Những cuốn sách 'cozy' được ưa chuộng mùa Giáng sinh

Từ trinh thám, lãng mạn đến kỳ ảo và kinh dị, những cuốn sách mang lại cảm giác ấm cúng “cozy” đang rất được yêu thích trong mùa Giáng sinh, theo CBC.

Ảnh minh họa: Thebuzzmagazines.

Trong thế giới sách, từ “cozy” (ấm cúng, dễ chịu) thường dùng để mô tả các tiểu thuyết trinh thám và lãng mạn không dùng ngôn từ tục tĩu, không có hành động bạo lực lộ liễu và không có cảnh nóng. Những cuốn sách này thường có bối cảnh yên bình hoặc nên thơ, cũng như không gây căng thẳng cho độc giả.

Khi ghé thăm hiệu sách vào cuối thu hay đầu đông, nhiều độc giả có thể thấy những bàn giới thiệu sách dành riêng cho phong cách ấm cúng này, với nhiều cái tên như It’s Different This Time của Joss Richards hay The Thursday Murder Club của Richard Osman. Những câu chuyện này là lựa chọn ngày càng phổ biến cho dịp Giáng sinh và mùa đông trong những năm gần đây.

Sự lan tỏa của phong cách “cozy”

Dù trinh thám và lãng mạn có phong cách nhẹ nhàng và ấm cúng không phải là điều mới mẻ, từ “cozy” ngày càng được dùng để mô tả nhiều thể loại khác, từ kỳ ảo ấm cúng, như hiện tượng BookTok Legends and Lattes của Travis Baldree, cho đến một sự kết hợp tưởng chừng đối lập là kinh dị ấm cúng, như The Bewitching của Silvia Moreno-Garcia.

Những cuốn sách giúp độc giả thư thái khi đọc. Ảnh: CBC Books.

Trong khi Legends and Lattes theo chân một quái vật hình người trong hành trình rời xa chiến trường để mở quán cà phê đầu tiên trong thị trấn, The Bewitching là câu chuyện về ba thế hệ phải đối mặt với những phép thuật phù thủy đáng sợ và chết chóc, tuy nhiên, được diễn ra trong bối cảnh nên thơ của thị trấn đại học ở New England và vùng quê Mexico.

Nổi tiếng với loạt sách trinh thám “cozy” bán chạy Lane Winslow Mystery, tác giả Whishaw cũng cho rằng phong cách này có thể được phát triển ở nhiều thể loại. Ví dụ, trong thể loại trinh thám, yếu tố gây ám ảnh của dòng tiểu thuyết tội phạm này có thể được giảm nhẹ, lồng ghép với cảm xúc cảm thông cho số phận hay cuộc đời của các nhân vật.

Các tác phẩm trinh thám của Whishaw dù không có cảnh tình dục hay bạo lực trực diện, chúng vẫn đề cập đến tội ác và những chủ đề khó khăn, tuy nhiên, được viết bằng giọng văn đầy cảm thông. Những cuốn sách này cũng có nhiều nhân vật đáng mến, được thể hiện một cách nhẹ nhàng cùng nhiều khoảnh khắc hài hước.

Nhà sản xuất chuyên mục sách của đài CBC Canada Lucy Mann cho biết bà rất vui khi thấy phong cách nhẹ nhàng và dễ chịu đang lan tỏa sang nhiều thể loại. Bản thân là một người yêu sách “cozy”, Mann cho rằng sức hấp dẫn của chúng nằm ở sự thoát ly thực tại và cảm giác thoải mái.

“Tôi đọc sách vì rất nhiều lý do, để học hỏi, để trốn khỏi thực tại, để được đưa đến những thế giới khác. Do đó, không gì tuyệt vời hơn việc đọc một cuốn sách khiến bạn cảm giác như đang chìm vào một cái ôm ấm áp”, Mann cho hay.

Xu hướng sách "cozy" đang lên

Rachel Law, chuyên viên phụ trách việc phân loại và trưng bày sách tại cửa hàng và trên nền tảng trực tuyến Indigo, cho biết dù sách “cozy” đã tồn tại từ lâu, sự hiện diện của chúng ngày càng rõ nét trong thời gian gần đây.

“Xu hướng sách 'cozy' rõ rệt đến mức chúng tôi bắt đầu trưng bày và tiếp thị riêng từ mùa xuân năm 2024,” Law nói.

Theo bà, làn sóng sách “cozy” hiện tại bắt đầu từ văn học Nhật Bản và Hàn Quốc, sau đó lan rộng sang các thể loại trinh thám, lãng mạn và kỳ ảo.

Tại Indigo, doanh số sách “cozy” đã tăng 110%, trong đó thể loại lãng mạn “cozy” và sách màu “cozy” là những phân nhóm bán chạy nhất.

Các lượt tìm kiếm trực tuyến có chứa từ “cozy” trên website của Indigo cũng tăng 128% so với cùng kỳ năm trước, theo Law.

Tuy nhiên, việc phân loại sách nào là “cozy” không có quy chuẩn chính xác. Nhiều cuốn sách đang được giới thiệu thuộc thể loại này không mang đầy đủ đặc trưng vốn có. Ví dụ, cuốn Pumpkin Spice Café của Laurie Gilmore vẫn mang tinh thần lãng mạn khi bối cảnh được đặt tại thị trấn nhỏ và xoay quanh cuộc sống bình dị của nhân vật, tuy nhiên, không né tránh các cảnh tình dục.

Với Law và đội ngũ của mình, việc quyết định cuốn sách nào là “cozy” thường dẫn đến nhiều cuộc tranh luận. “Chúng tôi thường có những cuộc trò chuyện kiểu như: ‘Cuốn này có quá u buồn không, có nên xếp vào thể loại “cozy” không?”, bà chia sẻ.

Chia sẻ về nguyên nhân dòng sách này ngày càng được ưa chuộng, Law cho rằng sách “cozy” giúp người đọc tạm rời xa vòng xoáy những điều “gây mệt mỏi” và nhắc họ nhớ đến những điều tích cực vẫn đang diễn ra trong thế giới này. Theo bà, đó có lẽ là lý do mọi người yêu thích chúng đến vậy.

“Đọc thể loại sách này giúp chúng ta nhớ rằng vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra. Có rất nhiều người đang làm những điều tốt, chỉ là chúng diễn ra âm thầm và riêng lẻ, nên có thể ta không để ý nhiều”, Law nói.

Mann cũng có quan điểm tương tự và cho rằng thể loại sách ấm cúng được yêu thích vào thời điểm này không phải là điều ngẫu nhiên. “Khi thế giới bên ngoài đang trở nên đặc biệt hỗn loạn và bất an, tôi càng trân trọng thể loại này hơn bao giờ hết”.