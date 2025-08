Phiên điều trần phơi bày những điều bị che đậy về thuốc tránh thai

Nhiều phụ nữ uống thuốc tránh thai bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác dụng phụ của nó. Nhưng các cơ quan quản lý dược phẩm cố tình lờ đi điều này để loại thuốc mới được lưu hành.

Thuốc tránh thai có rất nhiều tác dụng phụ, hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Tại loạt phiên điều trần, lần đầu tiên trên đấu trường công khai, có một chuyện cũng trở nên rõ ràng: Không phải tất cả các bác sĩ đều đồng ý với biện pháp tránh thai bằng hormone. Một số người không thấy thoải mái với ý tưởng về biện pháp tránh thai nói chung và một số khác không nhiệt tình lắm với việc kê đơn thuốc để “điều trị” một quy trình tự nhiên.

Như Tiến sĩ Herbert Ratner đã giải thích trong lời khai của mình: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học, ngành công nghiệp dược phẩm đã trao cho chúng tôi một loại hóa chất mạnh mẽ, có khả nǎng gây bệnh, để sử dụng cho người khỏe mạnh thay vì người bệnh”.

Để chứng minh, ông ấy đã viện dẫn hai bản báo cáo, trong đó tiết lộ rằng 20% đến 50% phụ nữ sử dụng viên thuốc tránh thai đã báo cáo về các biến chứng. Ông cảnh báo rằng số lượng “cǎn bệnh do bác sĩ gây ra” sẽ tǎng mạnh. Hết bác sĩ này đến bác sĩ khác bày tỏ mối lo ngại tương tự.

Tiến sĩ John Laragh nói: “Đôi khi, phải mất tám hoặc 10 nǎm một tác dụng phụ rất nghiêm trọng mới được ghi nhận… trong tình huống này, đây là một thí nghiệm dân số quy mô đại chúng”. Tiến sĩ Philip Ball gọi nó là “sự nhiễm độc trong do hóa chất”.

Thậm chí Tiến sĩ Alan Guttmacher, Chủ tịch Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình Liên bang còn đưa ra lời khuyên: “Người bác sĩ nên hiểu và ghi nhận rằng nếu bệnh nhân không sử dụng viên thuốc tránh thai ít nhất sáu tháng một lần, anh ta không nên kê đơn cho cô ấy”.

Nhiều bác sĩ quen thuộc với công trình nghiên cứu bắt đầu nhận ra các nhà sản xuất thuốc đã làm mọi cách để kiểm soát thông điệp đến với ngành y tế nói chung.

Họ đã thao túng các công trình nghiên cứu và chỉ báo cáo những phát hiện một cách có chọn lọc. Nói chung, họ nỗ lực làm lu mờ mọi tin tức xấu liên quan đến viên thuốc tránh thai. Đó chính là lý do tại sao loạt phiên điều trần lại gây sửng sốt đến vậy.

Loạt phiên điều trần không chỉ phơi bày những hoạt động không rõ ràng của họ, mà còn cung cấp một cái nhìn sơ lược cho thấy phạm vi che đậy rộng đến mức nào.

Trong lời khai của mình, Tiến sĩ Edmond Kassouf đã vạch ra nhiều chiến thuật gian dối của ngành dược phẩm nhằm bày ra một thông điệp tích cực về viên thuốc ma thuật của họ.

Một bằng chứng ông ấy đã chỉ ra là bài đánh giá tiêu cực của tờ New York Times về cuốn sách của Barbara Seaman, Trường hợp các bác sĩ phản đối viên thuốc tránh thai (The doctors’ case against the pill).

Nhà phê bình sách đã viết: “Người ta tự hỏi tại sao các công ty dược phẩm lại thấy lo lắng vì nó (cuốn sách) đến vậy. Bằng cách nào đó, những nỗ lực của họ nhằm cảnh báo các nhà phê bình sách theo hướng chống lại họ còn đáng lo ngại hơn chính cuốn sách”.

Tiến sĩ Kassouf ngạc nhiên: “Nhà phê bình đã thực hiện một hành động vì cộng đồng khi vạch trần những nỗ lực chôn vùi cuốn sách của các công ty dược phẩm”.

Tuy nhiên, nỗ lực của các công ty dược phẩm không chỉ dừng lại ở việc chặn họng các bài phê bình sách. Trong ấn bản kỷ niệm 25 nǎm cuốn sách của mình, bà Seaman, vốn cũng viết bài cho tạp chí Ladies Home Journal, Good Housekeeping và Bride’s Magazine, đã mô tả cách tất cả các đối tác thân quen không còn hợp tác với bà nữa.

Một trong những chủ biên thừa nhận một công ty quảng cáo cho công ty dược phẩm đã tiếp cận họ để hợp tác trong một chiến dịch quảng bá trị giá 7,5 triệu USD cho một loại thuốc mỡ trị hǎm tã mới, nhưng lại bày tỏ mối lo ngại rằng bà Seaman đang làm tổn hại đến doanh số bán hàng của một loại thuốc kê toa quan trọng cũng của nhà sản xuất dược phẩm đó.

Cuối cùng, bà đã được tuyển bởi NewYorkTimesvào nǎm 1975. Là tác giả thành công của hai cuốn sách, sau khi nhìn thấy mức lương đề xuất, bà Seaman đã đặt câu hỏi tại sao mình chỉ nhận được một nửa số tiền mà họ đang trả cho người viết chuyên mục ẩm thực, nói thêm rằng “phần việc của cô ấy là thú vui; còn phần của tôi lại đầy gai góc”.

Biên tập viên trả lời: “Đúng vậy, nhưng cô ấy sẽ mang về những hợp đồng quảng cáo, còn chị sẽ làm mất chúng”.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, những chiến thuật được các công ty dược phẩm sử dụng đã cực kỳ thành công. Thật khờ khạo nếu nghĩ rằng ngày nay chuyện này không còn xảy ra nữa, đặc biệt khi thực tế là ngân sách quảng cáo của họ đã tǎng lên theo cấp số nhân để dành cho cả các loại thuốc kê đơn nữa.