Hiện tượng manga toàn cầu 10 triệu bản in ‘Dan Da Dan’ đổ bộ Việt Nam

Sau thành công rực rỡ ở thị trường quốc tế, siêu phẩm manga “Dan Da Dan” của họa sĩ Yukinobu Tatsu sẽ được phát hành tại Việt Nam vào tháng 4/2026.

Thông tin nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền Dan Da Dan, bộ manga đình đám của tác giả Yukinobu Tatsu, thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ truyện tranh tại Việt Nam.

Xuất bản vào năm 2021, Dan Da Dan nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ nội dung mới lạ, kết hợp nhiều thể loại như khoa học viễn tưởng, siêu nhiên, hài hước, lãng mạn… Bộ truyện tranh đã được phát hành hơn 10 triệu bản in. Anime chuyển thể cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả với hơn 3 triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt trên Netflix.

Phá vỡ khuôn mẫu của thể loại shounen

Dan Da Dan theo chân nữ sinh trung học Ayase Momo và cậu bạn Takakura Ken (biệt danh là Okarun) trên hành trình điều tra các hiện tượng siêu nhiên kỳ bí tại thành phố hư cấu Kamikoshi. Khác với các bộ truyện shounen (thể loại manga/anime thiên về hành động, chủ yếu hướng tới đối tượng độc giả nam giới ở độ tuổi thanh thiếu niên) chỉ xoay quanh một nhân vật duy nhất, Dan Da Dan có tới hai nhân vật chính.

Dan Da Dan xoay quanh hành trình của cặp trái ngược Momo và Okarun. Ảnh: Science SARU.

Ở phần mở đầu, Momo và Okarun dường như thuộc về hai thế giới khác nhau. Momo là hotgirl nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Okarun lại là một otaku (người có niềm đam mê mãnh liệt, gần như ám ảnh với một lĩnh vực cụ thể) tách biệt với xã hội, thường xuyên bị trêu chọc, bắt nạt.

Sau khi Momo đứng ra bảo vệ Okarun khỏi trò bắt nạt của bạn cùng lớp, cả hai mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, Momo và Okarun nhanh chóng cãi nhau khi Momo tin vào ma quỷ và không tin vào người ngoài hành tinh, trong khi Okarun thì ngược lại.

Để chứng minh niềm tin của bản thân, cả hai đã đặt ra một vụ cá cược kỳ quặc và vô tình khiến cuộc sống chệch khỏi quỹ đạo thường nhật. Momo bị người ngoài hành tinh Serpoian bắt cóc và thức tỉnh năng lực tâm linh, còn Okarun bị hồn ma Bà Bà Siêu Tốc nguyền rủa. Từ đây, số phận của cả hai buộc chặt vào nhau, mở ra những chuyến phiêu lưu vượt xa tưởng tượng của những học sinh trung học.

Momo và Okarun phải liên tục đối mặt với các thế lực siêu nhiên. Ảnh: Science SARU.

Điểm độc đáo của Dan Da Dan là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố khác nhau như hành động, kinh dị, khoa học viễn tưởng, hài hước và lãng mạn. Bên cạnh những trận đấu chống lại yêu quái và sinh vật ngoài Trái Đất gay cấn, Dan Da Dan còn khai thác những khoảnh khắc đời thường bình dị và tuyến tình cảm giữa đôi bạn Momo - Okarun.

Ngoài ra, mỗi nhân vật xuất hiện trong Dan Da Dan đều được khắc họa rõ nét và có câu chuyện riêng, kể cả những nhân vật phản diện. Điều này giúp bộ truyện trở nên sâu sắc, phá vỡ những giới hạn của thể loại shounen vốn chỉ tập trung vào yếu tố hành động.

Ra đời từ ‘những câu chuyện nhảm nhí ngẫu nhiên’

“Cha đẻ” của Dan Da Dan, họa sĩ Yukinobu Tatsu, cho biết tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn anh rơi vào trạng thái bế tắc, không còn tin vào chính mình. Sau nhiều lần bị từ chối bản thảo, Tatsu từng có ý định từ bỏ sự nghiệp.

Tuy nhiên, nhờ lời động viên của biên tập viên Shihei Lin, anh đã thử thực hiện Dan Da Dan như một tuyển tập “những câu chuyện nhảm nhí ngẫu nhiên” mà bản thân thấy thú vị, không bị ràng buộc bởi cốt truyện rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp Dan Da Dan thoát khỏi mọi khuôn mẫu quen thuộc, mở ra một vũ trụ hỗn loạn, kỳ dị nhưng không kém phần lôi cuốn.

Ý tưởng ban đầu của Dan Da Dan được khơi gợi từ bộ phim Sadako vs. Kayako của đạo diễn Koji Shiraishi, xoay quanh cuộc đối đầu giữa hai ma nữ nổi tiếng của Nhật Bản. “Tôi luôn muốn vẽ một bộ manga vui nhộn. Nếu chỉ giới hạn ở ma quỷ, tôi sợ truyện sẽ trở nên quá đáng sợ. Vì vậy, tôi thử kết hợp thêm những yếu tố huyền bí khác như người ngoài hành tinh”, Tatsu chia sẻ.

Nhiều nhân vật phản diện trong Dan Da Dan được lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Nhật Bản và các quái vật trong phim Ultraman của đạo diễn Eiji Tsuburaya và nhà thiết kế Tohl Narita.

Dan Da Dan gây ấn tượng bởi nét vẽ dày, chi tiết và chân thực. Ảnh: Science SARU.

Phong cách sáng tác của Tatsu chịu ảnh hưởng rõ nét từ các tác phẩm của “ông hoàng manga kinh dị” Junji Ito. Theo Tatsu, yếu tố hài hước luôn song hành cùng kinh dị. Khi viết Dan Da Dan, anh đã chủ động đặt yếu tố này vào vị trí trung tâm.

Bên cạnh nội dung, độc giả còn bị Dan Da Dan thu hút bởi nét vẽ dày, chi tiết và chân thực. Tatsu cho biết anh học Kentaro Miura xây dựng thế giới và khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật trong Berserk. Dù Dan Da Dan khác xa Berserk về cốt truyện, dấu ấn của Kentaro Miura vẫn thể hiện rõ qua phong cách nghệ thuật chú trọng biểu cảm và chuyển động, qua đó giúp nhân vật trở nên sinh động hơn.