Vũ khí của Spotify

Gã khổng lồ phát trực tuyến đang thử nghiệm bổ sung hình ảnh và âm nhạc vào kho sách nói để tạo nên một trải nghiệm mới cho độc giả, theo Fast Company.

Khi lựa chọn phương tiện đọc sách, độc giả luôn phải thỏa hiệp. Sách in đồng nghĩa với việc thường không có ảnh động và không có liên kết ra bên ngoài để nâng cao trải nghiệm đọc. Máy đọc sách điện tử thường có hình ảnh chất lượng kém và màu sắc nhạt nhòa. Còn nếu đọc sách với màn hình LED sẽ gây mỏi mắt. Sách nói thì độc giả thường phải phát huy trí tưởng tượng khi nghe nội dung sách.

Nhưng điều này đang thay đổi với tính năng Follow Along của Spotify khi hình ảnh và âm nhạc được thiết kế riêng được lồng ghép vào các file sách nói.

Giai đoạn thử nghiệm

Từ việc tập trung vào âm nhạc, Spotify đã chuyển mình sang mảng xuất bản bằng cách ra mắt dịch vụ sách nói theo yêu cầu vào năm 2022, và sau đó là dịch vụ sách nói cao cấp vào năm 2023. Theo đó, người dùng được đăng ký mua gói 15 giờ nghe sách mỗi tháng.

Spotify hiện có khoảng 400.000 đầu sách và cũng đang cấp phép, sản xuất và xuất bản hơn 150 đầu sách nói mỗi năm.

Tuần trước, Spotify đã ra mắt tiện ích bổ sung Audiobooks+ mới với giá 11,99 USD /tháng, cho phép nghe thêm 15 giờ ngoài gói cước đang được sử dụng.

Theo Niamh Parsley, giám đốc thiết kế sách nói của Spotify, sáng kiến Follow Along ra đời từ các tệp PDF bổ sung thường được các nhà xuất bản cung cấp kèm theo sách nói.

Parsley cho biết: “Tôi không chê PDF và tôi thích những file PDF hay”. Tuy nhiên, người dùng Spotify không mấy quan tâm đến nội dung này, trong khi chúng có nhiều hình ảnh và chia sẻ cách hỗ trợ nhớ được các chủ đề phức tạp.

Tính năng Follow Along lần đầu tiên ra mắt dưới dạng thử nghiệm vào tháng 11 năm ngoái, khi người dùng thấy các nội dung hình ảnh và sơ đồ được phát đồng bộ với lời tường thuật theo thời gian thực trong ứng dụng Spotify.

Tuy nhiên, phiên bản thử nghiệm năm nay với cuốn Culpability và khoảng 100 cuốn sách khác với hình ảnh và âm nhạc được thiết kế riêng, đã đưa tính năng này lên một tầm cao mới.

Sự đầu tư chỉn chu

Ví dụ, với cuốn Culpability, tác phẩm được câu lạc bộ sách của Oprah Winfrey giới thiệu, nhà sản xuất từ Spotify đã làm việc trực tiếp với tác giả Bruce Holsinger để cùng cảm nhận phiên bản âm thanh của tác phẩm. Sau khi có các bản âm thanh đầu tiên, cả nhóm nghe trải nghiệm và xem xét thêm hình ảnh tùy chỉnh vào bản phối.

Với sự tham gia cả từ phía nhà xuất bản Spiegel & Grau, nhóm bắt đầu xác định các tình tiết trong bản thảo có thể được phối thêm hình ảnh.

Do cuốn sách được Rodrigo Corral Design Studio thiết kế bìa, cả nhóm mời thêm Corral và đội ngũ của ông tham gia. Cuối cùng, tất cả cùng nhau tạo ra hơn 100 nội dung tùy chỉnh cho sách nói, theo đó độc giả có thể thay đổi định dạng tiêu đề chương, các đoạn trò chuyện của nhân vật và các hình ảnh phản ánh cảm xúc.

Anna Corral, đối tác tại Rodgiro Corral, chia sẻ: “Chúng tôi thường tạo hình minh họa cho sách in, nhưng việc thấy những hình ảnh này được tích hợp vào sách nói, đồng thời có thêm âm thanh thực sự mới mẻ và thú vị. Chúng tôi cũng cố gắng chắt lọc những dòng cảm xúc tiềm ẩn thành hình ảnh dẫn dắt người nghe nhưng không giải thích quá mức mà để người đọc tự suy ngẫm và biến nó thành của riêng họ”.

Vào tháng 5, Spotify đã hợp tác với 33 ⅓, dòng sách được yêu thích của Bloomsbury chuyên viết về các album nổi tiếng, để đưa thêm yếu tố âm nhạc vào sách nói. Với các cuốn sách nói tìm hiểu về một album hoặc thảo luận về một bài hát nào đó, sẽ có một đường link liên kết đến bài hát đó để người dùng có thể lưu vào thư viện hoặc nghe ngay lập tức.

Hứa hẹn thành công lớn

Hiện tại, Follow Along vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Mặc dù Spotify từ chối cung cấp các số liệu sử dụng chi tiết hơn, Parsley lưu ý rằng người dùng phản ứng rất tích cực với các ấn bản thử nghiệm. Lượt tương tác với những nội dung mới được bổ sung cho sách nói thử nghiệm đã tăng 245% so với các phiên bản PDF trước đây.

Theo Parsley, các nhà xuất bản cũng yêu cầu tính năng được triển khai với tác phẩm của họ. Spotify cũng nhận thấy sự gia tăng lượng người nghe đối với các đầu sách thử nghiệm, có thể là "việc cung cấp nhiều trải nghiệm trực quan hơn đã thu hút nhiều người nghe hơn".

“Còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đối với việc khai thác nội dung dựa trên hình ảnh. Và chúng ta có thể tạo ra nhiều trải nghiệm đa phương tiện. Cánh cửa đang rộng mở ngay lúc này”, Parsley khẳng định.