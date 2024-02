Lý giải xu hướng ‘romantasy’ ăn khách toàn cầu

Theo Washington Post, romantasy (lãng mạn giả tưởng) đang là một xu hướng ăn khách với nhiều nhà văn nổi tiếng khắp thế giới như Sarah J. Maas và Rebecca Yarros.

Trong những năm gần đây, không có nhiều tác phẩm văn học có thể thu hút hàng nghìn độc giả ngay khi phát hành. Nhưng hiện tượng đó đã diễn ra vào tháng 11/2023 và một lần nữa vào tháng 1 năm nay, khi người hâm mộ đã xếp hàng bên ngoài các hiệu sách trong giá lạnh và chờ đợi đồng hồ điểm nửa đêm để cầm trên tay một cuốn sách của thể loại romantasy.

Sức hút của "romantasy"

Cuốn Iron Flame của Rebecca Yarros, ra mắt vào ngày 7/11/2023, không chỉ phá kỷ lục về số lượt đặt trước mà còn nhanh chóng đứng đầu danh sách bán chạy nhất trên toàn thế giới. Sau đó là cuốn House of Flame and Shadow của Sarah J. Maas, tập thứ ba trong bộ truyện Crescent City.

Hai tác phẩm romantasy trở thành hiện tượng gần đây. Ảnh: Bloomsbury; Red Tower.

Được phát hành vào ngày 30/1 năm nay, cuốn sách này đã bán được hơn 120.000 bản trong tuần đầu tiên và ngay lập tức lọt vào danh sách ăn khách. Ngoài Yarros, với các tác phẩm nằm trong 5 sách ăn khách, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Maas chính là các tác phẩm của bà, với 4 cuốn tiểu thuyết nằm trong danh sách bán chạy của New York Times và 13 cuốn trong danh sách ăn khách của USA Today.

Romantasy thích nghi với xu hướng hiện đại

Thể loại Romantasy (lãng mạn giả tưởng) rất hấp dẫn, với nhiều lý do khác nhau. Theo nhà nghiên cứu thị trường Circana, Romantasy là một trong những thể loại phát triển nhanh nhất, với doanh số tăng 42% từ năm 2022 đến năm 2023. Chỉ riêng Maas đã bán được 40 triệu bản tác phẩm của bà trên toàn thế giới.

Romantasy là một sự kết hợp giữa “lãng mạn” và “giả tưởng”. Những tác phẩm thuộc thể loại này có tất cả dấu hiệu của không gian giả tưởng, chẳng hạn như hệ thống phép thuật, thần thoại hay cách xây dựng thế giới phong phú với số lượng nhân vật lớn. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn thiên về tình cảm, đặc biệt tình yêu là trung tâm của câu chuyện.

Các tác phẩm được tái bản với thiết kế hiện đại và lãng mạn hơn. Ảnh: Avon.

Cách nhanh nhất để phán đoán xem một tác phẩm có thuộc thể loại này hay không là nhìn vào tiêu đề. Có một danh từ chung, theo sau là hai danh từ liên quan đến các loại vật chất, như A House of Earth and Blood? hay A Song of Blood and Stone. Hoặc độc giả cũng có thể thấy sự kết hợp giữa động từ và các danh từ chỉ sự thảm họa và giận dữ, như Fall of Ruin and Wrath, hay một nhân vật có quyền lực tối cao King of Battle and Blood và Queen of Shadows.

Với nhiều độc giả, Romantasy có thể là một thuật ngữ mới mẻ nhưng trên thực tế, thể loại này đã xuất hiện từ lâu. Trong số những tác phẩm đầu tiên là War for the Oaks của Emma Bull (1987), đã đoạt giải Locus cho tiểu thuyết đầu tay hay nhất. Cuốn sách kể về một ca sĩ nhạc rock trẻ giữa lúc sự nghiệp và chuyện tình cảm đều tan vỡ, cô bất ngờ bị đưa vào một cuộc chiến cổ tích. Trong khoảng thời gian đó, thể loại Romantasy thường xuất hiện dưới các dạng đề mục khác như Urban fantasy, Epic fantasy hay Paranomal.

Với sự phổ biến ngày càng tăng của Romantasy, chẳng hạn như cụm từ #romantasy có khoảng 800 triệu lượt sử dụng trên TikTok thì một số cuốn sách cũng đang bắt đầu đa dạng hình ảnh bìa theo các phong cách hiện đại hơn và đưa thêm yếu tố lãng mạn vào phần hình ảnh. Chẳng hạn như tác phẩm Lord of the Fading Lands, ra mắt lần đầu năm 2007, đã được tái bản với bìa mới hiện đại hơn.

Hay cuốn The Spellshop của Sarah Beth Durst cũng đang ra mắt thêm ấn bản bìa cứng màu tím và hình nền sáng hơn giúp tạo sự ấm cúng cho không gian lãng mạn.

Không chỉ riêng các nhà xuất bản lớn, nhiều nhà xuất bản độc lập cũng có những đầu sách romantasy của riêng họ như cuốn Daughter of No Worlds của Carissa Broadbent hay Trial of the Sun Queen của Nisha J. Tuli.

Trên Intenet và các mạng xã hội, cũng có nhiều không gian cho độc giả có thể đọc những tác phẩm romantasy trực tuyến như StoryGraph và các chủ đề có tên như Fantasyromance, nơi độc giả có thể trao đổi, chia sẻ trải nghiệm và giới thiệu tác phẩm cho nhau.