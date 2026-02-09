Món quà Tết nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Bộ "Tổng tập truyện cổ tích Andersen" - được dịch từ nguyên tác Đan Mạch - phiên bản gốc hiện được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch là một món quà ý nghĩa vào dịp Tết cho trẻ em.

Sách Chú lính thiếc dũng cảm trong Tổng tập truyện cổ tích Andersen do TIMES phát hành. Ảnh: TIMES.

Mỗi dịp năm mới Tết đến, Xuân về, khi những cành đào, cành mai khoe sắc và không khí sum vầy lan tỏa trong từng mái nhà, câu chuyện chọn quà Tết cho trẻ em lại được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Ngoài bánh kẹo, quần áo mới hay những món đồ chơi rực rỡ, ngày càng có nhiều gia đình tìm đến những món quà tinh thần - những giá trị có thể theo trẻ em lâu dài, bền bỉ cùng năm tháng. Trong xu hướng đó, bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen được xem là một lựa chọn ý nghĩa cho dịp Tết.

Sách Bộ quần áo mới của Hoàng đế trong Tổng tập truyện cổ tích Andersen. Ảnh: TIMES.

Ấn bản kỷ niệm dịp 200 năm ngày sinh đại văn hào

Bộ sách được xuất bản như một ấn bản kỷ niệm quý hiếm nhân dịp 200 năm ngày sinh đại văn hào Hans Christian Andersen, được dịch từ nguyên tác Đan Mạch - phiên bản gốc hiện được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch. Đây không đơn thuần là một tuyển tập truyện cổ tích quen thuộc, mà là một công trình xuất bản được đầu tư nghiêm túc, nhằm đưa những giá trị nguyên bản và trọn vẹn nhất của truyện cổ Andersen đến với độc giả Việt Nam, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen gồm 8 cuốn, hiện đã phát hành 4 cuốn in màu: Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Bộ quần áo mới của hoàng đế và Chú lính thiếc dũng cảm. Mỗi cuốn có dung lượng khoảng 300 trang, tập hợp khoảng 20 truyện cổ tích đặc sắc của Andersen. Điểm đáng chú ý là các câu chuyện trong bộ sách không bị rút gọn hay biên soạn lại theo dạng tóm lược, mà được kể đầy đủ, chi tiết và trọn vẹn, giữ nguyên tinh thần và chiều sâu nguyên tác - điều hiếm thấy ở nhiều ấn bản truyện cổ tích dành cho thiếu nhi hiện nay.

Một trong những yếu tố làm nên giá trị nổi bật của bộ sách chính là phần minh họa. Gần 100 bức tranh màu do họa sĩ Hùng Lượng thực hiện đã góp phần tạo nên diện mạo mỹ thuật đặc sắc cho bộ tổng tập. Hùng Lượng là họa sĩ gốc Hoa đầu tiên từng lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Andersen quốc tế - giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực văn học thiếu nhi. Những bức tranh của ông mang vẻ đẹp vừa thanh nhã, vừa huyền ảo, giàu sức gợi, giúp thế giới cổ tích của Andersen hiện lên sinh động, cuốn hút và đầy chất thơ.

Sách Cô bé bán diêm trong Tổng tập truyện cổ tích Andersen. Ảnh: TIMES.

Vầng Mặt trời của văn học thiếu nhi thế giới

Hans Christian Andersen (1805-1875) được mệnh danh là “Vầng mặt trời của văn học thiếu nhi thế giới”. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense (Đan Mạch), cha là thợ đóng giày, mẹ làm nghề giặt thuê, tuổi thơ của Andersen gắn liền với nhiều thiếu thốn và thử thách. Năm 14 tuổi, ông rời quê lên Copenhagen với ước mơ trở thành nghệ sĩ biểu diễn, nhưng liên tiếp thất bại. Chỉ đến khi dấn thân vào con đường học tập và sáng tác văn chương, Andersen mới dần tìm thấy tiếng nói của riêng mình.

Chính những trải nghiệm đời sống phong phú, những va vấp và chiêm nghiệm sâu sắc về thân phận con người đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng thế giới truyện cổ tích của Andersen. Những câu chuyện tưởng chừng giản dị, viết cho trẻ em, lại chứa đựng những tầng ý nghĩa sâu xa về lòng nhân ái, sự hy sinh, nỗi cô đơn, khát vọng được yêu thương và khát vọng sống tử tế.

Sách Nàng tiên cá trong Tổng tập truyện cổ tích Andersen. Ảnh: TIMES.

Điều đặc biệt ở truyện cổ Andersen là khả năng đồng hành cùng con người qua nhiều giai đoạn cuộc đời. Trẻ em có thể yêu thích các câu chuyện bởi cốt truyện hấp dẫn, nhân vật sinh động; người lớn lại tìm thấy trong đó những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Chính Andersen từng chia sẻ rằng có những truyện ông viết cho trẻ em, nhưng chỉ khi trưởng thành, con người mới thực sự thấu hiểu trọn vẹn thông điệp mà ông gửi gắm.

Lấy ví dụ Bộ quần áo mới của hoàng đế, với trẻ nhỏ, đó là một câu chuyện hài hước về vị hoàng đế ngốc nghếch, bị lừa mà không hay biết. Nhưng với người lớn, đằng sau tiếng cười là lời cảnh tỉnh sâu cay về thói a dua, sự giả dối và dũng khí nói lên sự thật. Hay Nàng tiên cá, câu chuyện khiến trẻ em say mê bởi thế giới đại dương huyền ảo, nhưng lại để lại trong lòng người trưởng thành những suy tư về tình yêu, sự hy sinh và khát vọng được là chính mình.

Bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen không chỉ là món quà dành riêng cho trẻ em, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình. Trong những ngày giáp Tết, khi nhịp sống chậm lại, cha mẹ có thể cùng con đọc sách, kể chuyện, trò chuyện về những điều hay, điều thiện được gợi mở từ mỗi trang truyện. Những khoảnh khắc ấy, giản dị nhưng bền lâu, sẽ trở thành ký ức đẹp trong hành trình trưởng thành của trẻ.