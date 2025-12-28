Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lược sử về tình bạn - Khám phá bản năng gắn kết của loài người

Cuốn sách là hành trình khám phá khoa học sâu sắc về vai trò quan trọng của tình bạn đối với con người và động vật. Qua các nghiên cứu thực địa và các kết quả phòng thí nghiệm, Lydia Denworth đã chỉ ra rằng những mối liên kết tích cực giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tim mạch và não bộ, trong khi sự cô đơn có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng con người được lập trình để kết nối xã hội suốt đời.

Xuất bản

Vì sao tình bạn nhạt phai?

  • Chủ nhật, 28/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 18:00 28/12/2025

Tình bạn phai nhạt vì nhiều lý do, thường gắn với tuổi tác và những “bước ngoặt” trong đời sống.

Ảnh: Liza Summer/Pexels.

Tình bạn, cũng như tình yêu, có yếu tố “hóa học”. Chúng ta thấy thật dễ chịu khi biết rằng những người khác yêu quý chúng ta, đồng tình với chúng ta, và chúng ta có xu hướng đáp lại bằng cách yêu quý những người đó.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một phép tính - đôi khi diễn ra trong vô thức. Lợi ích của tình bạn cần lớn hơn chi phí mà ta bỏ ra: Mức độ hài lòng và gắn bó mà ta cảm nhận được nên vượt trội so với những gì ta đầu tư cũng như những lựa chọn khác mà ta đã từ bỏ. Một cảm giác về sự công bằng luôn lảng vảng phía sau. Những mối quan hệ tốt khiến ta cảm thấy dễ chịu và mang đến sự trợ giúp, hỗ trợ đáng tin cậy. Những tình bạn không làm được điều đó thường dần nhạt phai.”

Tình bạn phai nhạt vì nhiều lý do, thường gắn với tuổi tác và những “bước ngoặt” trong đời sống. Tuổi đôi mươi, theo Ethan Watters, là “những năm bộ lạc”, khi việc kết bạn dễ dàng, bạn cũ vẫn ở gần và ta còn nhiều thời gian cho các hoạt động chung. Trái lại, tuổi ba mươi thường là giai đoạn tình bạn “chết dần”, bị chi phối bởi hôn nhân, con cái, công việc hay việc di chuyển. Khác biệt lối sống - như có con hay chưa - khiến việc duy trì càng khó.

Tôi từng trải nghiệm điều đó khi mang theo con nhỏ dự đám cưới bạn học cũ, nhưng rồi bị cuốn vào việc chăm con trong khi bạn bè không vướng bận vẫn nhàn nhã tận hưởng. Ở tuổi bốn mươi, trách nhiệm công việc và gia đình càng lấn át, khiến tình bạn ít được ưu tiên. Chỉ đến khi bước sang tuổi năm mươi, sau hành trình chăm lo cho gia đình, tôi mới cảm thấy tình bạn lại hứa hẹn nở rộ.

Tinh ban anh 1

Tình bạn thay đổi trạng thái theo thời gian. Ảnh: The World Of Success.

Thú vị thay, một nghiên cứu sử dụng dữ liệu điện thoại di động trong bảy tháng đã theo dõi các mối quan hệ qua các giai đoạn cuộc đời. Trong bối cảnh hạn chế này, tình bạn ở độ tuổi trung niên vẫn phát triển tốt đẹp.

Trong số 3 tỷ cuộc gọi được phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định được 2,5 triệu người gọi là nam giới và 1,8 triệu là nữ giới rồi theo dõi xem những người họ gọi thường xuyên nhất là ai. Họ coi “bạn thân” là đối tác trò chuyện thường xuyên nhất trong số những người cùng giới tính và gần bằng tuổi. (Đúng vậy, đó có thể là những mối tình đồng giới hoặc anh chị em sinh đôi, nhưng đa phần sẽ là không phải như vậy.)

Độ dài và tần suất các cuộc gọi được cho là thể hiện sự gần gũi về mặt tình cảm và các nhà nghiên cứu đã theo dõi xem ai là người bắt đầu cuộc gọi. Họ nhận thấy sự thay đổi dần dần ở tuổi trưởng thành, từ việc gọi điện cho bố mẹ sang gọi điện cho bạn bè.

Sự lãng mạn dâng trào - những cuộc gọi đến những người bạn cùng tuổi khác giới chiếm tỷ lệ ngày càng tăng cho đến tuổi 28. Bạn gần như có thể thấy mọi người bỏ rơi bạn bè của mình vì tình yêu. Nhưng ở tuổi 30, bạn bè dành phần lớn thời gian gọi điện thoại - mặc dù đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có ít cơ hội gặp mặt trực tiếp hơn.

Từ 29 đến 45 tuổi, việc liên lạc qua điện thoại di động với “người bạn đời” ngày càng giảm. Có lẽ là do hai người hiện sống cùng nhà. Vậy nên họ dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với bạn thân của mình, đặc biệt là với phụ nữ. Về cuối đời, cuộc gọi giữa ba thế hệ có sự cân bằng hơn, có lẽ bao gồm cả bạn bè cùng tuổi, con và cháu.

Lydia Denworth/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Tình bạn Tình bạn Nhạt phai Đời sống

    Đọc tiếp

    Cha me can biet ban cua con la ai hinh anh

    Cha mẹ cần biết bạn của con là ai

    09:40 26/12/2025 09:40 26/12/2025

    0

    Cha mẹ không nên lo lắng về áp lực hoặc ảnh hưởng của hiệu ứng bạn bè cùng trang lứa. Họ nên lo lắng xem con họ đang chơi cùng với ai.

    Tri tue, tam anh huong cua nha dan toc hoc Tu Chi hinh anh

    Trí tuệ, tầm ảnh hưởng của nhà dân tộc học Từ Chi

    16 phút trước 19:00 29/12/2025

    0

    Nhà dân tộc học Từ Chi, với trí tuệ và những ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ nhà khoa học sau này, xứng đáng có được sự tôn vinh tương xứng. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo khoa học "Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam" diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

    Muon song cham, hay doc Haruki Murakami! hinh anh

    Muốn sống chậm, hãy đọc Haruki Murakami!

    1 giờ trước 18:00 29/12/2025

    0

    Thông qua những nhân vật trầm lặng, cốt truyện mơ màng và văn xuôi chậm rãi, chu đáo, câu chuyện của Haruki Murakami sẽ đưa ra "liều thuốc giải độc" êm dịu trong cuộc sống hiện đại nhưng vội vã.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý