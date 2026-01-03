Ba tác phẩm sẽ định hình tương lai manga

Những bộ truyện ăn khách của nhà Shonen Jump từng có vai trò định hình thế giới manga. Screen Rant đang dõi theo bộ ba tác phẩm lớn mới của tạp chí này và sức hút của chúng với độc giả.

Ảnh: Screen Rant.

Tạp chí Weekly Shonen Jump lâu nay luôn là một thương hiệu thống trị trong thế giới manga Nhật Bản với lịch sử lừng lẫy nhiều tác phẩm, câu chuyện và nhân vật đã trở nên bùng nổ.

Đặc biệt, tạp chí này đã sản sinh ra nhiều bộ ba “ông lớn” mang tính biểu tượng, góp phần thu hút độc giả với thế giới manga.

Tìm ra thế hệ “bộ ba” manga mới

Mặc dù thuật ngữ "bộ ba" có phần lặp lại và tương đối mất đi ý nghĩa trong thời gian gần đây khi nhiều tác phẩm có sức nóng tương tự nhau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những làn sóng manga thành công liên tiếp theo sau những "bộ ba" nổi tiếng nhất. Sau bộ ba biểu tượng One Piece, Naruto và Bleach, những tác phẩm cho thấy sức sống bền bỉ đáng kể giữa sự cạnh tranh khốc liệt, rồi đến bộ ba gây nhiều ấn tượng My Hero Academia, Black Clover và Demon Slayer, hay bộ ba mang sắc màu u tối hơn đã chiếm lĩnh thời điểm chuyển giao thập kỷ là Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen và Hell's Paradise.

Giờ đây, Screen Rant hướng đến bộ ba thế hệ mới Ichi the Witch, Shinobi Undercover và Kagurabachi.

Kagurabachi có sức hút lớn trên không gian mạng. Ảnh: CBR.

Trước hết, chúng được xếp vào bộ ba vì đều nhận được những lời khen ngợi ấn tượng, được in dài kỳ và có hàng chục đến hàng trăm triệu bản in được bán ra. Cả Ichi the Witch và Kagurabachi đều nhận được sự tán dương của tác giả Kohei Horikoshi, người sáng tạo ra My Hero Academia, trong đó Ichi the Witch được ca ngợi là đại diện cho tương lai của Shonen Jump.

Trong khi đó, Shinobi Undercover vẫn giữ vững vị trí trong lòng độc giả Nhật Bản phần lớn nhờ sự kết hợp gần gũi giữa cuộc sống học đường và những trận cận chiến ninja gay cấn. Có thể dễ dàng so sánh loạt truyện này với Naruto, tuy nhiên bối cảnh sống động kết hợp với biểu cảm của các chiến binh nổi bật trong từng khung hình là rất ngoạn mục.

Do vậy, dù việc gọi tên chúng là "bộ ba thế hệ mới" có vẻ hơi vội vàng, có một chỉ báo mạnh mẽ khác đang hướng về ba tác phẩm này: Đó là vị trí của chúng trong mục lục của tạp chí Shonen Jump. Chỉ báo này là sự giao thoa giữa nhu cầu từ độc giả tại thị trường nội địa Nhật Bản và sự ủng hộ của ban biên tập đối với một bộ truyện cụ thể. Các bộ truyện có độ dài giới hạn như Jujutsu Kaisen hay những bộ truyện dài kỳ như One Piece, cùng nhiều đầu truyện ngắn thường được đánh giá khác nhau.

Việc theo dõi mục lục của Shonen Jump đã cho thấy nhiều điều thú vị như Ichi the Witch hiếm khi tụt xuống dưới vị trí thứ năm và thường chỉ xếp sau One Piece. Shinobi Undercover luôn nằm trong top 10 cùng với những bộ truyện dài kỳ như Witch Watch, Blue Box và Sakamoto Days, trung bình ở vị trí 7-8.

Kagurabachi, mặc dù xếp hạng thấp hơn gần đây, nhưng lại có lượng độc giả trực tuyến và doanh số bán hàng khổng lồ.

Tương lai chuyển thể manga thành anime?

Với các manga thuộc nhà Shonen Jump, người hâm mộ hiểu rằng chắc chắn chúng sẽ được chuyển thể thành anime. Điều này ngày càng rõ ràng vì ngay cả những bộ truyện đã im ắng lâu như Psyren cũng được thông báo sẽ chuyển thể.

Shonen Jump là một trong những thương hiệu truyện tranh thành công nhất của Nhật Bản, trực thuộc nhà xuất bản Shueisha. Ra mắt năm 1968, Shonen Jump là nơi ra đời của nhiều loạt phim hoạt hình và truyện tranh được yêu thích và nổi tiếng khắp thế giới, chẳng hạn như One Piece, Dragon Ball và Naruto. Shonen Jump đã mở rộng hoạt động sang nhiều hình thức, từ manga sang anime, phim điện ảnh, trò chơi điện tử và hàng hóa gắn với thế giới manga.

Tuy nhiên, câu hỏi giờ đây là lúc nào? Mặc dù đã có thông tin từ nhà xuất bản Toyo Keizai về việc CyGamesPictures chuyển thể Kagurabachi, đã một năm trôi qua và công chúng vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Ichi the Witch dường như chắc chắn cũng sẽ được chuyển thể nhờ sức hút lớn của nó. Shinobi Undercover thì vẫn còn một chút lo ngại khi câu chuyện này không tạo được sức hút ổn định với người hâm mộ quốc tế.

Tuy nhiên, xét đến vị trí nổi bật của tác phẩm này trong Shonen Jump, cơ hội chuyển thể anime chắc chắn sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng. Trước đó, bản chuyển thể The Elusive Samurai, một tác phẩm manga không mấy thành công nhưng lại được trợ lực từ anime, là một ví dụ điển hình.