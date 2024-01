Tiểu thuyết lãng mạn trỗi dậy toàn cầu

Sự đón nhận nồng nhiệt với tiểu thuyết lãng mạn hiện nay gợi nhớ đến cuối những năm 2000 khi bộ truyện "Harry Potter" kết thúc và loạt truyện "Twilight" ra mắt.

Cuốn The Love Hypothesis nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Joseph Eichele.

Bà Amy McKinnon, chủ một hiệu sách tại Avid Reader ở Brisbane, Australia cho biết: “Trong vài năm qua, tiểu thuyết lãng mạn ngày càng hay và trở nên phổ biến tại cửa hàng của chúng tôi. Thậm chí, chúng tôi thấy rất nhiều tác phẩm nổi tiếng".

Đã có nhiều tiếng nói từ giới tác giả, nhà xuất bản và nhà bán sách chia sẻ về điều này.

"Tình yêu mang lại hy vọng"

Theo Hiệp hội nhà văn lãng mạn Mỹ (Romance Writers of America), có hai yếu tố cơ bản tạo nên mọi cuốn tiểu thuyết lãng mạn: câu chuyện lấy tình yêu làm trung tâm và có kết thúc lạc quan, thỏa mãn về mặt cảm xúc.

Lãng mạn có nhiều khía cạnh và thể loại đang bùng nổ hiện nay là lãng mạn đương đại. Theo đó, các câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh thời hiện đại, thay vì các giai đoạn lịch sử trước.

Một số độc giả tìm thấy sự gần gũi với những câu chuyện này, họ có thể tìm đọc các tác phẩm dựa trên những câu nói yêu thích thường ngày với bạn bè, người yêu, … hay những câu chuyện tương tự với cuộc sống hàng ngày của bản thân.

Theo kinh nghiệm của bà McKinnon, hầu hết phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20 và 30 là đối tượng độc giả chính của tiểu thuyết lãng mạn. Họ cũng là người chọn sách hầu hết từ các lời giới thiệu trên mạng xã hội hoặc lời truyền miệng từ bạn bè.

“Tình yêu mang lại hy vọng. Tôi nghĩ mọi người thực sự thích ý tưởng về những cuốn sách đầy hy vọng và lãng mạn”, bà McKinnon nói.

Ali Watts, một nhà biên tập xuất bản tại Penguin Random House, cũng cho biết: “Chúng tôi đã bán tiểu thuyết lãng mạn ngay từ những ngày đầu xuất bản được sách in. Nhưng gần đây, chúng đang đi theo xu hướng. Nhiều độc giả đang tiếp cận thể loại này thông qua mạng xã hội”.

Tiểu thuyết lãng mạn là xu hướng ăn khách trong những năm gần đây. Ảnh: ABC News.

Tại Australia, Mỹ hay rất nhiều quốc gia khác, khi bước vào một hiệu sách, độc giả sẽ tìm thấy một khu vực được bố trí theo khuyến nghị trên mạng xã hội.

Thêm vào đó, bà McKinnon nói rằng khả năng tiếp cận của tiểu thuyết lãng mạn hiện đại cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn to lớn của chúng.

Bà nói: “Không cần tốn nhiều thời gian để đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Đó không phải là một câu chuyện gia đình phức tạp dài 800 trang. Và độc giả vẫn có rất nhiều điều có thể chia sẻ với nhau.Ttôi thấy rất nhiều nhóm cô gái trẻ đến, chia sẻ 'Tôi đã đọc cái này' và nói chuyện với nhau. Họ là một cộng đồng".

Nhu cầu tiểu thuyết lãng mạn tăng mạnh

Tessa Bailey, tác giả có nhiều tiểu thuyết ăn khách trên New York Times như It Happened One Summer và Hook, Line and Sinker, tin rằng thể loại này gần đây đang rất nổi tiếng vì “một thế hệ trẻ hơn đang tìm đến thể loại này và họ thổi bùng lên một làn sóng”.

Tác phẩm mới của Tessa Bailey sắp xuất bản tháng 2 tới. Ảnh: ABC News.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 đã góp phần tạo ra "cơn bão tiểu thuyết lãng mạn" và duy trì sự quan tâm của độc giả đối với thể loại này.

Bà Bailey, sống ở Long Island, New York, bày tỏ: “Trong thời kỳ đại dịch, mọi người muốn tránh khỏi nỗi lo lắng và đau khổ trong cuộc sống. Do đó, họ chìm đắm vào tiểu thuyết lãng mạn và duy trì sự quan tâm với thể loại này ngay cả khi cuộc sống phần lớn đã trở lại bình thường. Tôi cũng nghĩ rằng nhu cầu giải trí và sức ảnh hưởng to lớn của mạng xã hội góp phần tạo nên sức hút của tiểu thuyết lãng mạn như hiện tại”.

Ngoài Tessa Bailey, có nhiều cái tên khác đã trở thành siêu sao của thể loại lãng mạn, như Colleen Hoover, Emily Henry và Ali Hazelwood.

Năm 2022, Colleen Hoover đã có 6 trong số 10 tác phẩm hàng đầu trong danh sách tiểu thuyết bìa mềm bán chạy nhất của New York Times. Sách của bà bán được 8,6 triệu bản in chỉ trong năm 2022, theo NPD BookScan.

Năm nay, Hoover tiếp tục giữ vững ngôi vị tác giả có sách bán chạy nhất ở Mỹ, ngay cả khi không phát hành cuốn sách mới.

Sự trỗi dậy của thể loại lãng mạn giả tưởng

Không chỉ những câu chuyện lãng mạn hiện đại mới lọt vào danh sách bán chạy nhất, thể loại lãng mạn giả tưởng cũng bùng nổ trong những năm gần đây nhờ sự thành công của các tác giả nổi tiếng như Sarah J Maas và gần đây hơn là Rebecca Yarros.

Phần mới của loạt truyện Empyrean thời gian qua cháy hàng. Ảnh: ABC News.

Tập Fourth Wing (loạt truyện Empyrean) của Yarros được phát hành vào tháng 5 năm nay và nhờ sức mạnh của mạng xã hội, cuốn sách đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của New York Times. Phần tiếp theo Iron Flame, được phát hành chỉ sáu tháng sau và một lần nữa đưa loạt truyện này vào danh sách ăn khách.

Hiệu sách Avid Reader đã tổ chức một bữa tiệc phát hành cho cuốn Iron Flame và tác phẩm ngay lập tức cháy hàng. Sự đón nhận nồng nhiệt này gợi nhớ đến cuối những năm 2000 khi bộ truyện Harry Potter kết thúc và loạt truyện Twilight bắt đầu ra mắt.

Đối với bà McKinnon, sức hấp dẫn của thể loại lãng mạn giả tưởng là vì nó là "đưa độc giả hoàn toàn thoát ly đời sống".

Loạt truyện Empyrean, dự kiến có thêm ba phần nữa, có mọi đặc điểm nổi bật của thể loại lãng mạn giả tưởng, các màn vũ lực, kịch tính gay cấn và nhiều cảnh gợi cảm hứng tình dục - được cư dân mạng gọi là "gia vị đậm đà".

Độc giả thoải mái đón nhận hơn

Trên mạng xã hội ngày nay, việc đánh giá mức độ hấp dẫn, đặc biệt là các phân cảnh tình cảm, tình dục của một cuốn tiểu thuyết rất phổ biến. Người đọc có thể xếp hạng cuốn sách, phân tích hay bày tỏ cảm xúc phấn khích khi hai đối thủ cuối cùng trở thành người yêu.

Bà McKinnon nói: “Dù tiểu thuyết lãng mạn thường bị coi là chỉ dành cho phụ nữ nhưng đây là thể loại phát triển nhanh nhất ở hiện tại. Đây là sự tái khẳng định vị trí của phụ nữ đối với tình dục và phụ nữ cũng không hề xấu hổ về điều đó”.

Tác giả Tessa Bailey thì cho hay: "Một số người sẽ không bao giờ thay đổi nhận thức của họ về tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng những cuốn tiểu thuyết này cũng mang lại sức mạnh, chúng nuôi dưỡng sự đồng cảm, giúp độc giả thoát ly thực tế và giúp họ nhận ra điểm mạnh của chính mình”.