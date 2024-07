Thị trường sách về khí hậu liên tục tăng trưởng

Theo Times of Israel, một trong những xu hướng quan trọng trong ngành xuất bản hiện tại là sự tập trung ngày càng tăng vào những tác phẩm về biến đổi khí hậu.

Theo nhiều nguồn dữ liệu trực tuyến, sách về biến đổi khí hậu đã trở thành một danh mục nổi bật tại các hiệu sách trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng chưa được tạo điều kiện tiếp cận khách hàng nhiều như các thể loại ăn khách khác.

Đã có sự tăng trưởng, nhưng cần tạo thêm điều kiện

Trong thập kỷ qua, số lượng đầu sách đề cập đến biến đổi khí hậu đã tăng gấp 3 lần. Chỉ riêng trong năm 2021, hơn 2.500 cuốn sách mới về biến đổi khí hậu đã được xuất bản trên toàn cầu, so với chưa đầy 800 đầu sách vào năm 2011.

Theo The Bookseller, sách về biến đổi khí hậu chiếm khoảng 2% trong tổng số đầu sách phi hư cấu được xuất bản vào năm 2021, tăng đáng kể so với mức 0,6% của một thập kỷ trước đó. Đến năm 2023, số lượng đầu sách mới về biến đổi khí hậu được xuất bản hàng năm đã tăng lên hơn 3.000 đầu sách, phản ánh sự quan tâm và lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề môi trường.

Trong khi các ấn phẩm về biến đổi khí hậu có sự gia tăng về số lượng đáng khích lệ, cho thấy sự quan tâm và nhận thức của công chúng ngày càng cao, nhưng những cuốn sách này thường không có được vị trí tốt trên các kệ sách. Sự thiếu nổi bật này có thể cản trở vai trò tiềm tàng của chúng, trong đó có việc phổ biến rộng rãi nhiều thông tin quan trọng hay giúp nâng cao nhận thức của công chúng về khoa học, tác động và các giải pháp liên quan đến biến đổi khí hậu.

Có thể ưu tiên vị trí cho các tác phẩm về khí hậu để chúng tới được với công chúng. Ảnh: Times of Israel.

Trong khi đó, việc số lượng đầu sách về biến đổi khí hậu gia tăng cũng đã cho thấy có một thị trường đáng kể cho những nội dung như vậy. Vào năm 2023, sách về biến đổi khí hậu chiếm khoảng 5% doanh số bán sách phi hư cấu tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

Và nếu các đầu sách này được tạo điều kiện xuất hiện ở những khu vực dễ thấy trong hiệu sách, hay trang đầu trên những nền tảng mua sách điện tử, thì sự phổ biến của chúng có thể sẽ tăng lên. Và khi nhu cầu của độc giả theo đó tăng lên, các nhà xuất bản có thể sẽ đầu tư nhiều hơn vào các tác phẩm văn học về khí hậu có tác động và chất lượng cao.

Vai trò của các nhà bán sách và KOL

Có thể nói mức độ phổ biến của sách về biến đổi khí hậu chịu ảnh hưởng đáng kể từ các nhà bán sách lớn. Để nâng cao vai trò của các tác phẩm này, các nhà bán sách lớn có thể cân nhắc cung cấp sách về biến đổi khí hậu với mức giá phải chăng hơn và dành cho chúng nhiều không gian trưng bày nổi bật hơn.

Xét về ảnh hưởng của các đơn vị bán sách, Amazon, nhà bán lẻ sách trực tuyến lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối và nâng cao vị thế của sách về biến đổi khí hậu. Bằng cách đặt sách về biến đổi khí hậu vào những vị trí nổi bật hơn và triển khai các chương trình giảm giá, Amazon có thể thúc đẩy hơn nữa khả năng hiển thị và doanh số bán hàng của những tác phẩm này.

Điều này cũng phù hợp với các hành động khí hậu của Amazon. Họ đã đồng sáng lập cộng đồng doanh nghiệp The Climate Pledge vào năm 2019, với mục tiêu đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2040, sớm hơn một thập kỷ so với mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris. Amazon cũng đã triển khai hơn 15.000 xe giao hàng chạy điện và một số sáng kiến khí hậu ​​khác.

Tại Mỹ, Barnes & Noble là một công ty chủ chốt trên thị trường sách giấy. Chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn của công ty có thể tạo điều kiện cho các tác phẩm về khí hậu bằng cách đặt chúng ở vị trí dễ thấy và triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Tại Vương quốc Anh, Waterstones cũng là một chuỗi hiệu sách lớn có thể tác động đến thị trường bằng cách trưng bày nổi bật các cuốn sách về biến đổi khí hậu trong các cửa hàng của mình. Việc cung cấp các chương trình giảm giá và bố trí các khu vực dành riêng cho sách về môi trường cũng có thể giúp nâng cao nhận thức và doanh số bán hàng.

Tại Pháp và các nước châu Âu, Fnac là một nhà bán lẻ sách lớn và cũng có thể cung cấp không gian kệ rộng rãi cho sách, bao gồm cả sách về biến đổi khí hậu.

Thêm vào đó, sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng hay người có ảnh hưởng (KOL) cũng góp phần thúc đẩy vị thế của các tác phẩm về khí hậu.

Tỷ phú Bill Gates, nổi tiếng với thói quen đọc sách, thường xuyên chia sẻ các đề xuất về sách thông qua blog và các kênh truyền thông xã hội của mình. Việc ông ủng hộ các cuốn sách về biến đổi khí hậu cũng đã thúc đẩy đáng kể khả năng hiển thị và độ tin cậy của chúng.

Ví dụ, cuốn How to Avoid a Climate Disaster của Gates đã lọt vào danh sách ăn khách của New York Times và trở thành một trong những tác phẩm quan trọng về biến đổi khí hậu. Sức ảnh hưởng của Gates cũng cho thấy tầm quan trọng của các chuyên gia hay người có ảnh hưởng trong việc tăng cường sự phổ biến của sách về biến đổi khí hậu.