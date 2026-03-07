Những 'con đường thi ca' đặc biệt trên thế giới

Chernaik chia sẻ những tiêu chí chọn lựa: độ dài ngắn, vừa khớp để in trên không gian thường dành cho quảng cáo; đủ gần gũi và lay động - không quá khó hiểu, hàn lâm; và ít nhất phải có 2-3 tác giả còn sống. Những bài thơ được chọn lập tức được giới thi sĩ lẫn hành khách yêu mến. Nhà thơ người Ireland Seamus Heaney đã có thơ được chọn trong dự án này trước cả khi ông nhận giải Nobel năm 1995. Ông viết thư cảm ơn Chernaik đã mang "cuộc đời thi ca đáng sống tới nhiều người". Ảnh: NYT.