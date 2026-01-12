Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh 'Đàn tế trời đất' trên núi

  Thứ hai, 12/1/2026 11:06 (GMT+7)
  • 11:06 12/1/2026

“Đàn tế trời đất” được chính quyền địa phương xây dựng trên khu vực núi Ấn Sơn không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là lời cảm tạ, tri ân của nhân dân đối với “Tây Sơn Tam Kiệt”.

Dan te anh 1

"Đàn tế trời đất” được chính quyền địa phương xây dựng vào năm 2011 trên khu vực núi Ấn Sơn, hoàn thành sau đó một năm. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là lời cảm tạ, tri ân của nhân dân đối với trời đất khi đã giao nghiệp lớn cho “Tây Sơn Tam Kiệt”.
Dan te anh 2

Công trình được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2017.
Dan te anh 3

Tại nơi đây, ba anh em “Tây Sơn Tam Kiệt” gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã tế cao trời đất, dựng ngọn cờ cao, tụ nghĩa anh hùng, tập hợp dân chúng, thề trên dưới một lòng, trong ngoài dốc sức, không tiếc tính mạng, tài sản để dựng nên đại nghiệp lẫy lừng.
Dan te anh 4

Đây không chỉ là nơi tích tụ khí thiêng trời đất mà còn là nơi hun đúc ý chí muôn dân, khơi dậy tinh thần quật cường trung dũng, truyền thuyết, sử sách lưu mãi muôn đời, chứng tích núi sông còn trường tồn vạn thế.
Dan te anh 5

Quần thể di tích trải rộng hơn 28 ha, gồm 3 khu vực chính: Đài Kính Thiên, Đền Ấn - Tháp Thông Linh và khu nhà làm việc. Tất cả được sắp xếp cân xứng trên trục thần đạo Bắc - Nam.
Dan te anh 6Dan te anh 7Dan te anh 8Dan te anh 9

Viên Đàn nằm ở tầng trên cùng có hình tròn, đường kính 27 m tượng trưng cho trời. Đàn có 9 bậc đá đỏ chia thành 3 cấp, trên đỉnh đặt 12 trụ đá tượng trưng cho 12 múi giờ.

Dan te anh 10
Dan te anh 11Dan te anh 12

"Đàn tế trời đất" mang ý nghĩa quan trọng trong việc cầu mong quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Hằng năm có khoảng 28.000-30.000 lượt khách đến đây tham quan, vãn cảnh.

Dan te anh 13Dan te anh 14Dan te anh 15Dan te anh 16

Theo Bảo tàng Quang Trung, nếu như ở tả ngạn sông Kôn có Bút Sơn, nơi Nguyễn Nhạc được Ngọc Hoàng thượng đế phong vương thì bên hữu ngạn, chính tại Ấn Sơn, ông lại được ban ấn lệnh khắc 4 chữ Hán "Sơn hà xã tắc". Trong ảnh là bản sao ấn lệnh.

Dan te anh 17

Tháp Thông Linh.

Tiền Lê/Tiền Phong

