Tín hiệu bất ổn từ doanh thu manga 2025

Năm 2025 là một năm tương đối tích cực cho anime và manga. Tuy nhiên, bảng doanh thu manga báo hiệu nhu cầu đọc bản in đang sụt giảm mạnh, theo Comicbook.

Ảnh: Shueisha.

Theo bảng xếp hạng doanh thu manga in năm 2025 của đơn vị chuyên theo dõi dữ liệu ngành Oricon, các tác phẩm được xuất bản trên Weekly Shonen Jump của Shueisha đang đứng đầu về doanh số.

One Piece, ông trùm của thế giới manga, đã giành lại vị trí dẫn đầu sau bảy năm (lần đầu đạt top 1 manga của năm vào 2018). Trong khi đó, các đầu truyện manga shonen tên tuổi khác như Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Sakamoto Days và Blue Box cũng nằm trong top 10.

Bảng xếp hạng doanh thu manga 2025. Ảnh: X.

Tuy nhiên, một tín hiệu không vui là doanh số manga in của năm 2025 được cho là thấp hơn nhiều so với năm ngoái. One Piece, bộ manga bán chạy nhất tại Nhật Bản năm nay, chỉ bán khoảng 4,2 triệu bản. Trong khi đó, ứng cử viên top 1 năm ngoái, Jujutsu Kaisen, đã bán ra hơn 7,6 triệu bản.

Mức chênh lệch như vậy là khá lớn. Trong khi có thể có nhiều lý do, một yếu tố đáng lo ngại là người hâm mộ đang ngày càng ít mua các ấn bản in và dần chuyển sang các ấn bản số.

Nhiều báo cáo cũng chỉ ra giá manga đang tăng lên, điều có thể khiến người hâm mộ suy nghĩ thêm trước khi mua các ấn bản in. Xu hướng tiêu dùng hiện tại cũng phù hợp với chiến lược số hóa của các ông lớn manga.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ manga cuồng nhiệt, sự thay đổi này rất đáng lo ngại. Tính độc bản và giá trị sưu tầm của manga thường gắn liền với dạng in. Nếu xu hướng số hóa tiếp tục, các tạp chí manga có thể sẽ chuyển hoàn toàn sang phát hành số.

Trong khi xu hướng này chưa xảy ra ngay lập tức, nó có thể trở thành hiện thực trong vòng vài năm hoặc một thập kỷ.

Nếu suy đoán này là đúng, doanh số manga bản in có thể sẽ tăng trở lại vào năm sau, đặc biệt là khi anime Jujutsu Kaisen trở lại với mùa mới đầy hứa hẹn. Ngoài ra, truyện Kagurabachi cũng có thể được chuyển thể thành anime, điều có thể giúp thúc đẩy thêm doanh số manga.