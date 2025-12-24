Dịch giả 14 tuổi cùng bố mẹ tiến sĩ ký hợp đồng làm sách về AI

Một đơn vị xuất bản ký đồng thời hai hợp đồng sách AI với hai thế hệ trong cùng một gia đình. Bé Panda, 14 tuổi, đảm nhận vai trò dịch giả cùng bố mẹ là chuyên gia AI.

(Từ trái qua) TS Vương Phan Tuấn, Vương Trúc Anh và ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc TIMES. Ảnh: FBNV.

Công ty CP Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại - TIMES vừa ký Hợp đồng sử dụng tác phẩm và Hợp đồng dịch với cùng một gia đình cho hai dự án sách xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, Hợp đồng sử dụng tác phẩm được ký với vợ chồng TS Nguyễn Tuệ Anh và TS Vương Phan Tuấn, bộ đôi tác giả của cuốn sách AI đào tạo AI? Cuốn sách đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của AI trong học tập, giảng dạy và quản lý giáo dục, đồng thời cung cấp bức tranh toàn diện về cách con người có thể học và sử dụng công nghệ ở mọi độ tuổi.

Tác phẩm của GS Brian David Johnson kỳ vọng giúp trẻ em hiểu về trí tuệ nhân tạo và cách công cụ này vận hành. Ảnh: Amazon.

Song song, TIMES ký Hợp đồng dịch với Panda (tên thật là Vương Trúc Anh), 14 tuổi, con gái đầu của hai tác giả. Panda đảm nhận vai trò dịch giả cho cuốn sách hơn 200 trang What You Need to Know About AI (Tạm dịch: Điều cần biết về AI), ấn phẩm nhập môn về AI dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Sách là tác phẩm của GS Brian David Johnson, người chuyên nghiên cứu mảng công nghệ cao và tương lai học. Cẩm nang này kỳ vọng giúp trẻ em hiểu AI là gì, xuất hiện từ đâu, đang được sử dụng ra sao và có thể tác động đến tương lai như thế nào.

TS Nguyễn Tuệ Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Greenwich (Anh) với học bổng toàn phần, nhận giải “Luận văn tốt nghiệp xuất sắc” năm 2012. Đồng thời, cô cũng có nhiều công trình nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy tại Anh, Mỹ và châu Âu.

Theo TIMES, cả hai cuốn sách dự kiến ra mắt trong thời gian tới, hứa hẹn góp thêm tiếng nói đáng chú ý cho thị trường sách AI đang ngày càng sôi động.