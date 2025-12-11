Chợ Đồng Xuân được định hướng trở thành trung tâm sáng tạo đô thị

Khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua được lựa chọn làm không gian di sản của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Tại đây, nghệ nhân, nhà thiết kế và tiểu thương sẽ cùng phối hợp xây dựng mô hình chợ gắn với phát triển thương mại - văn hóa, hướng tới hình thành tuyến trải nghiệm di sản - sáng tạo - thương mại, qua đó từng bước phát triển thành mô hình kinh tế sáng tạo phù hợp với khu vực.

Sau hơn một năm chuẩn bị, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội được khởi động trở lại với nhiều điểm mới, đặc biệt cùng với chuỗi hoạt động kéo dài cả năm. Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội do UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao và Tạp chí Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan tổ chức vào ngày 10/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Sau bốn mùa tổ chức (2021-2024), Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội đã trở thành hoạt động điểm nhấn của cộng đồng sáng tạo Thủ đô, nơi kết nối di sản, nghệ thuật và công nghệ, đồng thời đóng góp vào định hướng phát triển kinh tế sáng tạo của thành phố.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - phát biểu tại lễ Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Năm 2026, lễ hội được định hướng mở rộng quy mô, chuyển từ mô hình sự kiện thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, tập trung vào kết nối liên ngành và phát triển dài hạn. Theo khung hoạt động mới, lễ hội 2026 sẽ triển khai tám nhóm nội dung chính: triển lãm sáng tạo, hội chợ sáng tạo, diễn đàn, cuộc thi sáng tạo, dự án sáng tạo, giải thưởng thiết kế sáng tạo, quỹ sáng tạo và mạng lưới hạ tầng sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết kể từ năm 2026, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2 năm/lần vào tháng 11. Đồng thời, lễ công bố khung các hoạt động được từ cuối năm trước để các đơn vị, cá nhân quyết định tham gia.

"Hà Nội mong muốn các dự án, ý tưởng và các hành động cụ thể khai thác, phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, làng nghề truyền thống… trở thành các dự án sáng tạo, có tính thương mại và phát triển lâu dài, nơi mọi nỗ lực gìn giữ văn hóa, đổi mới tư duy và phát triển kinh tế được kết nối hài hòa", bà Vũ Thu Hà nêu.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 tập trung phát triển không gian di sản gắn với chợ Đồng Xuân - Bắc Qua và Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được thực hiện với chủ đề Kinh tế sáng tạo nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, nhà thiết kế, các trường đại học và đội ngũ chuyên gia, được tổ chức thành chuỗi các hoạt động phong phú diễn ra tháng 1-11/2026 trên phạm vi toàn thành phố, chia thành 5 không gian: Không gian di sản (khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua và Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân), Không gian Kẻ chợ (khu vực phố cổ Hà Nội với 36 phố hàng), Không gian tương lai (mạng lưới các công viên trên địa bàn Thành phố), Không gian sinh thái (khu vực bãi giữa và ven sông Hồng) và Không gian cộng đồng (trên toàn bộ các không gian văn hóa, các thiết chế… trên toàn thành phố).

Đại diện các không gian văn hóa sáng tạo nhận chứng nhận Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội.

Sự kiện Tụ hội sáng tạo được tổ chức vào đầu tháng 1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, mở đầu cho chuỗi hoạt động khởi động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Đây sẽ là hoạt động kết nối nghệ thuật liên ngành độc đáo nhằm thu hút sự tham gia của mạng lưới không gian sáng tạo, đề xuất những hoạt động phong phú, ý tưởng mang tính ứng dụng sáng tạo, đồng thời kêu gọi mọi nguồn lực đồng hành, tham gia lễ hội.

Tại Lễ công bố khung hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trao chứng nhận Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội cho 82 không gian văn hóa sáng tạo.