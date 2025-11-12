Cận cảnh Đàn tế Nam Giao hơn 600 năm tuổi ở Thanh Hóa được khai quật

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết từ tháng 10 đến tháng 7/2026, đơn vị này và Viện Khảo cổ học sẽ phối hợp khai quật đàn Nam Giao (phần còn lại) trên diện tích 9.909 m2. Việc khai quật bao gồm 94 hố tại hai khu vực nền 4 và nền 5 ở những vị trí được đánh giá là trọng yếu trong tổng thể kiến trúc Đàn tế Nam Giao. Đây được xem là đợt khai quật quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đàn tế Nam Giao, một hạng mục quan trọng trong quần thể Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.