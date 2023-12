Tiểu thuyết lịch sử hay nhất năm 2023

Cuốn The Fraud của Zadie Smith viết về một phiên tòa xét xử quyền thừa kế dài và kỳ lạ đã làm say mê nước Anh trong khoảng cuối thế kỷ 19. Dựa trên một số sự kiện lịch sử có thật, The Fraud là một cuốn tiểu thuyết kịch tính, bí ẩn và dấy lên nhiều tranh luận về tính trung thực và lòng trung thành với giai cấp trong xã hội cũ. Ảnh: Amazon.