Ngôi đình cổ lưu giữ 10 đạo sắc phong ở Hội An

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, đình Hội An hay dân gian còn gọi là đình Ông Voi, đây là điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi hội họp, giải quyết mọi việc trong làng, xã Hội An, và là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian quan trọng trong cộng đồng cư dân của làng.