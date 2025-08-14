Khách hàng mua đơn sách 27 triệu, hóa đơn 1,7 m

Hóa đơn 198 cuốn sách 27 triệu chỉ là cột mốc nhỏ trong hành trình bền bỉ của bà Phương Hiền: gần 20 năm gieo hạt mầm tri thức cho trẻ em và mang sách về với những vùng quê xa.

Ngày 13/8, tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (TP.HCM), một khách hàng đã đến và tự tay chọn mua 198 cuốn sách nhiều thể loại. Hoá đơn dài hơn 1,7m, trị giá hơn 27 triệu đồng. Chủ nhân của đơn hàng đặc biệt bà Phương Hiền, ngụ TP.HCM. Trong đợt mua sắm này, với sự hỗ trợ của nhân viên nhà sách, bà tìm kiếm các bộ sách tôn giáo và văn học để gửi tặng một ngôi chùa; cùng sách thiếu nhi, truyện tranh và sách kỹ năng dành cho con cháu bạn bè và các em nhỏ ở quê.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, bà cho biết mình là khách hàng đã gắn bó gần 20 năm với nhà sách. Bà nói vui: “Tặng gì cũng không bằng tặng sách”. Với bà, mỗi cuốn sách không chỉ là món quà, mà còn là cầu nối của tri thức và yêu thương.

Gần 20 năm đồng hành cùng một nhà sách

Bà Phương Hiền (thứ hai từ trái qua) cùng các nhân viên nhà sách và hóa đơn 198 cuốn sách, trị giá 27 triệu.

Bà Phương Hiền kể từ khi cháu mình còn nhỏ, còn đang tập bò, tập đi, trong nhà đã thường xuyên bày nhiều sách để các em dù chưa đọc được đã có thể thỏa thích cầm nắm, lật giở, chơi đùa. Lớn lên giữa những cuốn sách, các em tự nhiên nuôi dưỡng một niềm ham đọc mà không cần ông bà, cha mẹ thúc ép. Bà thường dẫn các cháu ra nhà sách, để chúng tự do tìm kiếm, chọn lựa sách.

Những năm 2000, dịp hè gia đình bà thường đón con cháu bạn bè từ Ninh Hòa, Rạch Giá, Phú Yên vào TP.HCM chơi. "Các em nhỏ đều thích ghé Fahasa Nguyễn Huệ. Bé nào vốn đã thích sách thì càng mê hơn, còn bé nào chưa thích thì bắt đầu tò mò, tìm hiểu", bà nói.

Tầng hai của nhà sách là "thiên đường" thiếu nhi: "Ngày càng có nhiều sách thiếu nhi với nội dung đa dạng, hình thức bắt mắt, khác với thời của chúng tôi", bà Phương Hiền chia sẻ. Kèm theo đó là bút chì màu, gôm tẩy, dụng cụ học tập mới cho năm học, cả đồ lưu niệm, đồ chơi. “Trong không gian ấy, tình yêu với sách dễ dàng nảy nở”, bà nhận định.

Số sách trong đơn hàng "khủng" của bà Phương Hiền. Ảnh: NVCC.

Lứa trẻ nhỏ năm nào còn học tiểu học, nay đã tốt nghiệp đại học, đi làm, hay ra nước ngoài du học, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, tâm sự với bà Phương Hiền và lưu giữ ký ức về một điểm hẹn văn hóa mỗi dịp hè. Sau lứa đó, bà Phương Hiền có giai đoạn đỡ đầu các em sinh viên từ quê và TP.HCM học đại học, tiếp tục duy trì việc lui tới nhà sách.

Sách hay, sách đẹp trao tay trẻ nhỏ miền quê

Mười năm trở lại đây, bà chuyển hướng: không đợi học sinh, trẻ nhỏ tìm đến chỗ mình mà chủ động mang sách đến tận tay các em. Cuối tháng 8 hàng năm, bà tổ chức tặng quà cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Bà Phương Hiền (ảnh trái, áo đen) và những cô học sinh năm xưa được bà truyền tình yêu đọc sách. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh những phần quà chính là ba lô, tập vở, sách giáo khoa, bà chuẩn bị thêm những phần dụng cụ học tập (bút chì màu) mua từ Mỹ với mức giá phải chăng nhưng gửi gắm thông điệp “học chăm, mơ xa”, truyền động lực tìm tòi, khám phá thế giới đến các em nhỏ. "Riêng phần quà tự chọn, để lẫn sách thiếu nhi với đồ chơi, thì tôi không khỏi bất ngờ khi lúc nào sách cũng hết trước. Nhiều em nhỏ dù thèm thuồng đồ chơi nhưng vẫn cứ chọn sách. Thấy vậy, tôi liền tặng thêm phần đồ chơi cho các em như một phần thưởng cho sự ham mê tri thức".

Theo kinh nghiệm của bà, để khơi dậy tình yêu sách ở trẻ nhỏ, trước hết cần chọn những cuốn sách có hình thức bắt mắt: bìa và minh họa nhiều màu sắc. Lâu dần, khi đã có thói quen đọc, các em sẽ không ngần ngại sách chữ, nhưng nếu từ đầu phải "nhồi nhét" những cuốn sách chỉ toàn chữ là chữ thì sẽ không ít bạn nản lòng.

Song song, bà cũng tặng sách cho một ngôi chùa ở Ninh Hòa. Sư trụ trì trước đây là bạn học cũ của bà, là người bạn từng rất kính ngưỡng thầy Thích Nhất Hạnh và yêu thích Tự Lực văn đoàn. Vị sư đã đi xa từ sau dịch Covid-19, nhưng đến nay bà vẫn duy trì tặng sách cho chùa như một cách để tưởng nhớ bạn mình.

Vì sao trong thời buổi một cú click là sách mới giao đến tận cửa nhà, nhiều độc giả vẫn thích đi nhà sách, hiệu sách? Với bà Phương Hiền, câu trả lời đơn giản: "Mua sách giấy online thì mất nhiều niềm vui. Đến nhà sách, tìm một cuốn có thể gặp thêm nhiều cuốn khác. Đó là sự thư giãn và cũng là cách nuôi dưỡng tình yêu đọc cho mình và thế hệ sau".