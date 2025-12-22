Chuỗi nhà sách lớn nhất nước Anh sẽ bán sách do AI sáng tác

Giám đốc điều hành nhà sách Waterstones tuyên bố chuỗi cửa hàng bán lẻ sẵn sàng nhập sách được viết bởi AI nếu độc giả có nhu cầu đồng thời cam kết dán nhãn nội dung AI minh bạch.

James Daunt, Giám đốc điều hành Waterstones - chuỗi nhà sách lớn nhất nước Anh, cho biết chuỗi này sẽ bán các tác phẩm do AI sáng tác nếu thị trường có nhu cầu. “Là người bán sách, quyết định của tôi phụ thuộc vào độc giả. Nếu họ muốn đọc, Waterstones sẽ bán. Tuy nhiên, những cuốn sách này phải được dán nhãn rõ ràng”, ông chia sẻ.

James Daunt giữ chức giám đốc điều hành của Waterstones từ năm 2011. Ảnh: Guardian.

Thành lập năm 1982, Waterstones hiện có hơn 320 cửa hàng trên khắp đất nước. Thương hiệu này được xem như biểu tượng văn hóa ở "xứ sở sương mù" và điểm hẹn của cộng đồng yêu sách. Do đó, tuyên bố của James Daunt về việc bán sách do AI sáng tác thu hút sự chú ý của giới xuất bản.

Gần đây, nhiều đầu sách được viết bằng AI xuất hiện trên nền tảng Amazon với đa dạng thể loại từ tiểu thuyết đến sách hướng dẫn kỹ năng. Các dịch vụ cung cấp gói viết sách bằng AI cũng mọc lên nhanh chóng, tạo ra một thị trường đầy hỗn tạp. Nhiều tác giả lo ngại công nghệ phát triển nhanh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và công việc của họ.

Waterstones là chuỗi nhà sách truyền thống lâu đời nhất nước Anh. Ảnh: Guardian.

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 11 của Đại học Cambridge, 51% nhà văn Anh lo rằng AI thay thế hoàn toàn nghề viết. Bên cạnh đó, 2/3 nhà văn cho biết tác phẩm của mình bị sử dụng để huấn luyện AI mà không có sự cho phép hay phí bản quyền. Phần lớn các nhà văn tham gia khảo sát phản đối việc để AI viết truyện hoặc biên tập nội dung. Dù vậy, khoảng 1/3 trong số họ cho biết vẫn dùng AI cho các tác vụ như tra cứu hay tổng hợp thông tin.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Tác giả Anh, Anna Ganley, đồng tình với ý kiến của James Daunt và khẳng định độc giả có quyền được biết về nguồn gốc của các tác phẩm. Theo đó, Hiệp hội sẽ hợp tác với Hiệp hội Tác giả Mỹ để phát hành nhãn dán “Human Authored” (Tạm dịch: Do con người sáng tác) vào năm 2026. Nhãn dán này nhằm mục đích chứng nhận các tác phẩm được sáng tạo chủ yếu bởi con người, chỉ sử dụng AI ở mức tối thiểu như sửa lỗi chính tả, tra cứu, tổng hợp thông tin…