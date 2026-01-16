Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

  • Thứ sáu, 16/1/2026 20:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 16/1, trên Quốc lộ 1A, tại làn đường hướng từ TP.HCM về miền Tây đoạn qua phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp. Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ôtô, trong đó có 3 xe tải, một xe khách loại 16 chỗ và một xe ôtô con loại 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, người dân phải cậy phá đầu xe mới đưa được tài xế ra để đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cả 5 xe ôtô đều hư hỏng một phần. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền.

