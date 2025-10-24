Booker ra mắt giải thưởng sách thiếu nhi 50.000 bảng Anh

Quỹ Giải thưởng Booker phát động giải thưởng Booker Thiếu nhi, trị giá 50.000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ VND), trao cho tác phẩm hư cấu hướng đến đối tượng độc giả 8-12 tuổi.

Hội đồng giám khảo gồm cả người lớn và trẻ em - lần đầu tiên trong lịch sử Booker. Chủ tịch ban giám khảo đầu tiên sẽ là Frank Cottrell-Boyce, tác giả sách thiếu nhi và hiện là đại sứ sách thiếu nhi đương nhiệm. Ông cùng hai giám khảo người lớn khác sẽ chọn ra danh sách rút gọn 8 cuốn sách trước khi 3 giám khảo trẻ em quyết định người chiến thắng.

Giải thưởng Booker Thiếu nhi mùa đầu tiên sẽ mở đơn đăng ký vào mùa xuân năm 2026, danh sách rút gọn và ban giám khảo nhí công bố vào tháng 11. Kết quả chung cuộc công bố tại một sự kiện dành riêng cho độc giả nhỏ tuổi vào tháng 2/2027. Sách hợp lệ là tác phẩm văn học thiếu nhi đương đại viết bằng tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh/Ireland trong khoảng 1/11/2025 - 31/10/2026.

Cũng như giải Booker cho người lớn và Booker Quốc tế, mỗi tác giả lọt vào vòng chung khảo sẽ nhận được 2.500 bảng Anh (87 triệu VND), còn người chiến thắng nhận 50.000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ VND).

Quỹ Giải thưởng Booker cũng sẽ trao tặng 30.000 bản sách lọt vào vòng chung khảo và đoạt giải cho trẻ em mỗi năm, hợp tác với National Literacy Trust (Quỹ Khuyến đọc Quốc gia), The Reading Agency (Cục Văn hóa đọc), Bookbanks (Ngân hàng sách) và Children's Book Project (Dự án Sách thiếu nhi). Sáng kiến ​​này ra đời trong bối cảnh một báo cáo cho thấy tỉ lệ đọc sách giải trí ở trẻ em đang ở mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Giải thưởng Booker Thiếu nhi được kỳ vọng sẽ lan tỏa văn hóa đọc ở độc giả nhỏ tuổi. Ảnh minh họa: UCL.

Cottrell-Boyce cho biết giải thưởng sẽ giúp trẻ em dễ dàng khám phá những cuốn sách yêu thích. "Mọi trẻ em đều xứng đáng trải nghiệm niềm hạnh phúc đắm chìm vào một cuốn sách tuyệt vời mang lại", ông nói.

Giải thưởng sẽ hợp tác với Quỹ AKO, tổ chức từ thiện chuyên tài trợ nhằm cải thiện giáo dục, hỗ trợ nghệ thuật và giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Gaby Wood, giám đốc điều hành của quỹ giải thưởng Booker, mô tả giải thưởng Booker dành cho trẻ em là "nỗ lực tham vọng nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong 20 năm" kể từ khi giải thưởng Booker Quốc tế ra mắt vào năm 2005.

"Mục tiêu của giải thưởng là một công nhiều việc: tôn vinh những tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi trong tương lai; truyền cảm hứng cho người trẻ đọc sách; gieo mầm các thế hệ độc giả trọn đời trong tương lai,” bà nói. “Chúng tôi rất mong chờ ý kiến ​​của những giám khảo cuối cùng về chất lượng sách thiếu nhi: chính là các em nhỏ".

Philip Lawford, giám đốc điều hành của quỹ AKO, nói: "Bằng chứng cho thấy đọc sách để giải trí ảnh hưởng tích cực đến kết quả giáo dục và khả năng hoạt động xã hội".

Trẻ em cũng sẽ tham gia vào việc định hình giải thưởng thông qua các buổi tư vấn liên tục với Beano Brain, tổ chức chuyên nghiên cứu về thanh thiếu niên, còn National Literacy Trust sẽ đo lường các xu hướng lâu dài trong thói quen đọc sách của trẻ em.

Theo Quỹ Booker, giải thưởng mới này thể hiện nỗ lực đưa sách thiếu nhi "vào trung tâm văn hóa của chúng ta". Wood cho biết mục tiêu không chỉ là tôn vinh sự xuất sắc trong văn học thiếu nhi mà còn giúp nhiều người trẻ "khám phá những câu chuyện và nhân vật sẽ đồng hành cùng họ suốt đời".

Trao lần đầu vào năm 1969, Giải thưởng Booker là một trong những giải thưởng văn học có ảnh hưởng nhất thế giới, vinh danh những tác phẩm hư cấu xuất sắc được viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Vương quốc Anh hoặc Ireland. Thành lập năm 2005, Giải thưởng Booker Quốc tế ban đầu trao cho tác giả nhằm vinh danh toàn bộ văn nghiệp của họ. Từ năm 2016, giải thưởng chuyển sang trao cho tác phẩm cụ thể - cuốn sách được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland trong 12 tháng trước đó.