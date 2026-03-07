Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội

Ông N.V.S (SN 1960) được xác định là tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội) khiến 3 người bị thương. Theo kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ông S. vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở.

Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa.

Như đã đưa tin, khoảng 18h45 cùng ngày, ôtô con mang biển kiểm soát 30A-536.98 do ông N.V.S (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) điều khiển di chuyển theo hướng từ đường Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước tòa nhà B10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ va chạm với một taxi đang di chuyển trên đường.

Ông N.V.S (SN 1960) được xác định là tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội) khiến 3 người bị thương có kết quả nồng độ cồn vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở.

Sau cú va chạm ban đầu, chiếc ôtô tiếp tục lao nhanh ra đường Nguyễn Chánh và va chạm với 3 xe máy và 4 ôtô, khiến 3 người lái xe máy bị thương, có nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều ôtô và xe máy bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ông N.V.S - tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn và phát hiện người này vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Sau đó, ông S. được đưa đến bệnh viện để tiếp tục kiểm tra chất ma túy.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã có mặt để bảo vệ hiện trường, rà soát, truy vết camera, thu thập bằng chứng và làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.