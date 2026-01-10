Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Từ thành nhân đến thành công

Trong cuốn sách này, tác giả Thủy Mộc Nhiên đã thể hiện rõ quan điểm: Để thay đổi thế giới, chúng ta phải biết cách khai thác tiềm năng trong mình, nhìn sâu vào lòng người, tìm hiểu bản chất, tính cách của họ.

Xuất bản

Vì sao con người khó rời xa các thiết bị thông minh?

  • Thứ bảy, 10/1/2026 07:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các thiết bị thông minh đã trở thành "vật bất ly thân" trong cuộc sống. Nó mang lại nhiều thú vui giải trí, kích thích não bộ giải phóng dopamine, khiến chúng ta thấy hạnh phúc.

Thong minh anh 1

Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của giới trẻ. Ảnh minh họa: T.N.

Mỗi khi xem xong một đoạn video ngắn hay bộ phim hấp dẫn, chơi xong một ván game, đặt điện thoại xuống, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, bồn chồn và trống trải.

Hơn nữa, vì có rất nhiều dịch vụ “mỳ ăn liền”, chúng ta không cần phải bận tâm đến việc lựa chọn nữa. Con người ngày càng trở nên biếng nhác, thậm chí lười lựa chọn và phân biệt, mất khả năng suy nghĩ độc lập, đồng nghĩa với việc trở nên thụ động, ngu ngốc.

Điều đáng nói nhất là với sự hỗ trợ của hệ thống gợi ý [1], cơ chế gây nghiện đã được nhiều nền tảng điện tử áp dụng. Hệ thống gợi ý là một cơ chế đề xuất rất thông minh, nó liên tục thu thập dữ liệu của chúng ta.

Nó phân tích, đánh giá bạn, tìm ra những thứ bạn thích, sau đó liên tục thỏa mãn nhu cầu của bạn. Nó sẽ liên tục đưa ra những thứ bạn quan tâm, đào sâu vào những sở thích trong sâu thẳm nội tâm, khiến bạn bị mê hoặc.

Đằng sau mỗi ứng dụng đều có một đội ngũ hùng hậu. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến, áp dụng kỹ năng xử lý dữ liệu và tính toán cao cấp, kết hợp âm thanh, ánh sáng, tương tác và phản hồi một cách toàn diện, sau đó dựa vào lý luận về tâm lý học, hành vi người tiêu dùng, khoa học thần kinh... để tạo nên một ứng dụng hoàn chỉnh. Chúng sẽ không ngừng kích thích con người, khiến họ chìm đắm trong sự “sung sướng” không thể thoát ra.

Những đội ngũ này cũng thiết kế “phần thưởng” ở một số thời khắc quan trọng, chẳng hạn như liên tục đưa ra bất ngờ và quà tặng, từ đó tăng cường tần suất và thời gian sử dụng của người dùng. Việc tăng lượng truy cập và thời gian sử dụng sẽ giúp ứng dụng có giá trị hơn.

Một nghiên cứu cho rằng nghiện là hành vi cưỡng chế lặp đi lặp lại, ngay cả khi con người biết rõ hành vi đấy có thể gây ra hậu quả tồi tệ thì vẫn không ngừng lại được. Có lẽ đó là kết quả của sự rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương, cuối cùng dẫn đến suy nhược thần kinh.

Đằng sau hành động liên tục lướt điện thoại là nỗi lo lắng ngày càng tăng của con người. Chúng ta chỉ cố gắng che đậy, phớt lờ vấn đề này bằng cách tìm kiếm phần thưởng.

Lúc này, con người trở thành nô lệ của phần thưởng và dopamine, hệ quả tất yếu là bị nghiện. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, trong tương lai, sẽ còn rất nhiều người trở thành nô lệ của dopamine. Họ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, không có việc để làm, thế nên sẽ đắm chìm trong các trò giải trí.

[1] Content-based recommendation systems là một phần trong hệ thống sàng lọc thông tin. Nó tìm cách “dự đoán” hoặc “xếp hạng mức độ ưu tiên” các thông tin mà người dùng có thể quan tâm, từ đó đưa ra gợi ý chính xác về những gì người dùng muốn tìm kiếm.

Thủy Mộc Nhiên/ Skybooks & NXB Thế giới

Thông minh Dopamine Biếng nhác Systems Điện thoại Thông minh

    Đọc tiếp

    Vi sao tro choi dien tu khien chung ta nghien? hinh anh

    Vì sao trò chơi điện tử khiến chúng ta nghiện?

    08:00 3/1/2026 08:00 3/1/2026

    0

    Vượt qua thử thách trong trò chơi điện tử, người chơi sẽ nhận được phần thưởng. Cảm giác chiến thắng này kích hoạt dopamine khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ và hưng phấn.

    Tuong Han Vu De gay phan no hinh anh

    Tượng Hán Vũ Đế gây phẫn nộ

    15 giờ trước 17:27 9/1/2026

    0

    Cư dân mạng Trung Quốc để lại những bình luận gay gắt về bức tượng Hán Vũ Đế ở tỉnh Cam Túc. Họ cho rằng việc chỉ lộ đầu tạo cảm giác nhân vật lịch sử này bị chôn sống.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý