mắt ChatGPT?

Kể từ chiếc máy tính cá nhân của Xerox năm 1981, hiếm có công nghệ nào khiến Bill Gates phấn khích đến vậy, cho đến khi ông chứng kiến GPT-4.

Gần 30 năm sau, ở tuổi gần 70, Gates vẫn đang thách thức lịch sử. Ông khao khát chiến thắng.

Altman rất vui mừng khi có một huyền thoại như Gates đứng về phe cánh của mình. Anh thường xuyên tham vấn Gates, một mặt là để học hỏi từ người tiền bối huyền thoại, mặt khác là để kéo gần mối quan hệ với nhà đầu tư siêu cấp là Microsoft. Vài tháng trước đó, trong bữa tối với Altman, Gates nói rằng ông hoài nghi về tính hiệu quả của mô hình ngôn ngữ lớn, trừ phi công nghệ này có thể vượt trội trong các nhiệm vụ đòi hỏi tư duy phản biện như đạt điểm qua trong một bài thi sinh học ở cấp đại học.

Lần này, Altman và Brockman lại đến nhà Gates, và trong phòng khách, trên một màn hình khổng lồ, họ đã trình diễn GPT-4 (chưa được công bố) cho ông xem.

Brockman nhập một bài kiểm tra trắc nghiệm sinh học nâng cao vào hệ thống.

Bài kiểm tra có tổng cộng 60 câu hỏi. Vài phút sau, hệ thống trả về kết quả.

GPT-4 chỉ trả lời sai một câu.

Gates - ban đầu có vẻ hơi thờ ơ - đã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông từng có phản ứng tương tự cách đây 40 năm, khi các kỹ sư của Xerox trình diễn giao diện đồ họa của máy tính cá nhân cho ông xem. Ông nhận thấy GPT-4 cũng có tính cách mạng tương tự.

Ông quay sang Nadella và nói: “Đây là màn trình diễn ấn tượng nhất tôi từng thấy trong đời.”

Nadella gật đầu. Mặc dù Gates không còn giữ chức vụ công khai nào tại Microsoft nhưng ai cũng biết ông vẫn là một nhân vật quan trọng. Ngay sau khi về, Nadella lập tức chỉ đạo đội ngũ tích hợp toàn diện công nghệ của OpenAI vào bộ công cụ tìm kiếm, an ninh mạng và Microsoft 365 của Microsoft.

Sự công nhận từ Bill Gates đã khiến Sam Altman quyết tâm ra mắt ChatGPT. Ảnh: Reuters.

Sau đó, Gates hỏi Altman về việc cạnh tranh: “Chẳng phải rất thú vị khi thấy nhiều người cạnh tranh trong lĩnh vực này sao?”

Altman trả lời: “Vừa khó chịu, vừa có động lực, vừa vui. Tôi tin rằng ông cũng từng có cảm giác tương tự.”

Gates mỉm cười, tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu.

Ông nói với Altman rằng chìa khóa để chiến thắng là tập hợp một đội ngũ tài năng tập trung vào việc giải quyết các vấn đề lớn, chứ không phải theo đuổi những lợi ích ngắn hạn.

Altman gật đầu.

Vị chiến thần lão luyện nhìn thấy cánh cửa dẫn đến chiến thắng đã hé mở, còn Microsoft thì đã cúi mình trước Google quá lâu.

Khởi động một cuộc đột kích: ChatGPT

Trong cuốn The hard thing about hard things, Ben Horowitz đã viết: “CEO trong giai đoạn ổn định có thể phát huy thế mạnh, che giấu điểm yếu, nhưng CEO trong môi trường cạnh tranh khốc liệt phải đi nước cờ táo bạo.”

Trở về từ Seattle, Altman đã có quyết định rõ ràng, anh quyết tâm phát động một cuộc tấn công bất ngờ.

Vào tháng 11 năm 2022, Altman đột ngột triệu tập một cuộc họp toàn thể, thông báo với nhân viên rằng họ phải ra mắt một chatbot trong vài tuần tới.