Khách mua rượu vang vì đọc truyện có cảnh 'nóng' ở vườn nho

Paul Morrison, chủ nhà máy rượu vang ở California, Mỹ chưa từng viết sách. Nhưng cuốn tiểu thuyết giả tưởng đầu tay của ông đã cứu cho công việc kinh doanh rượu nho, theo The Times.

Ảnh: The Times.

Lena Carter chưa hề biết cảm giác yêu cho đến khi gặp Daniel Reyes. Nữ phục vụ rượu lần đầu chạm mắt với một nhà sản xuất rượu vang tại buổi đấu giá. Tại đây, cả hai đều bị thu hút với chai rượu vang Chardonnay Isabella Gold 200 năm tuổi. Tình cảm với rượu vang giúp tình yêu nhanh chóng nảy nở, đưa họ xuyên thời không với những cảnh nóng bỏng ở một vườn nho.

Đó là cốt truyện của The Evil in the Shadows and the Rebirth of Isabella Gold, cuốn tiểu thuyết ngắn đầu tay của Paul Morrison, 71 tuổi. Ông tự xuất bản cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng này dưới dạng sách điện tử vào tháng 6 nhằm thúc đẩy doanh số bán rượu vang ngọt Isabella Gold của mình.

Sức ảnh hưởng của lãng mạn giả tưởng

Romantasy, thể loại tiểu thuyết pha trộn giữa lãng mạn, giả tưởng với những cảnh tình dục nóng bỏng, đã gây bão trong ngành xuất bản toàn cầu những năm gần đây. Đây là thể loại bán chạy nhất ở Mỹ năm ngoái, với doanh số đạt khoảng 610 triệu USD .

Cuốn tiểu thuyết đang được bán trực tuyến. Ảnh: Amazon.

Morrison đã viết cuốn tiểu thuyết này cùng đồng nghiệp Darren Walker, 56 tuổi. Trong khi cả hai đều gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng trẻ đến vườn nho của mình, Walker chia sẻ rằng nhóm dắt chó đi dạo của ông rất mê thể loại này.

Morrison nói: "Chúng tôi dần nhận ra lượng người hâm mộ lãng mạn giả tưởng là một nhóm khách hàng lớn và có rất nhiều phụ nữ. Đây là đối tượng khách hàng mục tiêu chúng tôi”.

Mặc dù cả hai đều không có kinh nghiệm viết lách, họ nghĩ rằng có thể viết được một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng mang tính giải trí nhẹ nhàng trong bối cảnh mọi thứ xung quanh đều bị chính trị hóa.

Cuốn tiểu thuyết kỳ lạ nhưng hiệu quả

Tờ The Times đánh giá đây là chiến lược quảng bá kỳ lạ nhất của ngành công nghiệp rượu vang nhằm vượt qua tình trạng doanh số sụt giảm trong thời gian dài. Giống như hầu hết nhà máy rượu vang tại California, thương hiệu JL Wood của Morrison tập trung vào loại Chardonnay, đang liên tục giảm doanh thu.

Mức tiêu thụ rượu của Mỹ năm 2025 cũng đã rơi xuống mức thấp nhất trong 90 năm qua. Trong khi đó, chi phí phân bón, nước và giá nhiên liệu đã tăng lên. Và vào năm 2024, vụ mùa tại California bị giảm sản lượng nghiêm trọng, buộc nhiều nông dân phải phá bỏ vườn nho. Morrison và vợ Carol cũng đã loại bỏ khoảng 35% số nho của họ vào năm ngoái.

Nhưng giờ đây, tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng đã cứu cánh. Trong vài tuần phân phối miễn phí cho các câu lạc bộ sách lãng mạn giả tưởng ở California, "chúng tôi không thấy nhiều" khách hàng, Morrison nói với tờ The Times.

"Nhưng rồi tình hình bắt đầu khả quan hơn từ tháng 9. Mọi người đến vườn nho và hỏi: ‘Này, tôi đã đọc sách rồi và giờ tôi muốn thử rượu vang, tôi có thể mua ở đâu?’", ông chia sẻ.

Nhiều trang trại và nhà máy rượu vang khác, trước đó đã xoay xở nhiều cách để sinh tồn như mở các buổi nếm thử rượu tự do và đa dạng hóa cây trồng để tăng doanh thu, cũng đã theo sát chiến lược tiếp thị của Morrison.

Cuốn truyện ngắn cũng đang bán được trung bình một bản mỗi ngày. Ông Morrison cho biết dự định đưa tác phẩm đầu tay táo bạo này thành một bộ truyện dài tập.

Độc giả đang yêu cầu thêm nhiều yếu tố "nóng bỏng" vào những cuốn sách sắp tới. "Có nhiều sự quan tâm cho các nội dung tình dục. Và thành thật mà nói, nhu cầu đó mạnh mẽ hơn chúng tôi dự kiến", ông chia sẻ.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đang tìm kiếm thứ gì đó khác biệt và mới mẻ, thứ gì đó… kích thích hơn một chút”, Morrison nói.