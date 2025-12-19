Đọc gì để không lạc hậu giữa thời đại AI?

|
Hai cuốn AI tạo sinh: 100+ ứng dụng thay đổi xã hội - kinh doanh và Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI cung cấp kiến thức nền và bài học thực tiễn để ứng dụng AI hiệu quả trong công việc. Từ ví dụ như ChatGPT, DALL·E đến kinh nghiệm triển khai AI trong doanh nghiệp, sách giúp người đọc tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và xây dựng chiến lược thích ứng trong kỷ nguyên công nghệ.
Cuốn AI và Con người của GS Hồ Tú Bảo đi sâu vào bản chất trí tuệ, tư duy và giá trị nhân văn trong kỷ nguyên số. Tác phẩm đặt ra câu hỏi làm sao để công nghệ phục vụ con người, chứ không thay thế con người trong xã hội tương lai. Với lối viết mạch lạc, sách giúp độc giả suy ngẫm sâu hơn về vai trò của loài người trong thế giới thông minh.
Bá chủ AI tái hiện hành trình phát triển của trí tuệ nhân tạo từ AlphaGo đến ChatGPT, qua cuộc đua giữa các ông lớn như Google, Microsoft, OpenAI. Bên cạnh những thành tựu, sách cũng bóc tách các mâu thuẫn đạo đức và tham vọng quyền lực toàn cầu. Đây là bức tranh toàn cảnh về cuộc chạy đua công nghệ quyết liệt định hình tương lai nhân loại.
Mặt trái của AI là nghiên cứu cảnh báo về quyền lực thao túng của trí tuệ nhân tạo, nhất là các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Sách phân tích cách công nghệ có thể bị biến thành công cụ thao túng tâm lý, truyền thông và hành vi xã hội ở quy mô lớn. Qua từng chương sách, người đọc nhận diện được những rủi ro tiềm ẩn khi AI vượt khỏi kiểm soát đạo đức.
Hai cuốn sách Sử dụng hiệu quả DeepSeek và DeepSeek - Hướng dẫn sử dụng toàn diện cung cấp hơn 30 tình huống thực tế, 100+ mẫu lệnh giúp người dùng tối ưu hóa công việc. Từ xử lý dữ liệu, viết email đến sáng tạo nội dung, sách hướng dẫn ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực. Đây là tài liệu thực hành hữu ích cho người làm văn phòng, sáng tạo nội dung và quản lý trong kỷ nguyên số.
Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh chuyển đổi tự trị là lời mời gọi kiến tạo một tương lai nhân bản hơn giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Sách giúp độc giả từ lãnh đạo đến người mới vào nghề tìm thấy hướng đi phù hợp khi công nghệ ngày càng tác động sâu đến doanh nghiệp và đời sống. Tác phẩm nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi lấy con người làm trung tâm trong mọi sáng kiến công nghệ.
Các công nghệ mới nổi dành cho chuyên gia kinh doanh là hướng dẫn phi kỹ thuật giúp quản lý, chiến lược gia hiểu và điều hành các công nghệ đột phá như AI, blockchain, AR/VR. Sách trình bày dễ hiểu, bài bản và giàu tính ứng dụng trong thời kỳ chuyển đổi số. Đây là tài liệu thiết yếu cho những ai muốn dẫn dắt doanh nghiệp thay vì bị công nghệ dẫn dắt.
Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với chuyển đổi tổ chức đi sâu phân tích cách AI định hình lại bộ máy doanh nghiệp, từ nhân sự đến marketing, tài chính và khởi nghiệp. Tác phẩm phù hợp với nhà quản trị, chuyên gia và sinh viên cần hiểu mối quan hệ giữa con người, quy trình và công nghệ. Sách cung cấp nền tảng chiến lược giúp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh và thích nghi với đổi mới.
Kết nối thông minh: AI, IoT và 5G là tài liệu chuyên sâu về sự hội tụ của ba công nghệ nền tảng định hình xã hội số. Qua các chủ đề như thành phố thông minh, giao thông, nông nghiệp hay y tế, sách giúp hình dung tương lai của hệ thống vận hành hiệu quả và tự động hóa. Đây là nguồn tư liệu quan trọng cho nhà hoạch định chính sách và chuyên gia công nghệ tại các tổ chức lớn.
