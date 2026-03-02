Cuộc 'thập tự chinh' của Spotify

Ông lớn âm nhạc đang triển khai nhiều động thái tiến quân vào thế giới sách, áp dụng một loạt tính năng hấp dẫn vừa nâng cao trải nghiệm nghe sách nói vừa hỗ trợ đọc sách giấy, theo Insidehook.

Minh họa. Ảnh: The Guardian.

Spotify đang thực hiện một chiến dịch lớn nhằm thu hút độc giả của thế giới sách. Tuần vừa qua, ông lớn âm nhạc trực tuyến này đã ra mắt bảng xếp hạng sách nói dành cho người dùng tại Mỹ và Anh, xếp hạng các đầu sách theo số lượt nghe nhiều nhất nói chung và số lượt nghe nhiều nhất theo thể loại.

Những động thái chiến lược của Spotify

Hệ thống bảng xếp hạng bao gồm top sách nói hàng đầu cùng với danh sách cụ thể cho 10 thể loại khác nhau: lãng mạn, bí ẩn và kinh dị, phát triển bản thân, khoa học viễn tưởng và kỳ ảo, tiểu sử và hồi ký, kinh doanh và hướng nghiệp, sách dành cho thanh thiếu niên và người mới trưởng thành, tôn giáo và tâm linh, lịch sử, sách nuôi dạy con cái và sách về các mối quan hệ.

Một số đầu sách nói hàng đầu trên Spotify tính đến thời điểm hiện tại bao gồm các tác phẩm chuyển thể thành phim gần đây như Wuthering Heights (Đồi gió hú), The Housemaid (Người tùy nữ), Heated Rivalry, cũng như các tác phẩm ăn khách khác như Atomic Habits (Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ), My Husband’s Wife và Half His Age.

Spotify coi sách nói là một thị trường đầu tư tiềm năng. Ảnh: The Guardian.

Bảng xếp hạng này được ra mắt chỉ vài tuần sau khi một số tính năng hấp dẫn khác được công bố. Đầu tháng 2, nền tảng này đã ra mắt công cụ Page Match, cho phép người đọc dễ dàng chuyển đổi giữa sách giấy, thiết bị đọc sách điện tử và sách nói thông qua công nghệ quét trang.

Spotify cũng mới thông báo hợp tác với nền tảng bán sách trực tuyến hỗ trợ các cửa hiệu độc lập Bookshop để khuyến khích khách hàng mua sách trực tiếp thông qua Spotify. Với mỗi đơn đặt hàng, Spotify sẽ nhận được phí tiếp thị liên kết. Tính năng này sẽ sớm được chính thức ra mắt.

Spotify lần đầu tiên giới thiệu sách nói trên nền tảng của mình vào năm 2022 và nhanh chóng gặt hái được thành công lớn. Vào tháng 10 năm ngoái, nền tảng này cho biết họ đã ghi nhận ​​“mức tăng trưởng 36% về số người bắt đầu nghe sách nói và số giờ nghe cũng tăng 37%”.

Kể từ khi ra mắt sách nói, Spotify đã triển khai rất nhiều tính năng để tiếp tục phát triển mảng thị trường đầy tiềm năng này, từ cung cấp các trang giới thiệu tác giả đến công cụ hẹn giờ để tắt sách nói khi độc giả buồn ngủ. Tất cả hướng đến mang lại cho người dùng trải nghiệm toàn diện nhất và khuyến khích họ đắm mình vào trải nghiệm đọc sách do Spotify dẫn dắt.

Spotify sử dụng AI tích cực

Trong thời điểm sách và công nghệ ghi nhận nhiều căng thẳng, đặc biệt là khi nhiều công ty công nghệ đang đánh cắp sách để đào tạo chatbot hay một số người lạm dụng AI trong quá trình sáng tạo, Spotify đang tìm ra cách sử dụng công nghệ một cách tích cực nhằm thu hút thêm nhiều độc giả.

Một mặt, công ty đã giải quyết được vấn đề gây khó chịu cho nhiều người khi họ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn chuyển đổi giữa hai phương thức đọc. Mặt khác, họ cũng đang quảng bá tích cực cho Bookshop để hỗ trợ các hiệu sách độc lập.

Tiếp đó, việc ra mắt bảng xếp hạng sách nói giúp Spotify tiếp cận một lượng khán giả rộng hơn, đặc biệt là những người bị thu hút từ các bản chuyển thể điện ảnh và muốn tìm hiểu nội dung của sách gốc.

Ngoài ra, việc giới thiệu các bảng xếp hạng sách nói cũng mang ý nghĩa khác: Spotify đang cho thấy sách nói có thể sánh ngang với âm nhạc và podcast trong hệ sinh thái của họ và nền tảng này đang phấn đấu trở thành một ông lớn trong thị trường sách nói.

“Với âm nhạc và podcast, chúng tôi nhận thấy rằng khi nội dung dễ tiếp cận, dễ khám phá và dễ thưởng thức, khách hàng sẽ có nhiều nhu cầu trải nghiệm chúng”, The Bookseller dẫn nhận định của Spotify.

Bảng xếp hạng sách nói là bước đi áp dụng ý tưởng đã thành công với âm nhạc và podcast cho sách, giúp sách nói trở nên hấp dẫn hơn và kết nối nhanh chóng với các giá trị văn hóa, Spotify cho hay.

Một người phát ngôn của nền tảng này cũng nói với The Bookseller rằng bảng xếp hạng sách nói được xếp hạng dựa trên trải nghiệm nghe thực sự, thay vì chỉ dựa trên số giờ phát trực tuyến một cách đơn giản. Dường như Spotify đang phấn đấu trở thành Goodreads của mảng sách nói.