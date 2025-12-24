Chi hơn 30 triệu đồng mua đồ trang trí Giáng sinh ở TP.HCM

Một khách hàng chi hơn 30 triệu đồng mua sắm đồ trang trí Giáng sinh tại nhà sách FAHASA quận 7 (phường Tân Hưng), trong bối cảnh nhiều nhà sách TP.HCM vào mùa lễ hội.

Tối 17/12, nhà sách FAHASA Quận 7 (phường Tân Hưng, TP.HCM) ghi nhận một hóa đơn mua sắm trị giá hơn 30 triệu đồng, gồm trọn bộ đồ trang trí cho mùa lễ hội cuối năm.

Theo đại diện nhà sách, vị khách đến với nhu cầu trang hoàng lại không gian gia đình nhân dịp Giáng sinh và đã được nhân viên tư vấn chọn từ cây thông, ông già Noel, dây đèn, đến các phụ kiện nhỏ đồng bộ theo phong cách truyền thống.

Số lượng hàng hóa nhiều nên khách được hỗ trợ giao tận nơi. Trong mùa lễ hội năm nay, hệ thống nhà sách FAHASA triển khai đồng loạt không gian Giáng sinh ở các điểm bán lớn tại TP.HCM như FAHASA Tân Định, FAHASA Tân Phú, FAHASA Quận 7... Không chỉ trang trí cây thông khổng lồ, nhiều nơi còn tổ chức các hoạt động như phun tuyết nhân tạo định kỳ và bán đa dạng sản phẩm trang trí, quà tặng.

Hóa đơn 30 triệu đồng gồm trọn bộ trang trí Noel, từ cây thông, ông già Noel đến phụ kiện ánh sáng cho mùa lễ hội. Ảnh: FHS.

Ngoài sách, những năm gần đây, nhà sách đã mở rộng mặt hàng theo mùa lễ hội như thiệp, phụ kiện treo cây thông, đồ chơi và đồ lưu niệm. Nhiều mẫu blindbox, búp bê mini, đèn led mini... cũng được bày bán để khách hàng lựa chọn làm quà Giáng sinh hoặc trang trí không gian cá nhân. Các sản phẩm có giá từ vài chục đến vài triệu đồng, tùy kích thước và chất liệu.

Theo ghi nhận từ hệ thống FAHASA, không khí mua sắm cuối năm đang tăng nhiệt, với nhiều giỏ hàng có giá trị cao từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, trải đều từ sách, văn phòng phẩm cho đến các mặt hàng trang trí lễ hội.