Tiểu thuyết thoát ly thực tại được lòng độc giả

BookRiot đưa ra dự báo về ngành sách, đặc biệt là tiểu thuyết năm 2025. Đó là sự tổng hòa của nhiều xu hướng trái ngược như ấm áp, thoát ly thực tại, phản địa đàng, kinh dị và hài hước.

Ảnh: NFTbook Blog

Một trong những dự đoán lớn nhất của năm 2025 là sự phát triển ổn định của dòng tiểu thuyết mang lại cảm giác ấm áp và thoát ly thực tại.

Sự ổn định của tiểu thuyết ấm cúng

Ngay từ đại dịch Covid-19, dòng tiểu thuyết này đã ghi nhận sự quan tâm của ngày càng nhiều độc giả, những người muốn tìm cảm giác thoải mái trong thời điểm căng thẳng. Xu hướng này lan sang nhiều tác phẩm cùng mang lại cảm giác ấm cúng, như kỳ ảo, khoa học viễn tưởng và thậm chí là truyện kinh dị ấm áp.

Ảnh: Kickstarter.

Những chuyên gia BookRiot tiếp cận đều nhất trí rằng xu hướng này vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Trong bối cảnh thế giới tràn đầy bất ổn, độc giả có thể tiếp tục duy trì niềm đam mê với những tác phẩm ăn khách như Legends and Lattes năm 2022 của Travis Baldree.

Bên cạnh đó, truyện kỳ ​​ảo vui nhộn, khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết lịch sử và các thể loại khác có chủ đề thoát ly thực tại cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang. Đặc biệt, Christine Bollow, Giám khảo mảng tiểu thuyết của Giải thưởng Kirkus năm 2024 còn cho rằng công chúng sẽ ghi nhận sự gia tăng các cuốn sách về thế giới phù thủy sau khi bộ phim Wicked và loạt phim Marvel Agatha All Along ra mắt vào năm 2024.

Thế giới phản địa đàng và kinh dị đen tối

Trái ngược với xu hướng trên, có những độc giả muốn thoát khỏi các sự kiện hiện tại bằng cách chìm vào những tác phẩm hư cấu đen tối và u ám hơn của thế giới phản địa địa đàng. Như Bollow đã chỉ ra, "Thế giới thật tồi tệ, mọi người căng thẳng và họ muốn trút giận qua những cuốn sách u buồn". Nhiều chuyên gia về sách cho rằng độc giả có thể sẽ quay lại với những cuốn sách về ma cà rồng, như cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt Bury Our Bones in the Midnight Soil của V.E. Schwab.

V.E. Schwab và Bury Our Bones in the Midnight Soil. Ảnh: People.

Hannah Oliver Depp, đồng sở hữu của Loyalty Bookstore, cũng đồng tình rằng độc giả sẽ tìm kiếm những cuốn sách đen tối và ly kỳ hơn vào năm mới. "Điều tôi nghe được nhiều nhất từ ​​độc giả hiện nay là những cuốn sách về sự trả thù của phụ nữ và những người phụ nữ tức giận sẽ cư xử tệ bạc", Oliver Depp cho biết.

"Tôi liên tục nghe thấy mọi người nói: 'Tôi muốn đọc những cuốn sách mà phụ nữ cho thấy sự ảnh hưởng đáng kể'", Depp chia sẻ. Trong bối cảnh các phong trào nữ quyền phát triển mạnh và việc phát hành bộ phim chuyển thể Nightbitch của Rachel Yoder, những cuốn sách tương tự về cơn thịnh nộ của phụ nữ có thể sẽ được ra mắt.

Với một cách tiếp cận khác, công chúng luôn cần tiếng cười và sự giải toả. Nhu cầu này sẽ giúp thúc đẩy những cuốn sách sắp ra mắt như I Got Abducted by Aliens and Now I’m Trapped in a Rom-Com của Kimberly Lemming. Trong thể loại phi hư cấu, những cuốn sách tạo nên làn sóng lớn nhất có thể là các tác phẩm hài hước hoặc truyền đi thông điệp đầy hy vọng.

Những cuốn sách hài hước thậm chí còn có cơ hội lớn hơn khi tập trung vào văn học thiếu nhi. Amy Andrews, một khách hàng mua sách thiếu nhi tại East City Bookshop, cho biết trẻ em hiện bị thu hút với những cuốn sách hài hước ở mọi lứa tuổi, từ sách tranh We Are Definitely Human của X. Fang đến các đầu sách dành cho lứa tuổi trung học cơ sở.

Sự quan tâm mới đối với tác phẩm kinh điển

Giữa sự xuất hiện của nhiều xu hướng văn học mới, một điều bất ngờ là ngày càng có nhiều độc giả muốn khám phá tác phẩm kinh điển, cả những tác phẩm họ đã đọc ở trường và những tác giả họ chưa từng khám phá trước đây. Noah Grey Rosenzweig, một nhà văn kiêm đại diện văn học tại cộng đồng văn học Triangle House Literary, cũng cho rằng năm 2025 có thể là một năm quan trọng đối với tác phẩm kinh điển, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ muốn tiến xa hơn các bài tập đọc ở trường trung học.

Ảnh: Hachette.

Rosenzweig cho biết: "Không có ý tưởng nào là hoàn toàn mới và sự phấn khích về các tác phẩm chuyển thể năm 2024 khiến tôi nghĩ (và hy vọng) rằng độc giả sẽ muốn quay trở lại những tác phẩm gốc một cách có ý nghĩa", với những cái tên lớn như Willa Cather, Kate Chopin, Gabriel García Márquez, Oscar Wilde và Leo Tolstoy. “Rất nhiều tác phẩm văn học đang chờ được khám phá lại sau nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ, kể từ khi chúng được viết ra”.

Khi sự phát triển của xã hội đang cho thấy bản chất tuần hoàn của thế giới, nhiều độc giả thấy rằng hoàn toàn phù hợp khi quan tâm đến những cuốn sách kinh điển, ví dụ cuốn The Parable of the Sower của Octavia Butler, một cuốn tiểu thuyết phản địa đàng năm 1993 lấy bối cảnh năm 2024 đã chứng kiến ​​doanh số tăng đáng kể vào năm ngoái.

Dòng chảy từ tự xuất bản đến xuất bản truyền thống

Một trong những thay đổi lớn nhất trong ngành sách những năm gần đây là thành công to lớn của sách tự xuất bản, với nhiều cái tên lớn như Colleen Hoover, Kennedy Ryan và Travis Baldree, một phần là nhờ vào các khuyến nghị truyền miệng từ độc giả trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok. Trước tình hình này, các nhà xuất bản truyền thống đã phải mua bản quyền những cuốn sách đó và tái bản chúng dưới thương hiệu của họ.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục thấy các nhà xuất bản lớn tái bản những cuốn sách độc lập đã thu hút được lượng người theo dõi đông đảo”, Trisha Brown, biên tập viên cộng tác của Book Riot, cho biết. Các chuyên gia sách khác cũng đồng ý rằng khi các nhà xuất bản lớn muốn giảm thiểu rủi ro, họ sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc mua các cuốn sách tự xuất bản đã sẵn có lượng người hâm mộ đáng kể.

Để tăng nguồn thu, các nhà xuất bản cũng tăng cường đầu tư vào phát hành các phiên bản đặc biệt với gáy sách được phun sơn, tiêu đề in nhũ hoặc có nhiều bìa để thu hút độc giả. Sự thành công của các phiên bản đặc biệt này đã lan rộng và đang trở thành một cách mới để thuyết phục độc giả mua sách in thay vì sách điện tử.