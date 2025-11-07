Đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, thuyết phục trong từng tác phẩm báo chí

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025 và lấy ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Thông tin về tình hình các cơ quan báo chí trực thuộc, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, hiện nay các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 39 cơ quan, gồm 8 báo của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; 31 cơ quan báo chí thuộc các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hiện nay, các cơ quan báo chí đã được sắp xếp tinh gọn, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng “một cơ quan - nhiều ấn phẩm - đa nền tảng”, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại. Hầu hết các cơ quan đã hình thành tòa soạn hội tụ, tích hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội và sản xuất nội dung đa phương tiện.

Mô hình hoạt động mới đã giúp báo chí khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả, lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Về định hướng tuyên truyền, ông Nguyễn Minh Chung cho biết, tháng 11/2025 là thời điểm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là cao điểm trong công tác tuyên truyền của hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu và tính nhân văn, vừa đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Theo đó, các nội dung định hướng tuyên truyền trong tháng 11 bao gồm: Tuyên truyền về lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 13 và 14 khóa XIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); Tuyên truyền về kết quả sắp xếp tổ chức, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và các nội dung trọng tâm khác.

Phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Nguyễn Văn Dũng thảo luận, góp ý tại hội nghị.

Đại diễn lãnh đạo các cơ quan báo chí thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khẳng định, Hội nghị giao ban báo chí lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động. Từ kết quả của Hội nghị, các cơ quan báo chí cần duy trì giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể Trung ương cần thể hiện đầy đủ vị thế, vai trò quan trọng của mình trong tổ chức hoạt động, thể hiện tiếng nói của từng cơ quan báo chí góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần đổi mới phương pháp, cách thức vận hành báo, tạp chí theo mô hình mới.

"Mỗi cơ quan báo chí cần đặt ra những phương châm cụ thể, đảm bảo sự nhanh nhạy, đúng, trúng, chính xác và thuyết phục trong từng bài viết, từng ấn phẩm. Đồng thời tăng cường đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động, tạo ra sức mạnh chung trong hệ thống báo chí MTTQ, các đoàn thể Trung ương", ông Nguyễn Thái Học gợi mở.