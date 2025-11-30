Cuộc chiến 'ngôi vương' của manga thời đại số

Thành công của manga tại thị trường quốc tế đang đi kèm nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, theo ICV2.

Các nhà xuất bản Mỹ thường nhìn nhận sự trỗi dậy của manga ở Bắc Mỹ như một câu chuyện thành công, với sự tham gia của nhiều đại diện từ Nhật Bản với những đầu truyện ăn khách.

Sức hút từ manga giúp doanh số xuất bản tại Bắc Mỹ tăng lên, thu hút độc giả tới các tác phẩm đồ họa, truyền cảm hứng cho các họa sĩ và ngày càng tạo được kết nối giữa doanh số manga và lượng người xem anime tại những nơi cả hai loại hình này không lâu trước đây đều khá mới mẻ.

Những nhận định trên đều đúng, nhưng chưa đủ. Thực tế, ngành công nghiệp manga đang phải vật lộn để thích nghi với những thách thức của riêng mình, cả ở quê nhà Nhật Bản và toàn cầu.

Giống như nhiều nhà xuất bản khác, ông lớn Kodansha, đã có chi nhánh tại Mỹ từ năm 2008, đang phải đối mặt với tăng trưởng chững lại.

"Trong trường hợp của chúng tôi, sự giảm tốc còn trầm trọng hơn khi Attack on Titan, tác phẩm chủ lực của chúng tôi, đã kết thúc", Alvin Lu, Chủ tịch kiêm CEO Kodansha USA, chia sẻ.

Attack on Titan là một thành công lớn của Kodansha tại thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Amazon.

Lu cũng nhận thấy một sự bất thường trong thị trường manga hậu đại dịch. "Theo truyền thống, khi thị trường phát triển, tất cả giới xuất bản dường như cùng nhau tăng trưởng. Nhưng hiện tại, chúng ta đang ở trong một giai đoạn mới. Có người lên, có người xuống".

Thách thức của manga trong thời đại số

Việc manga Nhật Bản chuyển sang phát triển các ấn bản số, hiện chiếm gần 75% giá trị thị trường là một trong những thay đổi lớn nhất trong ngành xuất bản truyện tranh trên toàn thế giới.

Thị trường Nhật Bản rất rộng lớn và họ không ngại việc chuyển đổi từ mô hình xuất bản, phân phối và bán lẻ dựa trên bản in đã được thiết lập vững chắc sang mô hình số vừa mang tính đột phá vừa sinh lời. Điều này tạo tiền đề cho các công ty xuất bản tin rằng sớm hay muộn thì việc chuyển đổi này cũng sẽ diễn ra ở Bắc Mỹ.

Lu thừa nhận Kodansha và các nhà xuất bản khác đang theo dõi những "biến động" của thị trường xuất bản kỹ thuật số Mỹ, đồng thời lưu ý rằng, hiện không nhiều người kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số và thị phần in ấn sẽ duy trì được lâu.

Sự phát triển của mảng in ấn cho tới nay tại Bắc Mỹ cũng đã là một điều thành công. "Thực tế này cho thấy mối quan hệ khác biệt (của độc giả Bắc Mỹ) với sách. Thú vui sưu tầm là một phần quan trọng trong trải nghiệm của họ, điều đó phần nào giải thích sự khác biệt", ông giải thích.

Tuy nhiên, làm thế nào để đẩy mạnh phát triển mảng truyện tranh số cũng là một câu hỏi khi tăng trưởng đang giảm sút. Các nhà xuất bản đang chủ động gia tăng đầu tư để tìm kiếm các hướng phát triển mới. Ví dụ, Kodansha đã ra mắt nền tảng số K Manga vào năm 2023 và gần đây đẩy mạnh hợp tác với GlobalComix, Neon Ichiban và ứng dụng số liên kết với rất nhiều thư viện Hoopla.

Lu chia sẻ: "Chúng tôi vẫn thấy rất nhiều tiềm năng ở mảng điện tử. Nhưng nhìn vào mô hình của Nhật Bản, chúng tôi hiểu rằng truyện tranh được đọc khác với, chẳng hạn như sách điện tử. Do đó, chúng có lẽ cần có chiến lược khác đi. Đó là điều chúng tôi đang xem xét".

Cạnh tranh khốc liệt giữa manga và webtoon?

Đối với độc giả Bắc Mỹ, manga và webtoon có một số điểm tương đồng bề ngoài. Cả hai đều đa dạng về thể loại, phong cách và chủ đề hơn so với truyện tranh truyền thống của Bắc Mỹ. Cả hai đều có nhiều cách để độc giả đóng góp ý kiến. Từ đó, giới xuất bản sử dụng thước đo này để đánh giá mức độ ăn khách của tác phẩm và sẽ thực hiện quảng bá đối với những đầu sách nổi bật.

Cả hai đều khét tiếng với văn hóa "cày cuốc", vắt kiệt sức lực ở người sáng tạo. Và quan trọng nhất, cả hai đều có sức hút lớn với các nhóm độc giả trẻ tuổi, đa số là nữ giới.

Trong khi những chiến lược này đã giúp manga và webtoon phát triển mạnh mẽ thì sự tương đồng đó cũng hàm ý sự cạnh tranh, đặc biệt là trên mặt trận số, nơi webtoon có lợi thế hơn. Vì ngay từ đầu, chúng được tạo ra để đọc trên các thiết bị di động, vốn phổ biến với kiểu cuộn dọc từng khung hình.

Về mặt này, các nhà xuất bản manga như Kodansha dường như đang gặp phải một số vấn đề. Không dễ để chuyển thể các khung hình manga truyền thống sang dạng số.

Lu chia sẻ: "Ngay cả ở Nhật Bản thì webtoon cũng rất phổ biến. Do đó, chúng tôi đang cân nhắc một số thứ. Liệu có nên chuyển thể nội dung manga hiện có sang định dạng webtoon hay đầu tư vào việc tạo ra nội dung hoàn toàn mới. Đội ngũ sáng tạo của chúng tôi chưa được phát triển để đi theo hướng thứ hai".

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các định dạng đồ họa diễn ra trong bối cảnh nhu cầu của độc giả thay đổi ngày càng nhanh, như sự thành công gần đây của các đầu truyện Kodansha đa dạng như Blue Lock, Gachiakuta và A Fragrant Flower Blooms with Dignity.

Rõ ràng, tiềm năng của ngành manga là rất lớn, nhưng những thách thức để trở thành ông lớn trong thị trường không phải là nhỏ. Mỗi nhà xuất bản cần có chiến lược phù hợp với thế mạnh của riêng mình.