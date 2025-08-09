Mối liên hệ giữa đột quỵ và thuốc tránh thai

Từ khi thuốc tránh thai ra đời, nhiều bác sĩ đã lo ngại chúng sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ, bởi các hoạt chất trong loại thuốc này có thể gây chứng huyết khối.

Phụ nữ dùng thuốc tránh thai nên đi khám khi gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu thường xuyên. Ảnh minh họa: W.M.

Biện pháp tránh thai bằng hormone không hề thuận tự nhiên. Hormone estrogen chứa trong chúng không phải do tự nhiên sinh ra. Chúng là các chất hóa học nhân tạo bắt chước estrogen tự nhiên để đánh lừa cơ thể khỏe mạnh nghĩ rằng mình đang mang thai, từ đó ngǎn chặn việc mang thai thực sự.

Điều này đến ngày nay vẫn giống hệt như phát biểu của Tiến sĩ Hugh Davis nǎm 1970, được dùng trong lời khai mở đầu loạt phiên điều trần: “Thật an tâm khi coi chúng như một thứ mang nguồn gốc tự nhiên nhưng điều này hoàn toàn sai lầm.”

Nhiều bác sĩ đã bắt đầu rung chuông báo động từ sớm. Họ đã chứng kiến “tình trạng mất cân bằng và bệnh tật” do viên thuốc tránh thai gây ra dưới dạng đột quỵ ở phụ nữ trẻ tuổi.

Như đã thấy, ngành công nghiệp dược phẩm tại Mỹ phủ nhận việc có mối liên hệ ở đây cho đến khi công trình nghiên cứu của người Anh được công bố, buộc họ thay đổi luận điệu của mình.

Những kiến thức khoa học liên kết thuốc tránh thai với chứng bệnh đột quy vẫn không hề thay đổi. Không ai đưa ra được lời phản bác thật sự nào về mối tương quan đó kể từ khi tạp chí y khoa The Lancet (tạm dịch: Dao mổ) lần đầu xuất bản nghiên cứu của Tiến sĩ Wynn vào nǎm 1966.

Hãy chú ý tới đoạn trích này từ lời khai của Tiến sĩ Alan Guttmacher, xin nhớ rằng ông là vị chủ tịch sáng lập Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình Mỹ và Tổ chức Dân số Thế giới:

“Chúng tôi biết sự thật về bệnh thuyên tắc huyết khối. Tôi cho đây là điều không thể chối cãi. Chúng tôi biết sự thật về sự phát triển của bệnh cao huyết áp ở số ít bệnh nhân. Chúng tôi biết thực tế là một số bệnh nhân bị trầm cảm do uống viên thuốc tránh thai. Đây là những sự thật bí mật mà tất cả chúng tôi đều được bật mí.”

Trước đó, trong loạt phiên điều trần, Tiến sĩ J. Edwin Wood đã giải thích hiện tượng đột quy xuất hiện ở những phụ nữ trẻ khỏe mạnh theo cách sau:

“Một trong những nguyên nhân chính góp phần tạo ra huyết khối trong tĩnh mạch là làm giảm vận tốc máu chảy trong tĩnh mạch hoặc sự trì trệ tương đối, sự chậm lại của dòng chảy trong tĩnh mạch...

Các nghiên cứu về những phụ nữ dùng thuốc tránh thai đã dẫn đến phát hiện về sự giãn nở các tĩnh mạch chi, và có lẽ cả ở các tĩnh mạch khác nhưng chúng chưa được nghiên cứu. Những tĩnh mạch bị giãn này chứa cùng một lưu lượng máu như trước, nhưng vì có đường kính rộng hơn nên dòng máu lưu thông chậm hơn.

Ảnh hưởng thực sự của chuỗi sự kiện này là sự suy giảm vận tốc máu chảy trong quá trình sử dụng thuốc tránh thai."Rõ ràng, sự thật về các biện pháp tránh thai bằng hormone và chứng bệnh đột quỵ đã được biết đến rộng rãi vào nǎm 1970, nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn thoát khỏi chương trình giảng dạy trong các trường y tại Mỹ ngày nay".