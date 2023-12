Cuốn sách gối đầu giường của CEO

"CEO và tầm nhìn chiến lược" mang đến giải pháp cho chiến lược tổng thể bao trùm tất cả khía cạnh trong doanh nghiệp.

Vì vậy, ấn phẩm xứng đáng là sách gối đầu giường của các CEO, nhà quản lý cấp cao, người muốn khởi nghiệp…

CEO và tầm nhìn chiến lược do Alpha Books vừa phát hành, nằm trong series HBR for CEOs. HBR là ấn phẩm định kỳ về quản lý kinh doanh do NXB Harvard thuộc Đại học Harvard (Mỹ) phát hành.

Với 12 bài viết của các tác giả kỳ cựu, sách cung cấp cho độc giả các giải pháp cho chiến lược tổng thể bao trùm mọi khía cạnh trong doanh nghiệp.

Cụ thể là: Định hướng môi trường kinh doanh đang thay đổi và tùy chỉnh chiến lược của công ty cho phù hợp với thị trường; Nâng cao nhận thức về kỹ năng mềm và chiến lược để lãnh đạo; Áp dụng tư duy của người sáng lập và xây dựng các dịch vụ mới, thâm nhập thị trường mới và tạo ra các giải pháp đổi mới; Quản lý và xây dựng mối quan hệ với hội đồng quản trị và các cổ đông; Chiến lược thu hút, giữ chân và quản trị nhân tài.

Các bài viết trong sách có tiêu đề ngắn gọn nhưng đủ ý và có sức gợi lớn đi cùng sự phân tích, dẫn chứng đầy đủ, chi tiết thông qua những case-study nổi tiếng. Đó là: Quản lý danh mục đổi mới, Dẫn dắt sự thay đổi, Lãnh đạo là một cuộc trò chuyện, Bí mật để thực thi chiến lược thành công, Nhà lãnh đạo tập trung, Quản lý rủi ro: Một khuôn khổ mới, Phát hiện tài năng thế kỷ 21, Các CEO có thể phối hợp với một Ban quản trị tích cực như thế nào?...

Trên thực tế, các công ty kết hợp chuẩn xác quy trình hoạch định chiến lược với thị trường cạnh tranh của họ sẽ thành công hơn những doanh nghiệp còn lại. Nhưng có quá nhiều công ty sử dụng những cách tiếp cận chỉ phù hợp với những môi trường có thể dự đoán - ngay cả trong môi trường có tính biến động cao.

“Trong những trường hợp này, các nhà điều hành cần một chiến lược để hoạch định chiến lược. Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ để họ lựa chọn chiến lược phù hợp, bắt đầu với hai câu hỏi: Thị trường của bạn khó dự đoán đến mức nào? Khả năng thay đổi môi trường đó của bạn hoặc những người khác lớn đến đâu?”, ba tác giả Martin Reeves, Claire Love và Philipp Tillmanns (Đức) đặt vấn đề.

Các câu trả lời cho hai câu hỏi trên đặt ra nền tảng cho 4 phong cách chiến lược lớn, mỗi phong cách phù hợp với một môi trường riêng biệt. “Một trong những bước đi chiến lược khôn ngoan nhất của Facebook là cho phép các nhà phát triển bên ngoài gia nhập nền tảng mạng xã hội của mình”, nhóm tác giả dẫn chứng.

Trong khi đó, hai tác giả khác nhận định: “Khả năng tồn tại qua nhiều năm của một công ty phụ thuộc vào khả năng đổi mới của nó”.

Bàn về Tái tạo mô hình kinh doanh, nội dung cuốn sách cho hay khi Apple ra mắt iPod, hãng đã làm một động thái khôn ngoan hơn nhiều so với việc đem công nghệ tiên tiến vào một thiết kế hợp thời. Họ tích hợp một công nghệ tiên tiến vào một mô hình kinh doanh tuyệt vời. Kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ, mô hình này mang lại sự thuận tiện mang tính cách mạng cho người tiêu dùng và đem về lợi nhuận kỷ lục cho Apple.

Các mô hình kinh doanh tuyệt vời có thể tái định hình các ngành công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng ngoạn mục. Tuy nhiên, nhiều công ty cảm thấy khó có thể đổi mới mô hình kinh doanh. Các nhà quản lý không hiểu rõ về mô hình hiện tại để biết khi nào cần thay đổi - hoặc thay đổi như thế nào.

Theo nhóm tác giả Mark Johnson (Chủ tịch công ty Mỹ Innosight), Clayton Christensen (Giáo sư của Trường Quản trị kinh doanh thuộc Trường Kinh doanh Harvard) và Henning Kagermann (cựu CEO của tập đoàn Đức SAP AG), để xác định xem công ty của mình có nên thay đổi mô hình kinh doanh hay không, hãy thực hiện các bước sau:

- Xác định những điểm giúp mô hình hiện tại thành công. Ví dụ, nó giải quyết nhu cầu gì của khách hàng? Nó giúp công ty kiếm tiền bằng cách nào?

- Theo dõi các tín hiệu cho thấy mô hình cần thay đổi, chẳng hạn những đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện.

- Quyết định xem việc tái tạo mô hình kinh doanh có đáng giá hay không. Câu trả lời là chỉ khi nào mô hình mới thay đổi ngành hoặc thị trường.

Trong khi đó, các tác giả khác đưa ra nhiều thực tế đáng để các CEO suy ngẫm. Ví dụ, phương pháp ra lệnh và kiểm soát trong quản lý những năm gần đây ngày càng trở nên kém khả thi; các nhà lãnh đạo thông minh ngày nay tương tác với nhân viên theo cách giống như một cuộc trò chuyện hơn là thực hiện một loạt mệnh lệnh từ cấp trên; khi tinh thần hòa nhập được giữ vững, những nhân viên gắn kết có thể đảm nhận nhiều vai trò mới quan trọng, tự tạo nội dung và đóng vai trò là đại sứ thương hiệu, nhà lãnh đạo tư tưởng và người kể chuyện…

Đọc 12 bài viết xuất sắc được tổng hợp trong tác phẩm này, độc giả sẽ tìm thấy những kiến thức sâu rộng về chiến lược, đổi mới, lãnh đạo, và quản lý tổ chức - những yếu tố quyết định sự thành công trong thế giới kinh doanh.