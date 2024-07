Rồng, phép thuật và nhục dục ướt át đang thống trị thế giới sách

Các tác phẩm romantasy (lãng mạn giả tưởng) đang đứng đầu nhiều bảng xếp hạng sách ăn khách và mang lại doanh thu bom tấn, theo Wall Street Journal.

Romantasy, với những câu chuyện về nữ anh hùng cưỡi rồng xưng bá thế giới pháp thuật và có đời sống tình cảm, nhục dục đầy viên mãn, đang hiện diện khắp danh sách bán chạy và mang lại doanh thu khổng lồ.

Gia vị của romantasy

Với việc đưa thêm gia vị “cay” - khắc họa khung cảnh đời sống tình cảm, nhục dục song hành với cốt truyện chính, các tác phẩm romantasy đang gây ấn tượng mạnh với thế hệ độc giả lớn lên cùng Harry Potter hay The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), khi việc chiến đấu với cái ác được ưu tiên nhiều hơn các chi tiết tình cảm.

Với sự biến tấu mới này, doanh số bán sách của các tác giả romantasy đình đám như Sarah J. Maas, Yarros và Rebecca Ross đã tăng 45% trong năm 2023, lên gần 20 triệu bản. Đây là sự tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh tổng doanh số bán sách ở Mỹ giảm 2,6%. Trong khi đó, 3 trong số các tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ, James Patterson, Stephen King và John Grisham, cũng chỉ bán được tổng cộng 6 triệu cuốn sách in vào năm 2023, theo đơn vị cung cấp dữ liệu Circana BookScan.

Doanh số bán sách romantasy tăng mạnh ở Mỹ. Ảnh: WSJ.

Maas, ra mắt tác phẩm đầu tiên vào năm 2012, đã dẫn đầu làn sóng romantasy và trở thành nữ hoàng của thể loại này. Cho tới nay, tác giả 38 tuổi đã viết ba bộ truyện khác nhau gồm nhiều phần, mỗi phần dài hàng trăm trang. Tiểu thuyết của bà, lấy bối cảnh thế giới thần tiên, đã bán được 45 triệu bản bằng tiếng Anh trên toàn thế giới.

Sự bùng nổ của những đầu sách này đang thay đổi hoàn toàn các bản xếp hạng sách bán chạy. Thêm vào đó, các nhà văn nữ viết truyện lãng mạn, kỳ ảo và lãng mạn giả tưởng đang lấn át tác giả nam của những dòng văn học khác. “Các nhà văn nam viết truyện kinh dị đã bị lu mờ,” đại diện văn học Elyse Cheney cho biết.

Sức hút mạnh mẽ với độc giả nữ

Người hâm mộ cho rằng một phần sức hấp dẫn của thể loại này là cách nhân vật nam được khắc hoạ là những người hiểu được người phụ nữ và nhu cầu tình cảm của nữ giới, thay vì thể hiện vị thế độc tôn và tập trung vào vai trò nam tính như trước đây.

Kendall Garrison, một nhà tư vấn truyền thông xã hội 31 tuổi ở Atlanta, Mỹ cho biết: “Những người đàn ông được thể hiện dưới ngòi bút của phụ nữ là những người đàn ông tốt nhất”.

Romantasy thường xuyên xuất hiện trong danh sách ăn khách. Ảnh: WSJ.

Garrison tìm thấy niềm đam mê với romantasy sau khi được một người bạn giới thiệu cuốn A Court of Thorns and Roses của Maas.

Sự pha trộn giữa những cảnh chiến đấu anh hùng, hành trình khám phá bản thân và những cảnh tình cảm ướt át có sức hút không thể cưỡng lại được.

Lauren Moore, người điều hành cộng đồng mạng xã hội Book Huddle, 36 tuổi, đến từ Vancouver, Canada, cũng bày tỏ trong khi một số người gọi thể loại romantasy là truyện “khiêu dâm của thế giới cổ tích”, thì các cảnh nhục dục vẫn ít hơn cốt truyện chính xây dựng thế giới, các cuộc chiến đấu hay khung cảnh tình thân gia đình. Và chính những điều này vẫn đủ sức thu hút độc giả của thể loại giả tưởng.

Gần đây Lauren Moore đã bắt đầu bán chuyến đi nghỉ dưỡng tới những nơi có phong cảnh đẹp như thế giới lãng mạn giả tưởng. Chi phí cho những ngày cuối tuần có thể lên tới khoảng 1.600 USD , bao gồm các buổi nói chuyện về sách và các sự kiện đặc biệt như các chuyến tham quan địa điểm lịch sử và các bài học về chiêm tinh.

Những người hâm mộ của thể loại lãng mạn giả tưởng cho rằng tình dục trong những cuốn sách này thường có tác dụng chữa lành vết thương cho các nhân vật và bộc lộ sự tổn thương về mặt cảm xúc của họ.

Moore nói: “Phụ nữ tham gia các chuyến đi nghỉ không nhất thiết phải nói chi tiết về đời sống tình dục của họ, nhưng chắc chắn sẽ có sự chia sẻ và giải toả khi họ nói chuyện về những cuốn sách họ cùng yêu thích và chúng có nhiều cảnh “nóng””.

Đối với nhiều độc giả, việc thả tâm hồn vào thế giới giả tưởng đầy cảm xúc rất có sức hấp dẫn. Alexis Weinrich, trợ lý bác sĩ 27 tuổi, cho biết: “Công việc của tôi trong lĩnh vực y tế đã đủ mệt mỏi”. Cô lớn lên với những cuốn sách như Harry Potter hay Twilight và từ năm ngoái, danh sách này được nối dài với nhiều tiểu thuyết của Maas.

Johnson, 25 tuổi, người New York, làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho một tổ chức phi lợi nhuận hợp pháp, cũng chia sẻ: “Những cuốn sách này mang lại cảm giác như đang ở một thế giới khác”.

Hình ảnh tại sự kiện quảng bá sách Chạng vạng ở London, năm 2010.

Tiềm năng sinh lời của romantasy

Hiện nay, sức nóng của thể loại này dường như không hề suy giảm. Tác phẩm mới nhất của Maas, cuốn House of Flame and Shadow dày khoảng 800 trang năm nay, đã đứng đầu danh sách sách ăn khách ở Mỹ, Anh và Australia, với 1,75 triệu bản in trên toàn cầu.

Các tác giả ăn khách nhất của thể loại Ảnh: WSJ. romantasy.

Lorraine Shanley, Chủ tịch công ty tư vấn xuất bản Market Partners International cho biết: “Mọi nhà xuất bản mà tôi đã nói chuyện trong vài tháng qua đều nói rằng họ đã, đang hoặc sẽ tung ra một dòng truyện lãng mạn giả tưởng”.

Nhà bán lẻ Barnes & Noble đã phát hành ít nhất 9 ấn bản sách độc quyền của Maas kể từ năm 2016. Một đầu sách, ấn bản bìa mềm năm 2022 của A Court of Silver Flames, có một chương bổ sung về hai nhân vật chính của bộ truyện. Một tài khoản trên eBay gần đây định giá một bản sao của ấn bản này gần 200 USD .

Shannon DeVito, Giám đốc cấp cao phụ trách sách của Barnes & Noble, cho biết: “Độc giả nữ ngày càng tìm kiếm những câu chuyện tình lãng mạn có cốt truyện từ góc nhìn của phụ nữ”.

Sức mạnh của romantasy cũng nhận được trợ lực lớn từ sự nổi lên của TikTok, khi nhiều người có ảnh hưởng trên nền tảng này đẩy mạnh quảng bá cho thể loại này. Năm ngoái, Emma Halbrook, người có lượng theo dõi rất lớn trên Tiktok, đã tạo một video mô tả chi tiết về sách của Maas và đề xuất thứ tự đọc chúng. Video này đã thu hút 330.000 lượt xem.

Vào tháng 6/2023, một người có ảnh hưởng khác đã đăng một video giải thích cách phát âm tên của những con rồng trong tiểu thuyết Fourth Wing. Video này cũng có tới 230.000 lượt xem. Cho tới nay, Yarros, 43 tuổi, cũng đã bán được 6,5 triệu bản bộ Fourth Wing trên toàn thế giới.

Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của TikTok, có thể thấy ít nhất trong thời gian ngắn tới, romantasy có thể tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường xuất bản.

Theo Circana BookScan, doanh số của các tác giả có nhãn #BookTok đã tăng lên hàng năm kể từ năm 2020. Năm 2023, doanh số bán sách của các tác giả nổi bật trong cộng đồng #BookTok đạt 46,3 triệu cuốn, tăng 40% so với năm 2022. Tính đến cuối tháng 5 năm nay, doanh số của toàn bộ tác phẩm được gắn nhãn #BookTok đã tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.