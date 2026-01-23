Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải tông sập cổng chào, hai người tử vong

  • Thứ sáu, 23/1/2026 18:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xe tải chở theo một xe múc khi lưu thông đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc, xã La Êê, TP. Đà Nẵng làm sập cổng. Lúc này, xe múc ở phía trên đè lên cabin xe tải, hai người trên xe tử vong

Ngày 23/1, lãnh đạo xã La Êê, TP Đà Nẵng cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, lúc 9h20 cùng ngày, tài xế Vương Thanh Tuấn (24 tuổi, trú xã Nam Giang, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 77C-14467, ngồi bên cạnh là anh Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ngụ xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng) hướng về thôn Đắk Ốc, xã La Êê. Trên xe tải chở theo một xe múc.

Xe tai sap cong chao anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Do xe múc quá cao nên khi xe tải chạy qua đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc làm sập cổng. Lúc này, xe múc ở phía trên đè lên cabin xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Tuấn và anh Hùng tử vong.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Theo lãnh đạo UBND xã La Dêê, nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện chở hàng quá khổ.

Hiện vụ việc được Công an TP. Đà Nẵng điều tra, làm rõ. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân.

Xe ben tông xe bán tải văng qua dải phân cách ở TP.HCM

Chiếc ô tô bán tải đang lưu thông ở làn giữa, bất ngờ tài xế đánh lái sang trái, cùng lúc xe ben đang lưu thông cùng chiều ở làn trong cùng lao tới tông trúng.

21:01 20/1/2026

5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

20:00 16/1/2026

Xe máy lọt gầm ôtô tải, hai anh em thương vong ở TP.HCM

Sau va chạm, xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải. Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

11:38 10/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-tai-cho-xe-muc-tong-sap-cong-chao-lam-2-nguoi-tu-vong-post1815246.tpo

Hoài Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải sập cổng chào Đà Nẵng Tai nạn Đà Nẵng Tai nạn xe tải Tai nạn cổng chào Đâm sập cổng chào Xe tải sập cổng

    Đọc tiếp

    Phat hien bom chum truoc cong truong tieu hoc hinh anh

    Phát hiện bom chùm trước cổng trường tiểu học

    43 phút trước 19:00 23/1/2026

    0

    Trong lúc dọn vệ sinh trường lớp, cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Hồng Trung (xã A Lưới 1, TP. Huế) phát hiện một quả bom chùm gần trước cổng trường.

    Danh sach Uy ban Kiem tra Trung uong khoa XIV hinh anh

    Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

    2 giờ trước 17:40 23/1/2026

    0

    Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý