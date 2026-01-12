Cận cảnh 'Đàn tế trời đất' trên núi

"Đàn tế trời đất” được chính quyền địa phương xây dựng vào năm 2011 trên khu vực núi Ấn Sơn, hoàn thành sau đó một năm. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là lời cảm tạ, tri ân của nhân dân đối với trời đất khi đã giao nghiệp lớn cho “Tây Sơn Tam Kiệt”.