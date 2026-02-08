Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Ông lớn nhạc số Spotify lấn sân mảng sách in

  • Chủ nhật, 8/2/2026 12:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Spotify sẽ hợp tác với nền tảng bán sách Bookshop.org để thu hút độc giả đọc sách ở nhiều định dạng khác nhau, theo Wall Street Journal (WSJ).

Ảnh: Spotify.

Từ đầu năm 2026, nền tảng phát trực tuyến các nội dung âm thanh đến từ Thụy Điển sẽ cho phép người dùng ở Mỹ và Anh mua sách bìa cứng và bìa mềm ngay trên ứng dụng của mình.

Tính năng này được tích hợp sau khi Spotify hợp tác với Bookshop.org. Theo đó, nền tảng này sẽ giúp xây dựng giá bán lẻ, quản lý kho hàng và thực hiện việc bán hàng cho Spotify.

Spotify sẽ nhận được một khoản phí cho các giao dịch mua được thực hiện trong ứng dụng của mình.

Sự hợp tác lần này giúp cả hai nền tảng gia tăng sức cạnh tranh trước gã khổng lồ bán lẻ Amazon.com và các đơn vị kinh doanh sách nói lớn khác như Audible.

Spotify anh 1

Độc giả đang hướng đến sở hữu cả phiên bản sách giấy và sách nói của cùng một tác phẩm.Ảnh: Spotify.

"Chúng tôi muốn mở rộng đối tượng độc giả cho sách", Owen Smith, người phụ trách mảng sách nói của Spotify, cho biết.

Spotify bắt đầu cung cấp sách nói cho người dùng ở Mỹ theo cơ chế tùy chọn từng cuốn vào tháng 9/2022. Vào năm 2023, họ điều chỉnh dịch vụ, cho phép người dùng đã đăng ký thành viên cao cấp nghe sách nói 15 giờ mỗi tháng. Người dùng cũng có thể chọn mua thêm thời gian nghe nếu đã dùng hết 15 giờ giới hạn.

Các nhà xuất bản hoan nghênh việc Spotify gia nhập thị trường sách nói, coi đây là một động thái cần thiết để cạnh tranh với Amazon và là cơ hội để kết nối thế giới xuất bản với những độc giả mới.

Số liệu từ News Corp, công ty mẹ của Harper Collins, cho thấy Spotify đã góp phần gia tăng doanh số bán sách nói cho nhà xuất bản này trong năm tài chính gần đây nhất.

"Họ đã giúp mở rộng thị trường và đưa thế giới xuất bản tiếp cận được nhóm nhân khẩu học trẻ hơn", Chantal Restivo-Alessi, Giám đốc kỹ thuật số kiêm CEO mảng quốc tế của HarperCollins Publishers, cho biết.

Doanh số bán sách nói cũng đã tăng 2,4% lên gần 1 tỷ USD tính đến tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ.

Ngược lại, doanh số bán sách in năm 2025 không ghi nhận tín hiệu tăng trưởng nào, theo công ty theo dõi sách Circana BookScan.

Andy Hunter, người sáng lập kiêm CEO của Bookshop.org, cho biết ngày càng có nhiều độc giả muốn sở hữu cả phiên bản sách giấy và sách nói của cùng một tác phẩm.

"Họ đọc sách vào buổi tối và sau đó nghe sách nói trên đường đi làm bằng ô tô hoặc tàu điện ngầm", ông nói.

Với Spotify, độc giả sách nói đang là một thị trường tiềm năng. Smith cho biết hơn một nửa thành viên đăng ký dịch vụ cao cấp của họ đang sử dụng sách nói.

Đây có thể là lý do Spotify đang giới thiệu một tính năng gọi là Page Match, cho phép người dùng đồng bộ quá trình đọc giữa sách nói với sách giấy bằng cách quét một trang từ sách in hoặc sách điện tử bằng điện thoại của họ, sau đó Page Match sẽ tìm chính xác vị trí đó trong phiên bản sách nói.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Sách nói không còn là thứ yếu

Hiện nay, khi mua bản quyền một cuốn sách, giới xuất bản sẽ nghĩ ngay đến phát triển sách nói cùng với bản in và bản điện tử.

08:24 26/1/2026

Tranh cãi về AI tương tác trong sách điện tử và sách nói

Các nhà xuất bản đang chịu thiệt hại khi kênh bán lẻ và phân phối sách cung cấp các tính năng AI tương tác với sách điện tử và sách nói, theo Publishers Weekly.

18:35 18/1/2026

Hành động của Spotify và Audible có khó hiểu?

Đưa sách nói vào hạng mục premium, đầu tư công phu với 17 diễn viên lồng tiếng cho một tác phẩm sách nói, hành động của Spotify và Audible phản ánh đà tăng trưởng của audiobooks.

08:01 29/12/2025

Minh Hoa

Spotify sách nói Bookshop

Đọc tiếp

Co le da den luc ban hoc cach yeu minh truoc khi yeu mot ai do hinh anh

Có lẽ đã đến lúc bạn học cách yêu mình trước khi yêu một ai đó

4 giờ trước 10:31 8/2/2026

0

Khi tình yêu được xem như liều thuốc chữa lành mọi cô đơn, con người dễ bước vào các mối quan hệ bằng sự thiếu thốn hơn là tự do. Yêu của Osho đặt lại một câu hỏi căn bản: nếu chưa biết yêu mình, liệu chúng ta có thật sự sẵn sàng yêu một ai khác?

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý