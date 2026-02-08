Ông lớn nhạc số Spotify lấn sân mảng sách in

Spotify sẽ hợp tác với nền tảng bán sách Bookshop.org để thu hút độc giả đọc sách ở nhiều định dạng khác nhau, theo Wall Street Journal (WSJ).

Ảnh: Spotify.

Từ đầu năm 2026, nền tảng phát trực tuyến các nội dung âm thanh đến từ Thụy Điển sẽ cho phép người dùng ở Mỹ và Anh mua sách bìa cứng và bìa mềm ngay trên ứng dụng của mình.

Tính năng này được tích hợp sau khi Spotify hợp tác với Bookshop.org. Theo đó, nền tảng này sẽ giúp xây dựng giá bán lẻ, quản lý kho hàng và thực hiện việc bán hàng cho Spotify.

Spotify sẽ nhận được một khoản phí cho các giao dịch mua được thực hiện trong ứng dụng của mình.

Sự hợp tác lần này giúp cả hai nền tảng gia tăng sức cạnh tranh trước gã khổng lồ bán lẻ Amazon.com và các đơn vị kinh doanh sách nói lớn khác như Audible.

Độc giả đang hướng đến sở hữu cả phiên bản sách giấy và sách nói của cùng một tác phẩm.Ảnh: Spotify.

"Chúng tôi muốn mở rộng đối tượng độc giả cho sách", Owen Smith, người phụ trách mảng sách nói của Spotify, cho biết.

Spotify bắt đầu cung cấp sách nói cho người dùng ở Mỹ theo cơ chế tùy chọn từng cuốn vào tháng 9/2022. Vào năm 2023, họ điều chỉnh dịch vụ, cho phép người dùng đã đăng ký thành viên cao cấp nghe sách nói 15 giờ mỗi tháng. Người dùng cũng có thể chọn mua thêm thời gian nghe nếu đã dùng hết 15 giờ giới hạn.

Các nhà xuất bản hoan nghênh việc Spotify gia nhập thị trường sách nói, coi đây là một động thái cần thiết để cạnh tranh với Amazon và là cơ hội để kết nối thế giới xuất bản với những độc giả mới.

Số liệu từ News Corp, công ty mẹ của Harper Collins, cho thấy Spotify đã góp phần gia tăng doanh số bán sách nói cho nhà xuất bản này trong năm tài chính gần đây nhất.

"Họ đã giúp mở rộng thị trường và đưa thế giới xuất bản tiếp cận được nhóm nhân khẩu học trẻ hơn", Chantal Restivo-Alessi, Giám đốc kỹ thuật số kiêm CEO mảng quốc tế của HarperCollins Publishers, cho biết.

Doanh số bán sách nói cũng đã tăng 2,4% lên gần 1 tỷ USD tính đến tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ.

Ngược lại, doanh số bán sách in năm 2025 không ghi nhận tín hiệu tăng trưởng nào, theo công ty theo dõi sách Circana BookScan.

Andy Hunter, người sáng lập kiêm CEO của Bookshop.org, cho biết ngày càng có nhiều độc giả muốn sở hữu cả phiên bản sách giấy và sách nói của cùng một tác phẩm.

"Họ đọc sách vào buổi tối và sau đó nghe sách nói trên đường đi làm bằng ô tô hoặc tàu điện ngầm", ông nói.

Với Spotify, độc giả sách nói đang là một thị trường tiềm năng. Smith cho biết hơn một nửa thành viên đăng ký dịch vụ cao cấp của họ đang sử dụng sách nói.

Đây có thể là lý do Spotify đang giới thiệu một tính năng gọi là Page Match, cho phép người dùng đồng bộ quá trình đọc giữa sách nói với sách giấy bằng cách quét một trang từ sách in hoặc sách điện tử bằng điện thoại của họ, sau đó Page Match sẽ tìm chính xác vị trí đó trong phiên bản sách nói.