Ôtô con tông liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người bị thương

  • Thứ sáu, 30/1/2026 16:51 (GMT+7)
Ôtô biển số 29A-401.XX chạy trên phố Lê Trọng Tấn đâm liên tiếp vào hai ôtô và 4 xe máy, khiến 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 12h39 ngày 30/1, trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người bị thương.

Thời điểm trên, ôtô mang biển kiểm soát 29A-401.XX (chưa xác định tài xế cầm lái) đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào hai ôtô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

“Tài xế ôtô biển kiểm soát 29A-401.XX hiện chưa làm việc với cơ quan chức năng”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 3 tuần, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong. Theo đó, lúc 5h45 ngày 10/1, ôtô 5 chỗ do bà Phan Thị Th. (SN 1960, ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm lái, đi trên cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng, chiều từ phố Phương Mai hướng Nguyễn An Ninh.

Khi tới cột đèn ĐT7/11, ôtô của bà Th. va chạm với xe máy do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đi cùng chiều phía trước.

Sau đó, ôtô tiếp tục đâm vào hai ôtô khác đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu do bà Th. buồn ngủ đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn.

Minh Tuệ/VTC News

