Cận cảnh 'Đàn tế trời đất' trên núi

"Đàn tế trời đất” được chính quyền địa phương xây dựng vào năm 2011 trên khu vực núi Ấn Sơn, hoàn thành sau đó một năm. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là lời cảm tạ, tri ân của nhân dân đối với trời đất khi đã giao nghiệp lớn cho “Tây Sơn Tam Kiệt”.
Công trình được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2017.
Tại nơi đây, ba anh em “Tây Sơn Tam Kiệt” gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã tế cao trời đất, dựng ngọn cờ cao, tụ nghĩa anh hùng, tập hợp dân chúng, thề trên dưới một lòng, trong ngoài dốc sức, không tiếc tính mạng, tài sản để dựng nên đại nghiệp lẫy lừng.
Đây không chỉ là nơi tích tụ khí thiêng trời đất mà còn là nơi hun đúc ý chí muôn dân, khơi dậy tinh thần quật cường trung dũng, truyền thuyết, sử sách lưu mãi muôn đời, chứng tích núi sông còn trường tồn vạn thế.
Quần thể di tích trải rộng hơn 28 ha, gồm 3 khu vực chính: Đài Kính Thiên, Đền Ấn - Tháp Thông Linh và khu nhà làm việc. Tất cả được sắp xếp cân xứng trên trục thần đạo Bắc - Nam.
Viên Đàn nằm ở tầng trên cùng có hình tròn, đường kính 27 m tượng trưng cho trời. Đàn có 9 bậc đá đỏ chia thành 3 cấp, trên đỉnh đặt 12 trụ đá tượng trưng cho 12 múi giờ.
"Đàn tế trời đất" mang ý nghĩa quan trọng trong việc cầu mong quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Hằng năm có khoảng 28.000-30.000 lượt khách đến đây tham quan, vãn cảnh.
Theo Bảo tàng Quang Trung, nếu như ở tả ngạn sông Kôn có Bút Sơn, nơi Nguyễn Nhạc được Ngọc Hoàng thượng đế phong vương thì bên hữu ngạn, chính tại Ấn Sơn, ông lại được ban ấn lệnh khắc 4 chữ Hán "Sơn hà xã tắc". Trong ảnh là bản sao ấn lệnh.
Tháp Thông Linh.