5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

Hiện trường vụ tai nạn.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 16/1, trên Quốc lộ 1A, tại làn đường hướng từ TP.HCM về miền Tây đoạn qua phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp. Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ôtô, trong đó có 3 xe tải, một xe khách loại 16 chỗ và một xe ôtô con loại 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, người dân phải cậy phá đầu xe mới đưa được tài xế ra để đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, cả 5 xe ôtô đều hư hỏng một phần. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.