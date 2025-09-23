'Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí tạo ra tin gốc'

“Có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên", theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Chiều 23/9, tại Phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cần tăng thêm quyền lợi cho bên tạo ra nội dung gốc

Đề cập việc Luật Báo chí cũng đang được nghiên cứu, sửa đổi dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị quan tâm đến quy định về quyền tác giả.

Ông nhấn mạnh, trong thực tế các báo làm ra tin gốc, sau đó nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp khai thác, đăng tải nhưng “nhiều khi người xem nhiều hơn, trang đó thu được nhiều tiền hơn rất nhiều so với người tạo ra tin gốc, trong khi anh em vất vả, bỏ công sức lao động”.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội cho biết đã có kiến nghị, theo hướng cần có sự thỏa thuận, bởi việc lan tỏa thông tin là tốt nhưng cần tăng thêm quyền lợi cho bên tạo ra nội dung gốc, cơ quan báo chí có thêm nguồn thu nhập chính đáng để phát triển báo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, dự thảo bổ sung nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích, thúc đẩy, bảo hộ sở hữu trí tuệ nhưng cũng cần làm rõ hơn vấn đề xâm phạm sở hữu trí tuệ, bởi hành vi xâm phạm còn nhức nhối, ngày càng tinh vi, đa dạng, nhất là trên môi trường điện tử, mạng xã hội.

Liên quan vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hồ An Phong phân tích, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì tin tức thời sự thuần túy đưa tin thì không thuộc trường hợp bảo hộ quyền tác giả, còn “tác phẩm báo chí” hoàn chỉnh thì được bảo hộ.

Đề cập thêm vấn đề này sau đó, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện các trang tin, mạng xã hội sử dụng thông tin từ báo chí rất nhiều “và anh em báo chí thì kêu lắm!”

“Có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên. Lần này làm rõ cái ý này”, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Liên quan bảo hộ quyền tác giả, ông cũng cho rằng “tin tức thuần túy thì không bảo hộ, nhưng tác phẩm báo chí chắc là nên”.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra thế nào?

Một vấn đề khác nhận được nhiều ý kiến thảo luận là sở hữu trí tuệ với sản phẩm do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra cũng như việc sử dụng các tác phẩm được công bố để huấn luyện AI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết hiện chỉ có Nhật Bản, EU cho phép khai thác một cách hạn chế, có điều kiện với tác phẩm được công bố để luyện AI nhưng vấp phải sự phản đối của đội ngũ sáng tạo tác phẩm.

“Bản quyền bài hát do AI tạo ra thế nào và ai đó sử dụng sẽ ra sao?”, bà Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề.

Làm rõ thêm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hồ An Phong cho biết vấn đề này đã được đặt ra, nếu cái gì cũng cấm thì AI khó phát triển, do đó, hướng điều chỉnh là cho phép cơ sở khoa học, tổ chức, cá nhân khai thác dùng vào mục đích nghiên cứu, còn mục đích thương mại thì phải xin phép.