Romantasy thống trị Spotify năm 2025

  • Thứ tư, 10/12/2025 05:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những câu chuyện tình lãng mạn giả tưởng như "Cánh Tư" của Rebecca Yarros và "A Court of Thorns and Roses" của Sarah J. Mass đang thống trị top sách nói hàng đầu của Spotify, theo nền tảng này.

Ảnh: Oddcritic.

Từ những cuốn tiểu thuyết ly kỳ hấp dẫn đến những cuốn hồi ký đầy cảm hứng, sách nói đang dần trở thành một phần cốt lõi trong thói quen văn học hàng ngày của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Do đó, những bộ truyện được người hâm mộ yêu thích trên các nền tảng sách nói, đặc biệt là ông lớn Spotify, đang góp phần thể hiện xu hướng chung của văn học toàn cầu.

Sự thống trị của romantasy

Theo Phó giám đốc Spotify khu vực Bắc Mỹ Katie del Rosario, xu hướng lớn nhất chắc chắn là tiểu thuyết lãng mạn và lãng mạn giả tưởng.

Spotify anh 1

Top sách nói trên Spotify thị trường Mỹ. Ảnh: Spotify.

Giám đốc Spotify khu vực châu Âu Roshni Radia cũng khẳng định lãng mạn là một hiện tượng văn hóa lớn.

Được lan tỏa nhờ các cộng đồng như BookTok và các tác giả như Sarah J. Maas và Rebecca Yarros, thể loại này thu hút nhiều đối tượng độc giả khác nhau, những người khao khát cốt truyện nhiều bước ngoặt, đặc tả nhân vật, nhiều tình tiết nghẹt thở và lãng mạn kịch tính.

Mặc dù phụ nữ là đối tượng độc giả chính trên Spotify, hiện nay nam giới vẫn chiếm khoảng 15% lượng người nghe ở các thể loại nóng bỏng. Xu hướng này cho thấy những nội dung về quyền lực, sự khao khát và giải thoát khỏi thực tại là nhu cầu chung.

Thế giới sáng tạo và phản địa đàng hút khách

Ngoài ra còn có ​​sự bùng nổ của hồi ký âm nhạc, do với độc giả yêu thích các góc nhìn hậu trường về cuộc sống sáng tạo.

Trên Spotify, độc giả vừa có thể nghe sách tôn vinh cuộc đời huyền thoại của Ozzy Osbourne và vừa có thể thưởng thức các sáng tác nhạc của ông. Spotify tiếp tục kết nối văn hóa và cộng đồng người hâm mộ theo cách chưa từng có.

Và các tác phẩm chuyển thể từ sách in lên màn ảnh cũng tạo được tiếng vang trong thế giới sách nói, như cuốn The Summer I Turned Pretty của Jenny Han và The Long Walk của Stephen King.

Điều đặc biệt thú vị trong năm nay là sự quan tâm ngày càng tăng đối với nội dung mà nhóm chúng tôi gọi là "nỗi lo sợ về xã hội phản địa đàng (distopia)", Katie cho biết thêm.

Spotify đang ghi nhận sự gia tăng đột biến sự quan tâm tới những tác phẩm kinh điển về xã hội phi lý tưởng như Fahrenheit 451, I Who Have Never Known Men1984, cùng những đề tài đương đại như Moderation Empire of AI, cùng với những tác phẩm khám phá nhiều chủ đề về bất ổn xã hội, biến đổi khí hậu và các công nghệ mới nổi.

Xu hướng sách nói nào cho năm 2026?

Theo Katie, thể loại lãng mạn giả tưởng sẽ tiếp tục ăn khách. Có một số đầu sách thực sự lớn sắp ra mắt, vì vậy tôi nghĩ năm 2026 sẽ là một năm bùng nổ nữa của thể loại này, bà đánh giá.

Nhu cầu với thể loại kinh dị sẽ tiếp tục phát triển và chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng liên tục của thể loại kết hợp cách viết của tiểu thuyết cùng các nội dung về khí hậu. Những tác phẩm này đang đề cập đến các chủ đề môi trường và sinh thái theo những cách mới mẻ và cấp bách, Katie nhận định.

Tôi cũng dự đoán sẽ có nhiều sự quan tâm hơn nữa đến những cuốn sách khám phá AI và công nghệ khi độc giả tìm kiếm những câu chuyện giúp họ hiểu được thế giới chúng ta đang hướng tới, bà cho hay.

Theo Giám đốc biên tập sách nói của Spotify Suzanne Galvez, Spotify đang xóa nhòa ranh giới giữa đọc và nghe, biến sách thành một phần của một hệ sinh thái văn hóa cùng âm nhạc và podcast.

Và với những đổi mới liên tục như tính năng tóm tắt hay cung cấp video, chúng tôi đang mở rộng trải nghiệm và giúp người hâm mộ tương tác với sách theo một nhịp điệu hoàn toàn mới, Suzanne khẳng định.

