Cách giới truyện tranh Mỹ hút khách giữa đòn thuế mới

Các chủ cửa hàng truyện tranh Mỹ đang tìm cách giữ chân độc giả bằng các nhiều sự kiện, câu lạc bộ và hoạt động hướng tới những nhóm đối tượng cụ thể, theo Publishers Weekly.

Ngày nay, truyện tranh có thể được tìm thấy ở mọi hiệu sách. Trong khi có rất nhiều chuỗi hiệu sách lớn với không gian rộng và số lượng đầu truyện phong phú, các cửa hiệu truyện nhỏ hơn cạnh tranh như thế nào?

"Cộng đồng là yếu tố thiết yếu đối với doanh nghiệp", Jenn Haines, chủ sở hữu của The Dragon, cửa hiệu truyện từng đoạt Giải thưởng Eisner Spirit of Retailing tại Guelph, Ontario, cho biết. Giải thưởng Eisner Spirit được trao hàng năm cho những cửa hiệu có nhiều đóng góp giúp lan toả cho nghệ thuật truyện tranh.

Jenn Haines và The Dragon. Ảnh: PW.

Theo báo cáo mới nhất của ICv2, trong số 1,87 tỷ USD doanh số bán truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa vào năm 2023, 36% là thông qua thị trường trực tiếp, bao gồm khoảng 3.000 nhà bán lẻ truyện tranh chuyên biệt.

Có dấu hiệu cho thấy thị phần của các cửa hiệu truyện tranh chuyên biệt đã tăng vào năm 2024." 2024 là một năm khá tốt cho các cửa hiệu truyện tranh", Milton Griepp, chủ tịch của ICv2, cho biết.

Theo Haines, doanh số hàng năm của The Dragon nhìn chung ổn định trong năm năm qua. Tổng doanh số bán hàng năm 2024 của Dragon, bao gồm cả trò chơi và đồ chơi, đã tăng 3% so với năm 2023, trong đó doanh số bán truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tăng 5%.

Atom Freeman, chủ sở hữu của công ty tư vấn ngành truyện tranh Prana: Direct Market Solutions, cho biết cộng đồng là một trong những giá trị quan trọng. Freeman lưu ý rằng các cửa hiệu truyện tranh "không chỉ tồn tại mà còn phát triển ổn định trong thời điểm ngành bán lẻ truyền thống ở khắp nơi đang sụp đổ. Bất kỳ cửa hiệu nào phát triển mạnh được trong 20 năm qua đều tập trung vào con người, nhân viên, khách hàng và các sự kiện”.

Chung tay phát triển

Eitan Manhoff, chủ sở hữu cửa hiệu Cape and Cowl ở Oakland, California, cũng từng được trao giải Eisner Spirit of Retailing, chỉ ra rằng tình bạn tại các hàng truyện tranh có thể cạnh tranh với sự dễ dàng và tính kinh tế của bán lẻ trên Internet.

Manhoff cho biết: “Mọi thứ chúng tôi bán đều có thể được mua trực tuyến, thậm chí một số còn có giá rẻ hơn”. Vì vậy, bằng việc kết nối khách hàng trong Ngày truyện tranh miễn phí vào hoạt động quyên góp thực phẩm hay tổ chức sự kiện giao lưu riêng của cửa hiệu, Manhoff đã tạo ra một không gian mới, nơi những người hâm mộ truyện tranh từ mọi tầng lớp có thể tụ họp. Ông cho biết, các cửa hàng phải là “nơi mọi người muốn đến và trở thành một phần của nơi đó”.

Trong khi có vẻ trái ngược với lý thuyết kinh tế thông thường, việc giảm bớt sự quan tâm vào lợi nhuận lại có thể mang lại hiệu quả. Gina Dawson và Tom Marquet điều hành cửa hiệu truyện tranh Partners and Son tại Philadelphia đã thực hiện điều đó. Họ luôn để độc giả cảm thấy được chào đón, "đến tụ tập và nói chuyện về truyện tranh, ngay cả khi họ không mua sắm", Marquet nói.

Đội ngũ tại Partners and Son. Ảnh: PW.

Cửa hiệu cũng tổ chức một số sự kiện giao lưu và mời nhiều họa sĩ truyện tranh trong khu vực. Các họa sĩ sẽ được giữ toàn bộ doanh thu tại sự kiện. nhưng theo Dawson, thường thì "những sự kiện đó thu hút rất nhiều người" và cửa hiệu có thể bố trí thêm nhiều sản phẩm khác và khách hàng có thể mua thêm vào đơn đặt hàng của họ. Trong năm 2024, Partners and Son đã tổ chức 42 sự kiện tại cửa hàng và ghi nhận ​​doanh số tăng 29% so với năm 2023.

Trong khi đó, Revenge Of tại Los Angeles lại có cách tiếp cận khác. Nơi đây không chỉ là cửa hiệu truyện tranh mà một phần còn là tiệm chơi bi lắc và một phần là quán bar nhẹ nhàng. Jeff Eyser, đồng sở hữu kiêm giám đốc sáng tạo cho biết: "Chúng tôi muốn gọi đây là cửa hàng tạp hóa dành cho dân mọt sách". Cửa hiệu được thiết kế khéo léo này cũng tận dụng không gian ngoài trời rất tốt, sử dụng một bãi đậu xe rộng rãi cho các sự kiện, bao gồm Comic Creators Block Party thường niên, được tổ chức chung với tác giả truyện tranh Patton Oswalt.

Sự kiện miễn phí kéo dài cả ngày này đã thu hút khoảng 600 người dân địa phương và có sự góp mặt của hơn 60 tác giả truyện tranh từ khắp nước Mỹ, với nhiều cuộc thảo luận nhóm, podcast, có DJ chơi nhạc và đồ ăn.

Cửa hiệu cũng tổ chức một câu lạc bộ tiểu thuyết đồ họa, được giới thiệu là "dành cho các cô gái và giới tính thứ ba". Các đầu sách được câu lạc bộ chọn gần đây bao gồm Rain, Eight Billion Genies và The Many Deaths of Laila Starr.

Điểm tựa giữa thời điểm hỗn loạn

Việc củng cố sự ủng hộ của cộng đồng sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong năm 2025, khi các nhà bán lẻ truyện tranh đang lo lắng về tác động của tình hình chính trị hỗn loạn và các thông tin mới về thuế quan. Haines cho biết: “Khi mọi người bất an về bầu không khí chính trị, họ sẽ mua sắm ít hơn”.

Và vào tháng 1, Diamond Comics, công ty từng gần như độc quyền phân phối truyện tranh tại Mỹ, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.

Trong khi các nhà bán lẻ truyện tranh sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc phân phối tác phẩm từ những nhà xuất bản lớn như Marvel, DC, Image và IDW thì tương lai của nhiều nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn đang gặp rủi ro.

Griepp cảnh báo: “Các công ty nằm dưới top 10 đang gặp nguy hiểm. Nếu Diamond không thể tồn tại, con đường thâm nhập thị trường của họ (các nhà xuất bản nhỏ) sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều”.

Bất chấp những thăng trầm của ngành, các nhà bán lẻ truyện tranh là một cộng đồng riêng và đã cho thấy khả năng vươn lên trong khó khăn. Haines nói: “Tất cả chúng ta đều có các công cụ để thích nghi. Chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua đại dịch. Chúng ta đều đã cùng nhau trải qua quá trình đa dạng hóa quy trình phân phối. Tất cả chúng ta đều biết cách để tồn tại. Chúng ta tồn tại bằng cách kết nối với nhau”.