Ngành xuất bản Canada lên tiếng trước đòn thuế của ông Trump

Các nhà xuất bản kêu gọi người dân Canada ủng hộ sách do các công ty Canada ra mắt tại chính Canada, theo CBC.

Ảnh: Globe and Mail.

Theo tuyên bố ngày 3/3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mức thuế mới của nước này đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico chính thức có hiệu lực từ 0h01 sáng 4/3 theo giờ Mỹ.

Trước khi lệnh thuế mới được áp dụng, các nhà xuất bản Canada lo lắng và cho biết họ "lạc quan thận trọng". Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản Canada Jack Illingworth cho biết: "Mọi người đều lo lắng, không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra".

"Từ thận trọng đang phát huy tác dụng rất lớn ở đây", Illingworth nói thêm. Trung bình, Mỹ chiếm khoảng một nửa thị trường bán lẻ của các nhà xuất bản độc lập của Canada, dù con số thực tế có thể khác nhau giữa các công ty xuất bản.

"Mỹ là một thị trường thực sự, thực sự quan trọng", ông Illingworth nhấn mạnh.

Các chiến lược đối phó

Don Gorman, đại diện xuất bản Rocky Mountain Books, cũng cho biết các nhà xuất bản Canada đã phải chuẩn bị trước cho tình hình mức thuế 25% được tính vào chi phí sản xuất sách.

Ông Gorman cho biết: "Một số nhà xuất bản đã thực hiện chiến lược đưa sách vào Mỹ trước khi mức thuế có hiệu lực, nghĩa là chuyển sách vào kho của chúng tôi tại Mỹ trước. Những cuốn sách đã có mặt tại Mỹ trước khi tuyên bố thuế quan có hiệu lực sẽ được miễn thuế".

Ông Gorman nói rằng ông cũng đang cân nhắc việc tăng giá sách.

Tuy nhiên, Illingworth chỉ ra người tiêu dùng không muốn trả nhiều tiền hơn cho sách. "Người đọc phổ thông thực sự không muốn trả nhiều hơn 20 đôla cho một cuốn sách bìa mềm", ông Illingworth cho hay.

Do đó, ngay cả mức tăng giá chỉ 2 đôla cho mỗi cuốn sách cũng có thể khiến các nhà bán sách hoặc thư viện ngừng mua nó, ông Illingworth nhận định.

Cả hai chuyên gia xuất bản này đều đang kêu gọi người tiêu dùng Canada mua sách của Canada, do các tác giả Canada viết, do các nhà xuất bản Canada xuất bản và từ các hiệu sách địa phương để giúp bù đắp mọi chi phí có thể phát sinh khi thuế quan được áp dụng.

"Hãy đến hiệu sách gần bạn, đến thư viện gần bạn và chắc chắn rằng những cuốn sách trong lớp học của con bạn được xuất bản từ tay các nhà xuất bản Canada. Chúng ta cần tìm cách tăng cường tiếp cận độc giả và bán sách do Canada xuất bản ngay tại quốc gia này", Gorman nói.

Ông Gorman trước đó cũng đã khuyến khích các nhà xuất bản Canada lập các quỹ dự phòng và sử dụng máy in trong nước bất cứ khi nào có thể để giảm chi phí. Đối với việc tìm kiếm những nơi in ấn có giá thành rẻ hơn, Gorman cũng khuyến nghị liên hệ với các xưởng in ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Thu hút sự chú ý đến thị trường xuất bản nội địa

Trong khi đó, mối đe dọa về thuế quan có thể sẽ khiến chính phủ Canada thay đổi cách họ hỗ trợ ngành xuất bản, Terrilee Bulger, Giám đốc Nimbus Publishing nhận định.

Bà Bulger cho hay: "Rất nhiều khoản đầu tư của chính phủ là để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Nếu điều đó được chuyển hướng, ít nhất là một phần, sang đầu tư vào tiếp thị trong nước, nếu chúng ta có thể giành được thị phần lớn hơn thì kết quả đó sẽ rất tích cực không chỉ đối với các nhà xuất bản Canada mà còn đối với các nhà sản xuất và sáng tạo của Canada".

Theo CBC, phần lớn thị trường xuất bản của Canada nằm trong tay các tập đoàn đa quốc gia như Penguin Random House, Simon & Schuster và HarperCollins. Tổ chức phi lợi nhuận trong ngành sách BookNet Canada cũng đánh giá rằng các nhà xuất bản do Canada sở hữu chỉ chiếm 5,3% doanh số bán sách thương mại in tiếng Anh vào năm ngoái.