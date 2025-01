Tiểu thuyết tình ái nồng nhiệt trong mùa thu 'hút' độc giả

Các nhà xuất bản am hiểu công nghệ số đã phát minh ra một xu hướng tiểu thuyết kết hợp các hương vị mùa thu và nhiều cảnh tình ái, theo The Times.

Ảnh: The Times.

“Anh muốn em chính xác như em vốn có,” Logan, nam nhân vật chính của tiểu thuyết The Pumpkin Spice Cafe, nói với nữ chính Jeanie khi cuốn tiểu thuyết đạt đến hồi kết với hương bí ngô quẩn quanh. Cốt truyện của The Pumpkin Spice Cafe đơn giản, xoay quanh một cô gái từ xa đến và một anh nông dân u buồn tốt bụng, nhưng có thêm ấn tượng nhờ đưa thêm những cảnh mùa thu như hái táo, hội chợ đồng quê và bánh quy ngọt. Tuy nhiên, đây chỉ là màn dạo đầu cho cảnh tình ái nồng nàn và lãng mạn trong mùa thu, một xu hướng mới của ngành xuất bản gần đây.

The Pumpkin Spice Cafe, xuất bản tháng 8/2023, là tác phẩm của Laurie Gilmore, bút danh của nhà văn lãng mạn người Mỹ Melissa McTernan. Bà đã cho ra mắt hai phần tiếp theo The Cinnamon Bun Book Store (tháng 8/2024) và The Christmas Tree Farm (tháng 10/2024). Những cuốn sách này đều lọt vào bảng xếp hạng sách ăn khách trong cả năm và tác phẩm mới là The Strawberry Patch Pancake House dự kiến xuất bản mùa xuân năm 2025.

Các nhà xuất bản đang đặt hàng nhiều tiểu thuyết lãng mạn ấm cúng, lấy bối cảnh những thị trấn nhỏ của nước Mỹ, thường có các quán cà phê, hiệu sách và những con vật có tên kỳ lạ nhưng dễ thương. Ngoài ra còn có biến thể theo khu vực như New Beginnings at the Cosy Cat Cafe của Julie Howarth và Christmas at the Board Game Cafe của Jennifer Page là những tác phẩm lấy bối cảnh ở Anh nhưng theo mô típ trên.

Và đây dường như chính là sản phẩm do AI sáng tạo ra. Một người đại diện văn học chia sẻ: “Tôi nhớ một quan chức cấp cao tại nhà xuất bản HarperCollins từng kể cho tôi nghe câu chuyện về cách các cuốn sách tương tự ra đời từ thuật toán do đội ngũ tiếp thị của họ thiết kế, và sau đó họ truyền đạt ý tưởng đó với một nhà văn.

"Họ giải thích cho tôi về các định dạng khác nhau: Đầu tiên họ giới thiệu tác phẩm đó dưới dạng sách điện tử, sau đó họ xuất bản dưới dạng sách in và nó trở thành hiện tượng. Và tôi nghĩ, trời ơi, chúng ta không còn xa lạ với việc AI viết sách nữa. Về cơ bản, bạn chỉ cần đặt hàng AI một cuốn sách dựa trên một số từ thịnh hành”.

Jack Edwards, một nhà phê bình sách nổi tiếng trên YouTube và TikTok, đặc biệt hoài nghi về những cuốn sách của Gilmore. “Cảm giác mùa thu ấm cúng lấy bối cảnh ở một thị trấn nhỏ, nhưng đó là toàn bộ chi tiết độc giả có thể nhớ về quyển sách này. Không còn gì hơn. Cuốn sách này giống như một quả bí ngô được chạm khắc: Đẹp ngoài bề mặt nhưng rỗng ruột đến mức chúng không có gì thực sự bên trong”.

Kaitlin, một nhà phê bình của GoodReads, có chung nhận định: "Những cuốn sách này khiến tôi liên tưởng đến việc AI đã xem 100 bộ phim Hallmark và mọi tập phim Gilmore Girls rồi viết thành một cuốn sách".

Chiêu trò tiếp thị

Một nhà phê bình khác lưu ý: "Tôi thậm chí còn không chắc tại sao mình lại cầm cuốn sách này. Tôi cứ thấy nó hiện lên trên trang cá nhân”. Điều này là dễ hiểu vì trong thời đại số, việc bán một cuốn tiểu thuyết có thể có sự can dự của thuật toán, vũ khí hóa các từ khóa tìm kiếm để đưa tác phẩm đó xuất hiện trên trang cá nhân của mọi người và trong giỏ hàng trực tuyến của độc giả trước khi họ có cơ hội suy nghĩ.

Đôi khi, chính tiêu đề là một phần của chiêu trò tiếp thị. Cuốn Beach Read rất phổ biến của Emily Henry hay Romantic Comedy của Curtis Sittenfeld đều có tiêu đề thông minh về SEO.

Với loạt truyện của Gilmore, ngay từ bút danh Laurie Gilmore đã được chọn để thu hút sự chú ý của người hâm mộ loạt phim Gilmore Girls. "Bí ngô" trong tiêu đề cuốn sách cũng là loại gia vị mọi người thường tìm kiếm để làm tăng hương vị cho sô cô la nóng mùa Giáng sinh.

Các tác phẩm kế tiếp như The Cinnamon Bun Book Store, chơi chữ với cụm từ phổ biến của Gen Z trên TikTok "cinnamon roll", có nghĩa là một người rất ngọt ngào. Cuốn sách cũng sử dụng hashtag TikTok Made Me Buy It để thu hút người dùng, điều được các nhà xuất bản sử dụng khá thường xuyên trên Amazon.

Thành công của giới xuất bản số

Nhiều người trong ngành đang phát cuồng về cách bộ truyện của Gilmore nổi tiếng, coi đây là một ví dụ tuyệt vời về cách xuất bản số đưa tác phẩm tới độc giả, giúp họ tìm thấy sự thoải mái ấm cúng vào thời điểm họ cảm thấy buồn và lo lắng trong năm.

Trong bối cảnh tiểu thuyết lãng mạn ngày càng phổ biến và chiếm lĩnh thị trường chính thống, các nhà xuất bản cần phải thông minh hơn trong việc nhắm đến những độc giả đang choáng ngợp với quá nhiều lựa chọn. Vậy tại sao không khai thác những chủ đề theo mùa, các thuật ngữ thời đại và hiện tượng sùng bái truyền thông để tiếp cận đối tượng độc giả của họ?

Kiểu xuất bản dựa trên dữ liệu này đã diễn ra trong nhiều năm. Trước đây, loạt truyện The Mitford Murder, ra mắt vào năm 2017, là ví dụ về cách một nhà xuất bản xác định được khoảng trống trên thị trường và giao cho một nhà văn thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là: Viết tiểu thuyết cho những người hâm mộ Downton Abbey và Agatha Christie. Ai có thể tạo ra sự kết hợp giữa tiểu thuyết bí ẩn lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn lấy bối cảnh những năm 1920? Cháu gái của tác giả Downton, Julian Fellowes, Jessica Fellowes, lại tình cờ là một nhà báo tự do.

Trong bối cảnh hiện nay, “người đáp ứng” tốt nhất yêu cầu tìm hiểu nhu cầu và ý thức khách hàng chính là Amazon Publishing, đơn vị có lượng dữ liệu bán hàng phong phú.

Khi xem bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của Kindle tại Mỹ, công chúng sẽ thấy sự thống trị của loạt truyện tình cảm Giáng sinh ấm cúng với nhiều đầu sách như All by My Elf (Olivia Dade) và Cruel Winter with You (Ali Hazelwood).

Liệu những sản phẩm “công nghiệp” này sẽ tồn tại trong bao lâu hay còn phát triển như thế nào? Trong khi nhiều nhà văn chuyên nghiệp bày tỏ lo ngại rằng họ sẽ sớm bị máy móc thay thế. Thực tế, quá trình này đã bắt đầu từ lâu.