Ngày thơ TP.HCM 2026 tôn vinh ‘Tiếng gọi đô thị mới’ sau sáp nhập

Cùng hoạt động Ngày thơ của cả nước, Ngày thơ TP.HCM năm 2026 diễn ra với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”.

Ngày thơ Việt Nam 2026 do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức là một trong những lễ hội văn hóa thường niên nổi bật tại TP.HCM. Sự kiện lấy chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác và 40 năm đất nước đổi mới.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nói thêm: “Ngày thơ 2026 là ngày thơ đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập. Chủ đề ‘Tiếng gọi đô thị mới’ được lựa chọn để nhấn mạnh vai trò quan trọng của thơ ca và đời sống tinh thần trên hành trình phát triển của đất nước”. Theo bà Bích Ngân, sự kiện đẩy mạnh các hoạt động triển lãm với mong muốn có thể đưa thơ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân hy vọng Ngày thơ Việt Nam 2026 sẽ đưa thơ ca đến gần hơn với công chúng. Ảnh: Khánh Linh.

Ngày thơ tại TP.HCM diễn ra trong 3 ngày 27-28/2 và 1/3 (11-13 tháng giêng Bính Ngọ) tại khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa với nhiều hoạt động giao lưu giữa người làm thơ và người yêu thơ.

Không gian triển lãm Đường thơ giới thiệu 12 bài thơ của 12 tác giả tiêu biểu như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM, cho biết: “Mỗi bài thơ đều mang màu sắc riêng, giúp vẽ nên bức tranh rực rỡ của 40 năm đổi mới đất nước”.

Ngày 27/2, tọa đàm “Đô thị thi ca” diễn ra với nội dung về đặc trưng thơ TP.HCM, kiến nghị các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 350 khuyến khích phát triển văn học.

Ngày thơ Việt Nam 2026 diễn ra trong bối cảnh văn học Việt Nam hội nhập quốc tế. Ảnh: V.T.

Triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” bắt đầu từ sáng 28/2, giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… và giao lưu với các dịch giả.

Từ chiều 28/2 đến hết ngày 1/3, chương trình Hội trại thơ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, tạo điều kiện giao lưu giữa các câu lạc bộ và trao giải cho các trại thơ ấn tượng.

Sáng 1/3, chương trình thơ nhạc “Tiếng gọi đô thị mới” diễn ra với hoạt động trình diễn các tác phẩm thơ và nhạc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường…

Trong khuôn khổ Ngày thơ 2026, Hội Nhà văn TP.HCM phát động cuộc thi sáng tác thơ “Tiếng gọi đô thị mới” với chủ đề phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng, giải nhất trị giá 20 triệu đồng.