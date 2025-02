Ngành sách Mỹ chịu thêm 'đòn' từ đợt tăng thuế mới

Các lệnh thuế mới của ông Trump sẽ tác động đến giá sách và hoạt động của ngành sách tại Mỹ.

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Trên thực tế, hoạt động in ấn và xuất bản không đơn giản như người đọc thường nghĩ. Tại Mỹ, hoạt động sản xuất sách in trong nhiều năm đã gặp khó khăn trong quá trình hợp nhất hoạt động tại một thị trường.

Chỉ có một số ít nhà in tại Mỹ có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà xuất bản, có thể về cả nguồn giấy và chất lượng, kiểu cách. Do đó, nhiều nhà xuất bản phải tìm đến cơ sở in ấn nước ngoài. Nhiều cuốn sách được chuyển đến Canada, nơi các nhà in có thể tiếp cận đủ giấy để đáp ứng nhu cầu từ thị trường Mỹ. Một số loại ấn phẩm khác, đặc biệt là những cuốn sách màu như sách dạy nấu ăn, sách tranh... cũng thường phải xuất bản ở nước ngoài, trong đó, một nguồn in ấn lớn là Trung Quốc.

Do đó, các lệnh tăng thuế mới của chính quyền Trump chắc chắn sẽ tác động đến những người yêu sách. Trong khi có lệnh tạm dừng áp dụng thuế mới đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, thì mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực.

Như vậy, giá sách tại Mỹ có thể sẽ bắt đầu tăng lên, nâng thêm một vài con số vào mức tăng nhẹ của giá sách trong suốt vài năm qua, khi các nhà xuất bản phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn cung giấy, lạm phát và khó khăn nói chung trên thị trường.

Thực tế hoạt động xuất bản Mỹ

Về vấn đề nguồn cung giấy, theo Kathleen Schmidt, nhà sáng lập kiêm CEO của KMS Public Relations, chuyên về mảng quảng cáo và tiếp thị xuất bản, các nhà xuất bản thường có một số nhà in quen. Tuy nhiên, khi yêu cầu của những nhà xuất bản lớn trùng thời gian với nhà xuất bản nhỏ, hoạt động in sẽ được ưu tiên cho những “ông lớn” này.

Ví dụ, cuốn sách gần đây của Obama A Promised Land. Đó là một cuốn sách dày (768 trang), cần rất nhiều giấy và thời gian để in ấn. Penguin Random House có lẽ đã đến nhà in ưa thích của họ và nói, đây là tác phẩm chúng tôi đang cần. Nhà in lúc này sẽ tạm dừng mọi công việc khác, bao gồm đơn in của những nhà xuất bản khác, để ưu tiên tác phẩm này. Với việc dành nhiều giấy cho cuốn sách này, những cuốn sách khác có thể thiếu giấy và chậm trễ khi in.

Hoạt động in ấn có thể chịu ảnh hưởng đáng kể khi tăng thuế. Ảnh minh họa: Bookriot.

Ngoài ra, một phần nguồn giấy ở Mỹ được nhập khẩu từ Canada. Do đó, mức thuế 25% đối với hàng hoá Canada (khi được áp dụng) sẽ ảnh hưởng đáng kể giá giấy và vấn đề xuất bản. Đến một lúc nào đó, 25% này sẽ hoàn toàn do người tiêu dùng gánh chịu.

Thêm vào đó, giá sách không được tính theo công thức giống nhau. Theo Schmidt, khi ngành xuất bản biết rằng họ có thể tăng giá sách của một tác giả nào đó, họ sẽ làm vậy, ví dụ thể loại lãng mạn, một trong những tâm điểm chú ý hiện nay. Nhà xuất bản của Rebecca Yarros đang xem xét tiềm năng của những cuốn sách của bà.

Trong khi các tác phẩm này thường dài và dày, nhà xuất bản có thể tính phí chúng cao hơn bình thường vì biết chắc độc giả của Yarros chắc chắn sẽ trả tiền. Mức giá này thậm chí phải tính đến việc chúng được chiết khấu tại các chuỗi hiệu sách như B&N hay trên sàn Amazon, có thể lên tới 20%. Do vậy, nhà xuất bản sẽ định giá cuốn sách đủ cao để vẫn thu hồi được mọi loại chi phí đã bỏ ra.

Hệ lụy nhiều mặt từ thuế

Đánh giá về sự ảnh hưởng của chính sách thuế mới đến các loại sách khác nhau, Schmidt cho rằng loại sách có nhiều khả năng bị đánh thêm thuế là các loại sách màu, như dạy nấu ăn, sách tranh, sách thiếu nhi. Những loại sách này thường được in ở Trung Quốc vì giá mực rẻ hơn, giấy rẻ hơn và chi phí in ấn rẻ hơn.

Trước đây các nhà xuất bản Mỹ chọn in ở đó vì mọi thứ rẻ, nhưng giờ đây, nhiều loại chi phí đều tăng. Không chỉ hiện nay mà ngay từ khi còn đại dịch Covid-19, các container chuyển sách cũng có giá cao hơn. Các nhà xuất bản đã phải chịu chi phí cho việc đó và cả giá vận chuyển, cũng cao hơn vì phụ thuộc vào giá nhiên liệu. Thêm vào đó, mọi chi phí cho việc đưa sách từ cảng đến nội địa cũng đều tốn kém.

Vì vậy, nếu mức thuế hàng hóa đối với hàng hoá Trung Quốc được áp dụng hoàn toàn, ngành xuất bản Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá sách.

Đồng thời, các nhà xuất bản Mỹ cũng sẽ kén chọn hơn trong việc chọn sách. Ví dụ, Skyhorse Publishing, có mảng chuyên xuất bản sách dạy nấu ăn, đã khắt khe hơn trong việc chọn ra mắt cuốn sách dạy nấu ăn nào vì chúng đi kèm với chi phí cao cho việc in màu.

Ngoài ra, họ cũng phải tính đến số lượng in. Theo Schmidt, đây là một trò chơi đoán mò khủng khiếp mà các nhà xuất bản phải đối mặt. Không ai muốn quay lại nhà in để in thêm cùng một ấn bản chỉ vì lần xuất bản đầu in thiếu một chút.

Lời nhắn gửi độc giả

Schmidt cũng muốn gửi thông điệp tới độc giả Mỹ rằng nếu nhận thấy giá sách đang tăng, thì đó không phải là nhằm “móc túi” người tiêu dùng. Việc duy trì hệ sinh thái xuất bản và trả lương tốt cho những người làm việc trong ngành không phải là điều dễ dàng.

“Khi nhìn giá một cuốn sách là 30 USD , có rất nhiều chi phí trong đó. Không chỉ là chi phí của bản thân cuốn sách, mà còn là tiền công của tác giả, biên tập viên, nhà xuất bản hay cho tiếp thị và quảng cáo. Khi bạn tính toán chi phí, không ai kiếm được nhiều tiền từ một cuốn sách bìa cứng trị giá 30 USD ”, Schmidt nói.