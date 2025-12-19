Đọc gì để không lạc hậu giữa thời đại AI?

Cuốn AI và Con người của GS Hồ Tú Bảo đi sâu vào bản chất trí tuệ, tư duy và giá trị nhân văn trong kỷ nguyên số. Tác phẩm đặt ra câu hỏi làm sao để công nghệ phục vụ con người, chứ không thay thế con người trong xã hội tương lai. Với lối viết mạch lạc, sách giúp độc giả suy ngẫm sâu hơn về vai trò của loài người trong thế giới thông minh.