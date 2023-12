Giới làm sách hồi hộp trước thềm Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia

Giới làm sách trông đợi đến Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 năm 2023, sẽ được tổ chức vào 20h ngày 29/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu đã đi đến chặng cuối. Ban tổ chức đã gửi thư mời tới các đơn vị xuất bản, đội ngũ tác giả. Tuy chưa biết đơn vị mình có giải thưởng hay đoạt giải gì, giới xuất bản đều hồi hộp đợi kết quả giải.

Trước thềm lễ trao giải, đại diện đội ngũ làm sách bày tỏ niềm vui, khoe thư mời đến tham dự lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia.

Bà Trần Hoài Phương (phải) tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Omega Plus đã có nhiều năm đồng hành với Giải thưởng Sách Quốc gia. Ở những mùa giải trước đây sách của Omega Plus từng nhận được giải thưởng, gồm cả giải A, B, C. Bà Trần Hoài Phương - Giám đốc Omega Plus - cho biết việc đơn vị của bà nhận được 4 thư mời đến Lễ trao giải lần này không phải điều bất ngờ, hoàn toàn mới mẻ. Dẫu vậy, đội ngũ Omega Plus vẫn rất vui mừng và mong đợi lễ trao giải, niềm vui vẫn trọn vẹn "hệt như lần đầu tiên".

Bà Trần Hoài Phương nhận định nhiều tác phẩm của Omega Plus đã được độc giả đón nhận và đánh giá cao, nhưng Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ như một sự công nhận chính danh dành cho cả đội ngũ, những người làm sách đã đặt trọn tâm huyết vào sản phẩm. Đây là một niềm tự hào về mặt công việc.

Trên mạng xã hội, bà Vũ Yến - đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM - đăng tải hình giấy mời tới lễ trao giải. Bà Yến chia sẻ với Tri thức - ZNews: "Thật vinh dự và vui mừng khi nhận được thư mời chính thức tham dự lễ trao giải thưởng sách quốc gia năm 2023 vì đây là một giải thưởng thường niên rất uy tín, danh giá cho giới làm sách. Không chỉ năm nay mà hàng năm chúng tôi rất trông đợi vào giải thưởng này, hy vọng các tác phẩm do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM xuất bản sẽ được vinh danh. Chúng tôi hiểu đây là một ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong công tác xuất bản".

Ngoài ra, rất nhiều đại diện các đơn vị, cá nhân khác cũng đăng tải thư mời, trông đợi đến lễ trao giải.

Việc nhận giấy mời dự lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia 2023 là một niềm vui cho người làm xuất bản dịp cuối năm. Ảnh: Hoài Phương Trần.

Các đơn vị đều kỳ vọng vào Giải thưởng, có kế hoạch đẩy mạnh quảng bá tác phẩm đoạt giải đến đông đảo độc giả hơn nữa.

Bà Vũ Yến cho biết: "Hàng năm nhà xuất bản chúng tôi đều gửi những tác phẩm chất lượng, công phu, giá trị nhất để tham gia giải thưởng. Với các tác phẩm đoạt giải chúng tôi sẽ có những chiến lược đẩy mạnh truyền thông hơn để nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng".

Bà Trần Hoài Phương cũng chia sẻ, những tác phẩm của Omega Plus đoạt giải trước đây đều được đơn vị đẩy mạnh quảng bá, truyền thông. Một số sách khi tái bản sẽ được in kèm huy hiệu Giải thưởng Sách Quốc gia, hoặc làm bìa áo ấn bản đặc biệt.