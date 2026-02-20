Đáp trả Spotify, Audible đồng bộ sách nói và sách điện tử

Chỉ vài ngày sau khi Spotify công bố động thái thâm nhập thị trường sách giấy, Audible đã đáp trả bằng cách ra mắt tính năng kết hợp sách điện tử và sách nói, theo Tech Crunch.

Ảnh: Audible

Ngày 18/2, Audible thông báo ra mắt tính năng Read and Listen. Theo đó, người đọc sẽ sở hữu cả phiên bản sách điện tử và sách nói của một đầu sách trong thư viện Audible và Kindle, có thể vừa đọc sách số và vừa nghe âm thanh đang phát. Văn bản sách điện tử sẽ được tô sáng đồng bộ thời điểm nội dung được phát trong bản sách nói.

Tính năng này cũng cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai phiên bản sách tùy theo nhu cầu.

Khách hàng cần sở hữu cả hai phiên bản sách để kích hoạt tính năng này. Tuy nhiên, Audible sẽ cung cấp giá ưu đãi cho những khách hàng đã sở hữu sách điện tử tương ứng.

Ở thời điểm mới ra mắt, tính năng này đã được kích hoạt cho hàng trăm nghìn đầu sách, bao gồm ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italy và tiếng Pháp. Tính năng này sẽ được cung cấp trước cho thị trường Mỹ, sau đó được mở rộng sang Anh, Australia và Đức trong vài tháng tới.

Trước khi tính năng này được ra mắt, khách hàng đã vừa đọc và nghe sách bằng cách sử dụng giọng đọc của Alexa cho nội dung trên thư viện Kindle. Tuy nhiên, Alexa không phải giọng đọc sách chuyên nghiệp và không thể mang lại cảm xúc như sách nói.

Các chiến lược mở rộng thị trường sách nói

Với việc ra mắt tính năng mới và cung cấp sách nói giá thấp hơn cho những khách hàng đã có sách điện tử, Amazon, công ty mẹ của Audible, hy vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán sách trên mọi định dạng. Họ cũng viện dẫn một nghiên cứu do họ thực hiện cho rằng sự kết hợp giữa đọc và nghe có thể cải thiện khả năng tập trung và hiểu bài.

Ngoài ra, Audible lưu ý rằng những khách hàng sở hữu cả hai bản sách đang là những người tương tác nhiều nhất, tiêu thụ lượng nội dung mỗi tháng gần gấp đôi so với những khách hàng chỉ nghe sách nói.

Thị trường sách số đang ngày càng nóng lên khi trước đó, Spotify đã có tìm cách lấn sân sang mảng sách in. Spotify cũng đang giới thiệu một tính năng gọi là Page Match, cho phép người dùng đồng bộ quá trình đọc giữa sách nói với sách giấy bằng cách quét một trang từ sách in hoặc sách điện tử bằng điện thoại của họ, sau đó Page Match sẽ tìm chính xác vị trí đó trong phiên bản sách nói.

Spotify sẽ hợp tác với nền tảng bán sách Bookshop.org để thu hút độc giả đọc sách ở nhiều định dạng khác nhau. Ảnh: Spotify.

Theo Tech Crunch, tính năng mới của Audible có thể hữu ích cho sinh viên và những người đang học một ngôn ngữ mới, cũng như những người đang cố gắng đọc nhiều sách một cách tiết kiệm thời gian.

Tính năng mới cũng hữu ích cho những độc giả muốn chuyển đổi qua lại giữa đọc và nghe, và những người muốn trải nghiệm những giọng đọc họ yêu thích. Với những độc giả tiểu thuyết giả tưởng, việc được người kể chuyện giới thiệu tất cả nhân vật bằng tên cũng giúp họ có thể học cách phát âm mà không cần phải đoán.

Giám đốc sản phẩm của Audible cho biết trong một tuyên bố về việc ra mắt tính năng này: “Sách nói được tính là đọc. Nhưng giờ đây, tại Audible, bạn cũng có thể đọc bằng mắt. Tính năng Read and Listen mang đến cho những người yêu sách sự kết hợp hoàn hảo giữa hai hình thức. Cho dù bạn đang học một ngôn ngữ mới, ôn tập bài học, hay đắm chìm trong thế giới của một câu chuyện, bạn không còn phải chọn một trong hai hình thức nữa”.

Amazon lưu ý rằng tính năng mới này sẽ không ảnh hưởng đến tiền bản quyền của các nhà xuất bản.