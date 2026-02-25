Ngày Thơ 2026 đi tìm 'phẩm giá của thi ca'

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh. Một trong các hoạt động đặc sắc của Ngày Thơ là đưa các nhà thơ thâm nhập đời sống địa phương, xuống hầm mỏ sáng tác, nói chuyện thơ ca.

Ngày Thơ Việt Nam năm 2026 có chủ đề Trước biển lớn, tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào Rằm tháng Giêng. Một điểm nhấn thú vị của Ngày Thơ được quan tâm là hoạt động thực địa, sáng tác trực tiếp trong hầm mỏ của các nhà thơ.

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết đây là hoạt động đáng chú của Ngày Thơ Việt Nam năm nay. Dù việc xuống hầm mỏ không phải công việc đơn giản, ông xung phong theo đoàn, với ý tưởng sẽ "tìm thấy ánh sáng trong nơi hầm mỏ".

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - thông tin với báo chí về hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam 2026. Ảnh: Thúy Hạnh.

Theo đó, vào chiều Ngày Thơ Việt Nam diễn ra vào 3/3, sẽ có các đoàn nhà thơ đi xuống các hầm mỏ, quan sát sinh hoạt của người lao động tại đây và trực tiếp sáng tác, trình diễn thơ. Một số đoàn nhà thơ khác sẽ đi xuống các nhà máy, các đơn vị bộ đội để nói chuyện thi ca, đọc thơ cho công chúng.

Một điểm nhấn được kỳ vọng khác về Ngày Thơ Việt Nam năm nay là Tọa đàm Phẩm giá thơ ca - chủ trì bởi nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí về tọa đàm, ông Nguyễn Bình Phương cho biết tọa đàm lấy tên là Phẩm giá của thơ ca, bởi nội dung bàn luận sẽ nhắc tới những vấn đề bức thiết với thơ ca hiện nay, ví dụ "bảo quản", bảo vệ thơ ca thế nào trước tác động của AI và mạng xã hội. Bản lĩnh, nhân cách nhà thơ, những giá trị thơ ca đích thực sẽ được thảo luận trực tiếp tại diễn đàn này.

Ông Nguyễn Bình Phương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - chủ trì tọa đàm Phẩm giá của thơ ca. Ảnh: Thúy Hạnh.

"Chúng ta có chấp nhận sự tham gia của trí tuệ nhân tạo vào thơ ca không? Thuật toán can thiệp thì giúp ích hay gây hại gì? Trên mạng xã hội, có những nhà văn nhà thơ phát biểu về nhân cách của nhau, liệu điều đó có lợi hay hại gì tới thơ ca? Thơ ca có dám khước từ tự mình trở thành hàng hóa, một công cụ giải trí nhạt nhẽo, hay trở thành đúng như chính nó là sự kết tinh trong tâm hồn con người?", ông Nguyễn Bình Phương nói.

Tọa đàm Phẩm giá của thơ ca diễn ra buổi sáng 3/3. Buổi chiều, các nhà thơ sẽ đi thực tế, giao lưu, đọc thơ. Buổi tối, đêm thơ Trước biển lớn sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Đêm thơ gồm các bài thơ về biển của các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ. Công chúng được nghe và thưởng thức các tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa,... Người dân cũng được lắng nghe các nhà thơ đọc thơ, thưởng thức một số bài thơ được phổ nhạc.

Bên cạnh tiết mục mở màn ngâm bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo truyền thống, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc cũng được các nghệ sĩ tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

Ngày Thơ năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhà thơ Mỹ Bruce Weigl, ông là một trong hai cựu chiến binh Mỹ được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 vì sự đóng góp tích cực quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới.

Trong không gian mở của Ngày Thơ năm nay, 50 câu thơ về biển sẽ được trưng bày. Các câu thơ này được trình bày trên cánh buồm thơ, do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thiết kế. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành tập thơ Trước biển lớn, lấy theo chủ đề Ngày Thơ với những bài thơ trọn vẹn có 50 câu thơ được lựa chọn.

Thời gian và địa điểm diễn ra Ngày Thơ Việt Nam: 8h30 ngày 3/3: Tọa đàm Phẩm giá của thơ ca: Khách sạn Grand Hạ Long, số 138, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. 14h ngày 3/3: Các nhà thơ đi thực tế, giao lưu với độc giả. 20h ngày 3/3: Đêm thơ Trước biển lớn: Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.